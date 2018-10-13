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Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 Только Россия может прекратить кровопролитие в Украине, - посольство США

Россия должна прекратить тайные поставки летального оружия своим ставленникам на Донбассе.

Такой призыв размещен в Twitter посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдепартамент США приветствовал решение Украины продлить действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Россия должна прекратить перевозить летальное оружие под покровом ночи своим ставленникам на востоке Украины. Оружие, которое фиксируют беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ, убивает военных и гражданских. Только Россия может прекратить кровопролитие в Украине", - отмечается в сообщении.

К нему прикреплен твит Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с информацией о том, что в неконтролируемом районе Донецкой области недалеко от границы с РФ БПЛА СММ "снова обнаружил колонну грузовиков, которые ночью ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют пограничники".

Также читайте: США отвергают идею о референдуме на Донбассе, - Волкер

Только Россия может прекратить кровопролитие в Украине, - посольство США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3091287
 
   
 Топ комментарии
 
Только Россия может прекратить кровопролитие в Украине"

Может вам пора уже всем вместе подумать, как прекратить само существование рассии?
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От взрыва в Ичне, многие украинцы приуныли, многие стали радоваться по этому поводу, так как узрели отличную возможность поливать действующую власть грязью но, ни одни не задумались о том, что взрывы на военных складах Украины устроенные российской агентурой, отличный повод для США, чтобы законно и полностью оправданно поставлять Украине, новое оружие, новые технологии и новое оборудование для разработки нового вооружения. На каждое действие русни, США всегда найдут адекватное противодействие.
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Силового освобождения оккупированной части Донбасса не будет, - Порошенко
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Порошенко трус и преступник. И это не означает, за трусость предательство и преступления не придется отвечать.
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Что это за "русофобозатевательские" призывы?😊
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Только Россия /Есть и другая точка зрения. "Это не партизанщина". Волонтер Касьянов знает, как Украине победить Россию. 06.08.2016 /Как закончить войну на Донбассе - жесткая инструкция от снайпера Белозерской .14 октября 2017/ Боєць, який під час вручення нагороди не подав руку президентові, Олег Толмачов: "Не домовлятися у Мінську, а повертати території" 17.05.18. - …наступ ………можливо завершити за 4-6 місяців. /Жебривский о силовом освобождении Донбасса: "Если не помогут нам наши партнеры и не вынудят Путина к миру, то у нас другого выхода не будет / Нужен всенародный референдум на означенную тему.
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Лизнул шоколодную дупу? Или такие персонажи как ты и твои хозяева народ за дебилов держут ?
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Не знаю как кто, но я почему то уверен, что только своя Армия во главе с УКРАИНСКИМ главнокомандующим способно прекратить кровопролитие. Для этого нужен украинский, а не гибридный Президент, украинское , а не ж..довское Правительство.
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и как это можно сделать, не пойдя на уступки куйлу?
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Росія повинна зникнути з мапи Землі!!
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Только Америка может прекратить кровопролитие в Украине и не надо лгать!
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Если вместо России будет Московия и её колонии,то войн больше не будет,просто пройдёт Гражданская война между Московией и её колониями(колонии утвердятся в независимые государства как Украина,со своей культурой,языком и верой) и тогда наступит мир во всём мире Лише Росія може припинити кровопролиття в Україні, - посольство США - Цензор.НЕТ 7808
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...хы... -- по картиночке: в сентябре гуляю по Лондону -- вокруг Резиденции Английской Королевы... -- там рядом улица Пикадилли -- если шо -- Лайма Вайкуле по ней ускоряла шаг...
Да, так вот -- там заборчик круто охраняется и наблюдается... ...и вот, иду я и бачу -- стоит приличный мужик и ссыт прямо на королевский заборчик! Около него баба трётся невдалеке...

Ну, думаю: кацапы мстят!!! Гады!!! В самое Сердце Британии!!!
...но тут мужик стряхивается, упаковывается и кричит по-немецки: Бритта! -- в Англии пиво -- это моча! *)))
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Ну, тогда, гуляю...значит, осенью 1917, как то по Петрограду, ... иду и бачу - стоит приличный пролетарий... и ссыт на поребрик. Прохожу... он заметил ... и спрашивает:
- Гражданин, а гражданин, а не подскажете, как пройти к Эрмитажу ?
- Да зачем тебе то Эрмитаж? Ссы тут.


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Тоже правда... -- ...он, питерским, под Адмиралтейским шпилем не поссать никак -- в Лондон ездиют...*)
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Только Россия может прекратить кровопролитие в Украине, - посольство США
Только волки могут прекратить резать баранов, овец, и ихних ягнят...*)
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«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости.

Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает».
- Н. В. Гоголь
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Где это у Гоголя такое, если не секрет? -- никогда не слышал...
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Говорят: при эксгумации, тело было лицом вниз! -- в гробу перевернулся. ...от недосказанного от его имени потомками...
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в вышиватной методичке и не такие цитаты бывают, и не только от гоголя Лише Росія може припинити кровопролиття в Україні, - посольство США - Цензор.НЕТ 8306
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...многие ещё, Гегеля с Гебельсом путают...*)
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Когда Украина перемелет этот остров большевизма=человеконенавистничества на Земле под названием расися, вы, уважаемые американцы, не приписывайте Победу себе, вспомните, например, 2014 год, эмбарго на поставки Украине любого оружия , уговоры ведомых вами немцев-французов на капитуляцию в минске, которой нет альтернативы и т.п. не совсем красивые поступки...
Ваш предел - победа над северной кореей путем покупки плохо поддаюшегося дрессировке хомячка, если он к тому времени не пошлет вас подальше...
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типа - только Германия может прекратить кровопролитие в СССР, так?
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-- от -- ну Карма моя! *)

В Минске недавно, трошки накатил с местными мужиками -- сантехники -- у Зазнобы унитаз протёк...
...за то, за сё... ...я из Германии...
Один и грит по ходу беседы: Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Тем ближе немцы! -- уточнил другой...*)
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Краще так:
Лише знищення Росії може припинити кровопролиття в Україні, - посольство США
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДНР ПО ОБСТАНОВКЕ НА 13.10.2018

За прошедшие сутки зафиксировано ДВАДЦАТЬ ДВА нарушения режима прекращения огня со стороны противника, который вел огонь по районам ШЕСТНАДЦАТИ населенных пунктов.
На Горловском направлении с позиций 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад под командованием военных преступников ТАТУСЯ и ДРАПАТОВА подверглись обстрелам из 82 и 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы населенных пунктов ЗАЙЦЕВО, ШИРОКАЯ БАЛКА, ГОЛЬМОВСКИЙ и шахты ГАГАРИНА.
На Донецком направлении боевики 92-й и 28-й механизированных бригад под командованием КОКОРЕВА и МАРЧЕНКО, а также 56-й мотопехотной бригады под командованием ИВАНОВА, применяли вооружение БМП, минометы калибром 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по районам населенных пунктов КРУТАЯ БАЛКА, ЯСИНОВАТАЯ, АЛЕКСАНДРОВКА, СПАРТАК, ЯКОВЛЕВКА, СТАРОМИХАЙЛОВКА, МИНЕРАЛЬНОЕ и ЖАБИЧЕВО.
На Мариупольском направлении военные преступники из 128-й горно-штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты под командованием СОБКО и ГНАТОВА вели огонь по районам населенных пунктов ЛЕНИНСКОЕ, САХАНКА, ПЕТРОВСКОЕ и НОВОЛАСПА из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов украинских боевиков произошло возгорание жилого дома в н.п. Александровка по адресу ул. Школьная, 8.
***
Наша разведка продолжает фиксировать факты преступлений украинских карателей против мирного населения. Так, 9 октября текущего года двое боевиков 72 бригады в районе населённого пункта ОПЫТНОЕ совершили уголовное преступление - убили двух гражданских лиц с целью завладения их транспортным средством.
При этом, украинские военные уголовники попытались скрыть следы своего преступления, спрятав тела своих жертв в багажнике автомобиля. Спустя сутки, не придумав, как избавится от тел, «наевские» каратели бросили автомобиль. На данный момент личности убийц установлены и их разыскивают военная служба правопорядка и местные правоохранительные органы.
Данный факт подтверждает моральное разложение личного состава оккупационных войск нацистской Украины.
***
По имеющийся у нас информации, командование 36-й бригады морской пехоты скрыло произошедший в подразделении инцидент, связанный с фактом торговли наркотическими веществами среди боевиков бригады.
В Мариуполе был задержан горе-вояка бригады старший лейтенант Калиничук, при котором был обнаружен сверток с наркотическим веществом. Как выяснилось при допросе, он планировал распространить его среди своих сослуживцев. Проведенная вслед за этим проверка выявила факты регулярного употребления наркотических веществ целым взводом украинских боевиков.
Чтобы не поднимать шум и панику, Гнатов, путем коррупционных схем, договорился с правоохранительными органами о возбуждении уголовного дела
только в отношении Калиничука, который под давлением признал, что вез наркотические средства для личного употребления.
Наркомания, неуставные взаимоотношения, непрерывный рост числа самоубийств и уголовных дел в рядах так называемых «защитников Украины» набирает ужасающие обороты, с чем не только не борется Наев, но и всячески поощряет.
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Зрадники отримують своє. А як ти думав?
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тебя тут не забанят за пересказ сообщений из днр?
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"Тонкий" намек от США, кто является истинным виновником войны в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТолько Россия может прекратить кровопролитие в Украине, - посольство США
 
 
 
 
 
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