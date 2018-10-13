 Только Россия может прекратить кровопролитие в Украине, - посольство США

Такой призыв размещен в Twitter посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

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"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Россия должна прекратить перевозить летальное оружие под покровом ночи своим ставленникам на востоке Украины. Оружие, которое фиксируют беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ, убивает военных и гражданских. Только Россия может прекратить кровопролитие в Украине", - отмечается в сообщении.

К нему прикреплен твит Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с информацией о том, что в неконтролируемом районе Донецкой области недалеко от границы с РФ БПЛА СММ "снова обнаружил колонну грузовиков, которые ночью ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют пограничники".

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