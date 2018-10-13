 За неделю водопроводной водой на неподконтрольной территории Донбасса отравились более 230 человек, - Лисянский

Об этом в своем Facebook сообщает представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.
"На подконтрольной НВФ территории Донецкой области возросло число жителей, отравившихся водопроводной водой. С 5 по 12 октября в больницы ОРДО обратились более 230 человек с жалобами на высокую температуру, тошноту и расстройство желудка. В основном это дети до 17 лет. Также подтвердилась информация о массовом отравлении водопроводной водой учащихся военного лицея Донецка. Их более 104 человек. Родители нескольких учащихся лицея сообщили, что им убедительно рекомендовали лечиться дома и не обращаться в больницы", - написал Лисянский.
Он подчеркнул, что оккупационные власти прилагают максимум усилий, чтобы замолчать случаи острой кишечной инфекции в лицее, а оккупационная администрация боится массовых волнений.
"К нам поступили жалобы на качество водопроводной воды от жителей Докучаевска. По их словам, вода имеет стойкий запах плесени или дуста. Из обнародованных 11 октября в "ДНР" результатов анализов водопроводной воды очевидно, что есть отклонения и по химическим, и по микробиологическим показателям, в том числе и в ОШ № 86 Макеевки. Но можно ли верить этим результатам?!", - отмечает омбудсмен.
По его мнению, "чтобы обеспечить право на доступ к безопасной питьевой воде необходима независимая экспертиза водопроводной воды в "ДНР" при содействии международных гуманитарных организаций". Ситуацию контролирует уполномоченный Верховной Радой Украины по правам человека Людмила Денисова.
Напомним, 26 сентября стало известно, что в городе Макеевка, что на оккупированной Донецкой области, произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек, в том числе детей в возрасте до 9 лет.
По состоянию на утро 27 сентября количество госпитализированных возросло до 43 человек. Днем 27 сентября стало известно, что госпитализировали уже 87 местных жителей.
Днем 28 сентября количество госпитализированных вследствие отравления водой в оккупированной Макеевке возросло до 117.
МВОТ направило обращение к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой прислать представителей миссии в место вспышки заболевания для выяснения причин отравления населения Украины, которое сейчас вынуждено проживать на оккупированной территории.
https://youtu.be/LJ9DErEG57Q
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