 Если бы "ничего не произошло", не было бы такой истерики в РФ, - Евстратий (Зоря) об автокефалии и снятии анафемы с Филарета

Как передает Цензор.НЕТ, архиепископ Черниговский и Нежинский написал в Facebook: "Если, как утверждает представитель МПвУ архиепископ Климент Вечеря, "ничего не произошло", что "анафема не снята", "автокефалии не будет" - почему тогда такая истерика на российских телеканалах, а Путин обсуждает решение Вселенского Патриархата на Совете безопасности России?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин провел Совбез по ситуации в церкви Украины

Также Евстратий напоминает более ранние события: "В апреле другой представитель МПвУ, комментируя обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса, заявил, что ничего не будет, только "пшик"; в июле после визита в Вселенского Патриарха господина Новинского с митрополитами МПВУ - было заявлено, что никакого Томоса не будет и Вселенский Патриарх якобы это пообещал; 30 августа, перед визитом Московского патриарха к Вселенскому. было высказано убеждение, что "Патриархи обо всем договорятся"; 1 сентября сайт МПвУ распространил "опровержения", что "Константинопольский Патриархат никакого решения о предоставлении автокефалии не принимал", а 7 сентября там же распространили заявление с протестами против принятого решения о начале процесса предоставления автокефалии".

Также читайте: Всеукраинский объединительный собор хотят провести в храме Святой Софии в Киеве, - Евстратий (Зоря)

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.