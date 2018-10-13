 Если бы "ничего не произошло", не было бы такой истерики в РФ, - Евстратий (Зоря) об автокефалии и снятии анафемы с Филарета

Как передает Цензор.НЕТ, архиепископ Черниговский и Нежинский написал в Facebook: "Если, как утверждает представитель МПвУ архиепископ Климент Вечеря, "ничего не произошло", что "анафема не снята", "автокефалии не будет" - почему тогда такая истерика на российских телеканалах, а Путин обсуждает решение Вселенского Патриархата на Совете безопасности России?"
Также Евстратий напоминает более ранние события: "В апреле другой представитель МПвУ, комментируя обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса, заявил, что ничего не будет, только "пшик"; в июле после визита в Вселенского Патриарха господина Новинского с митрополитами МПВУ - было заявлено, что никакого Томоса не будет и Вселенский Патриарх якобы это пообещал; 30 августа, перед визитом Московского патриарха к Вселенскому. было высказано убеждение, что "Патриархи обо всем договорятся"; 1 сентября сайт МПвУ распространил "опровержения", что "Константинопольский Патриархат никакого решения о предоставлении автокефалии не принимал", а 7 сентября там же распространили заявление с протестами против принятого решения о начале процесса предоставления автокефалии".
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
Справи попів мене найменше хвилюють. Для чого треба церковний закон, якщо цивільні закони писані для того, щоб олігархи крали, і для того, щоб отримувати хабарі?
що за пгмнута ахінея?
ibigdan
Чи знаєте ви що…
Україна продає модельне взуття в… Італію. Так, в країну, яка славиться на увесь світ власними брендами. І не лише в Італію, але й у Францію, Велику Британію, США, Німеччину та десятки інших країн.
Йдеться про торгівельну марку Braska. Її видають за британську, але насправді нею володіє підприємець з київської Троєщини. Зараз 40% взуття Braska виробляється в Україні для місцевих споживачів, а 60% - за кордоном.
Є й інші подібні фірми, наприклад, Luciano Carvari, Blink тощо.
Найцікавіше те, що починалися вони як «Бренди-перевертні», тобто їх шили в Україні під виглядом іноземних марок. Тепер усе трохи не так і це взуття з задоволенням носять європейці.
Україна продає сири в… Голландію. А ще масло вершкове. І не лише в Голландію, але й в Данію, яка славиться саме своїм маслом. А ще ми продаємо сири в Казахстан і Єгипет, Молдову і Об'єднані Арабські Емірати. Минулого року ми експортували майже 8 тис. тонн сиру і 470 тонн масла.
Окреме слово - про органічну продукцію. Чи знали ви, що українська компанія «Органік Мілк» (м. Баранівка Житомирської області) возить органічний сир, йогурт та інші «смаколики» до Еміратів літаками?
І ця компанія не єдина - їх дев`ять…
Один з найкращих світових брендів елітних меблів… український. Їх виробляє ПП «Меблева фабрика "Мірт"» (Новоград-Волинський, Житомирська область). Погляньте на фото. Зацініть.
Це не італійські і не французькі майстри постаралися...
Українські меблі та дерев`яні елементи декору з натуральної коштовної деревини можна побачити в іноземних посольствах, в офісах та домівках відомих бізнесменів, в елітних ресторанах та готелях Євросоюзу, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ тощо. Серед замовників - великі міжнародні компанії, як, наприклад, Marriott International зі штаб-квартирою в США, яка керує роботою 6080 готелів по всьому світові.
Один з найкращих світових виробників холодильних вітрин для супермаркетів… українська компанія «Айсберг» (Одеса). ЇЇ обладнання працює в супермаркетах, гіпермаркетах і дрібних магазинчиках Німеччини, Італії, Великої Британії, Австралії, Ісландії та ще 22 країн світу.
А починалося усе з імпорту холодильників з Німеччини, Італії, Великої Британії…
Серед найкращих у світі вітрильних яхт… українські. Ми продаємо їх зокрема в Канаду і Швецію. У Швецію, Карле! (перша фотка, - прим.ред)
Black Sea Yachts shipyard та Fifth Ocean Yachts з Миколаєва, «Вітрила України» з Херсону та ще шість українських виробників успішно конкурують з відомими європейськими і американськими виробниками. На фото - розкішна яхта BSY 67S жовжиною 20,6 метри з тіковою палубою й повним надсучасним устаткуванням.
Найпопулярніші у Європі лижі та сноуборди… українські. Кожен другий сноуборд та кожна друга пара лиш, яка продається в Австрії, Великій Британії, Німеччині, Франції та інших країнах. Лідером є СП «Фішер-Мукачеве» виробляє 180 моделей спортивно-бігових лиж і 130 моделей гірських лиж.
Фабрика виробляє продукцію не тільки марки Fischer, а й інших брендів, зокрема, Scott Usa, Stöckli, Tecno Pro, Hagan, Rossignol, Alpina, Splitkein, Tecno.
Загалом минулого року Україна продала до ЄС 731,4 тис. одиниць цього товару.
А ще Україна вийшла на третє місце у світі як постачальник меду. Супермаркети Франції, Німеччини, Бельгії, Еміратів, Італії забито українським солодким продуктом. А ще Україна посідає почесне третє місце за обсягами експорту курятини до країн ЄС.
А ще ми продаємо в Японію сигари і сигарети. А до Європи - вино. І не лише до Європи. За два останні роки його експорт зріс удвічі. Про шоколад та цукерки помовчмо - це усі знають і це не цікаво.
А ще ми постачаємо чоловічий одяг до Британії й жіночий до Німеччини. Європа та світ носять джинси та інший одяг знаменитого німецького бренду Brax, навіть не підозрюючи, що їх шиють на фабриці Lesya у тому таки Новограді-Волинському. Фабрика "Леся" має і власний бренд, в числі її продукції ексклюзивні сукні, туніки, спідниці, жіночі костюми тощо. Помилуйтеся, жінки, на це чудо. Воно не з Парижу.
А ще ми експортуємо штучні сапфіри, з яких в США виготовляють надсучасні бронежилети та бронескло для броньованих автомобілів американських президентів та використовують у ракетно-космічній галузі. Роблять їх в Харківському науково-технологічному комплексі «Інститут монокристалів». Тут вирощують найбільші у світі кристали сапфірів.
А ще Україна стрімко увірвалася на міжнародний ринок ІТ-технологій. Зараз доходи від них посідають третє місце (після сільськогосподарської продукції та продукції металургії) в статті українського експорту й щороку цей напрямок високих технологій зростає по експоненті.
А це українські легкі гелікоптери, які щойно почала випускати коммпанія "Горизонт" з Білої Церкви (Київська область). Їх уже отримують замовники.
Так що не лише чавунними зливками, соняшниковою олією й вікопомною електропроводкою для «Фольксвагена» і «Опеля» ми можемо похвалитися. І тут перераховано далеко не все, чим маємо пишатися. Жаль, лише чомусь наші журналісти про це практично не розповідають...
А тим часом Україна лише розминається... -))
А вы в курсе как Лавра оказалась под московскими попами?
С помощью киевского ОМОНа... и Кравчука!В 1988 году по ходатайству Митрополита Филарета власти в связи с 1000-летием Крещения Руси позволили восстановить монастырскую жизнь в Лавре..И Лавра была украинская.
До 1992 года Филарет был священноархимандритом Киево-Печерской Лавры.Но недолго музыка играла...В 1992 году Кравчук под давлением Ельцина пустил в Киев целый поезд МОСКОВСКИХ ПОПОВ и они рейдерскими методами захватили Лавру,Покровский монастырь, Флоровский монастырь на Подоле, и много других церквей...И Салий(мэр Киева) ещё и ОМОН подогнал в помощь захватчикам.Они провели в Харькове церковный псевдособор, без согласия и без присутствия тогдашнего руководителя украинской православной церкви Филарета, устранили его от власти и поставили своего ставленника, митрополита Владимира Сабодана...Хотели отхапать и Владимирский собор, но Филарет,который жил рядом с ним, сумел отбить его от московских захватчиков...
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https://www.unian.ua/politics/384636-yak-lavra-distalasya-moskovskomu-patriarhatu.html
Не верю церкви, не зависимо от ее принадлежности.
Церковь - самая древняя коммерческая структура в обществе, на уровне проституции.
За что сражаются московский и Украинский патриархаты? - За материальные ценности. О моральных, христианских ценностях, нет даже упоминания.
Короче - все они торгаши именем Божьим - (да воздастся им по делам их)
Октябрь 13, 2018 в 22:11
Вечер на Крещатике. Пятница. В трех местах брейкдансеры, музыка, спокойно стоящие и наблюдающие танцоров люди. Спокойно идущие с кофе, мороженым и без ничего. Лица разные. Из разных концов света.
На Майдане не очень большое сообщество мирно употребляет кагорчик. Все улыбаются, песни.
Ни одного полицейского, ни одной «телеги» с мордоворотами. Мир.
Мы действительно стали существенно другими. Очень стремительно. Настолько быстро, что поверить в эти глубинные изменения смогли далеко не все.
Действительно, глядя на пятничную картину сложно было поверить в то, что эти же практически люди остановили уродов.
Но уродов остановили.
Уроды только сейчас начали понимать, что их остановили и всерьез и на долго.
Я думаю, что самый большой страх у эрэфических людоедов должны вызывать вот такие картины мира в наших городах. Мира с музыкой песнями и яркими огнями реклам мировых брэндов.
До них, жрущих блины с лопат недоумков, мало-помалу, но похоже, начинает доходить, что, весьма вероятно, наблюдается некая смена векторов движения.
И очень может даже быть, что в результате появится не стремление Украины в Европу, а собственно Европы в Украину. По вполне себе объективным и экономическим (ну мечтатель я, ну что тут поделать) и прочим параметрам.
По крайней мере в последних военных учениях таковое начало просматриваться.
Оно и правильно.Уж больно гадостный сосед через восточную границу образовался. Безопасность, знаете ли, вопрос коллективный.
Слава Україні!
@unian
продовжують називати ФСБшний патріархат УПЦ без приставки МП. Виродки 😄
Игорь Тышкевич, Украинский институт будущего, "Хвиля".
...Таким образом, имеем два варианта, каждый из которых выгоден Украине. И каждый из которых чрезвычайно опасен для РПЦ или, если быть точным для российского государства, поскольку бьёт по идеологическим мифам внутренней и внешней политики, в перспективе уменьшает влияние на огромные регионы (не только Украину).
Какой вариант выберет Варфоломей - увидим в ближайшее время. В любом случае, Патриарх Константинополя, проявив византийскую хитрость уже оставил многих «в дураках»...
И ещё.
Почитайте комментарии беларусов на беларуском сайте по поводу приезда в Минск Гундяя.
https://nn.by/?c=ar&i=217535&lang=ru
По скрепам и Третьему Риму - удар.
Не падайте духом, рейхспастырь Гундяев,
Терпите, Онуфрий, весь этот кошмар...
Вот злые бандеры проносятся к Лавре,
Луна равнодушная смотрит им вслед,
Вселенский на Киев заслал эмиссаров
И томосом машет Москве Филарет...
Готовит cтерхфюрер Чепиг эскадроны,
Аж в Минск созывает рейхспастырь Синод!
Расстрига Онуфрий, вас ждут на перроне,
А с Минска в Зажопинск - на новый приход...
Быть может под утро на этих укропов
Крестовым походом стехфюрер пойдёт:
Ведь без Украины Москва - Азиопа ,
Держава залесских ордынских болот ...
Но драться за Киев желающих мало :
Видать Моторолы приходят во снах ?
Вы сильно не войте , рейхспастырь Гундяев,
Отсюда давно вы все посланы на...
А утром, как прежде, забрезжило солнце,
Над древнею Лаврой горят купола...
Рейхспастырь Гундяев, без вас обойдёмся -
К чему вам, чекистам, чужая страна? 13.10.18.
- - - - - - - -
мелодию то, надеюсь, все помните ?
Мечется, бесится: " А-я-я-яй !
И что ж это деется! Может упасть
Над Украиной кремлёская власть!"
Что собиралось огнём и мечом
То самодержцами, то Ильичом,
Что "каноничным" считалось века -
Томосом вырвано с лап у ЧК...
Крутится, вертится "русский мирок",
Мечется, бесится лидер-сморчок,
С многоходовочкой вышел пролёт -
Сказкам конец про единый народ. Крутится, вертится ватный Синод -
В Константинополь анафемы шлёт,
Мечется в злобе раскольник Кирилл -
И чем ему боженька не угодил ?
12.10.18