 За неделю водопроводной водой на неподконтрольной территории Донбасса отравились более 230 человек, - Лисянский

Об этом в своем Facebook сообщает представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

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"На подконтрольной НВФ территории Донецкой области возросло число жителей, отравившихся водопроводной водой. С 5 по 12 октября в больницы ОРДО обратились более 230 человек с жалобами на высокую температуру, тошноту и расстройство желудка. В основном это дети до 17 лет. Также подтвердилась информация о массовом отравлении водопроводной водой учащихся военного лицея Донецка. Их более 104 человек. Родители нескольких учащихся лицея сообщили, что им убедительно рекомендовали лечиться дома и не обращаться в больницы", - написал Лисянский.

Он подчеркнул, что оккупационные власти прилагают максимум усилий, чтобы замолчать случаи острой кишечной инфекции в лицее, а оккупационная администрация боится массовых волнений.

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"К нам поступили жалобы на качество водопроводной воды от жителей Докучаевска. По их словам, вода имеет стойкий запах плесени или дуста. Из обнародованных 11 октября в "ДНР" результатов анализов водопроводной воды очевидно, что есть отклонения и по химическим, и по микробиологическим показателям, в том числе и в ОШ № 86 Макеевки. Но можно ли верить этим результатам?!", - отмечает омбудсмен.

По его мнению, "чтобы обеспечить право на доступ к безопасной питьевой воде необходима независимая экспертиза водопроводной воды в "ДНР" при содействии международных гуманитарных организаций". Ситуацию контролирует уполномоченный Верховной Радой Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Напомним, 26 сентября стало известно, что в городе Макеевка, что на оккупированной Донецкой области, произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек, в том числе детей в возрасте до 9 лет.

Читайте: Причиной массового отравления в Макеевке оказался марганец, им дезинфицировали воду, - представитель омбудсмена Лисянский

По состоянию на утро 27 сентября количество госпитализированных возросло до 43 человек. Днем 27 сентября стало известно, что госпитализировали уже 87 местных жителей.

Днем 28 сентября количество госпитализированных вследствие отравления водой в оккупированной Макеевке возросло до 117.

МВОТ направило обращение к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой прислать представителей миссии в место вспышки заболевания для выяснения причин отравления населения Украины, которое сейчас вынуждено проживать на оккупированной территории.