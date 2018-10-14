 Президент отметил госнаградами почти 200 военнослужащих, - указы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, орден Богдана Хмельницкого III степени получил один военнослужащий посмертно, орден "За мужество" III степени - десять бойцов, из которых семь посмертно, а медаль "Защитнику Отечества" - 19 героев, двое из них посмертно.

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Также президент подписал Указ о награждении военнослужащих по случаю Дня защитника Украины.

За весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий, образцовое выполнение служебных обязанностей он отметил орденом Богдана Хмельницкого II степени двух военных, орденом Богдана Хмельницкого и II степени - 14, орденом "За мужество" III степени - 53 военных.

12 бойцов награждены орденом Даниила Галицкого, 20 военнослужащих - медалью "За воинскую службу Украине", медалью "Защитнику Отечества" - пятеро.

Глава государства также присвоил почетное звание "Заслуженный врач Украины" и "Заслуженный юрист Украины".

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В подразделениях Службы безопасности Украины орденом Богдана Хмельницкого I степени отмечен один военнослужащий, орденом Богдана Хмельницкого III степени - трое, орденом "За мужество" II степени - один, "За мужество" III степени - один, орденом Даниила Галицкого - один, медалью "За военную службу Украине" - один.

Глава государства также отметил государственными наградами военнослужащих подразделений Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Всего в списках 193 фамилии.