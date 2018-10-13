 Только Россия может прекратить кровопролитие в Украине, - посольство США

Такой призыв размещен в Twitter посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Россия должна прекратить перевозить летальное оружие под покровом ночи своим ставленникам на востоке Украины. Оружие, которое фиксируют беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ, убивает военных и гражданских. Только Россия может прекратить кровопролитие в Украине", - отмечается в сообщении.
К нему прикреплен твит Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с информацией о том, что в неконтролируемом районе Донецкой области недалеко от границы с РФ БПЛА СММ "снова обнаружил колонну грузовиков, которые ночью ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют пограничники".
Да, так вот -- там заборчик круто охраняется и наблюдается... ...и вот, иду я и бачу -- стоит приличный мужик и ссыт прямо на королевский заборчик! Около него баба трётся невдалеке...
Ну, думаю: кацапы мстят!!! Гады!!! В самое Сердце Британии!!!
...но тут мужик стряхивается, упаковывается и кричит по-немецки: Бритта! -- в Англии пиво -- это моча! *)))
- Гражданин, а гражданин, а не подскажете, как пройти к Эрмитажу ?
- Да зачем тебе то Эрмитаж? Ссы тут.
Только волки могут прекратить резать баранов, овец, и ихних ягнят...*)
Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает».
- Н. В. Гоголь
Ваш предел - победа над северной кореей путем покупки плохо поддаюшегося дрессировке хомячка, если он к тому времени не пошлет вас подальше...
В Минске недавно, трошки накатил с местными мужиками -- сантехники -- у Зазнобы унитаз протёк...
...за то, за сё... ...я из Германии...
Один и грит по ходу беседы: Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Тем ближе немцы! -- уточнил другой...*)
Лише знищення Росії може припинити кровопролиття в Україні, - посольство США
За прошедшие сутки зафиксировано ДВАДЦАТЬ ДВА нарушения режима прекращения огня со стороны противника, который вел огонь по районам ШЕСТНАДЦАТИ населенных пунктов.
На Горловском направлении с позиций 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад под командованием военных преступников ТАТУСЯ и ДРАПАТОВА подверглись обстрелам из 82 и 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы населенных пунктов ЗАЙЦЕВО, ШИРОКАЯ БАЛКА, ГОЛЬМОВСКИЙ и шахты ГАГАРИНА.
На Донецком направлении боевики 92-й и 28-й механизированных бригад под командованием КОКОРЕВА и МАРЧЕНКО, а также 56-й мотопехотной бригады под командованием ИВАНОВА, применяли вооружение БМП, минометы калибром 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по районам населенных пунктов КРУТАЯ БАЛКА, ЯСИНОВАТАЯ, АЛЕКСАНДРОВКА, СПАРТАК, ЯКОВЛЕВКА, СТАРОМИХАЙЛОВКА, МИНЕРАЛЬНОЕ и ЖАБИЧЕВО.
На Мариупольском направлении военные преступники из 128-й горно-штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты под командованием СОБКО и ГНАТОВА вели огонь по районам населенных пунктов ЛЕНИНСКОЕ, САХАНКА, ПЕТРОВСКОЕ и НОВОЛАСПА из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов украинских боевиков произошло возгорание жилого дома в н.п. Александровка по адресу ул. Школьная, 8.
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Наша разведка продолжает фиксировать факты преступлений украинских карателей против мирного населения. Так, 9 октября текущего года двое боевиков 72 бригады в районе населённого пункта ОПЫТНОЕ совершили уголовное преступление - убили двух гражданских лиц с целью завладения их транспортным средством.
При этом, украинские военные уголовники попытались скрыть следы своего преступления, спрятав тела своих жертв в багажнике автомобиля. Спустя сутки, не придумав, как избавится от тел, «наевские» каратели бросили автомобиль. На данный момент личности убийц установлены и их разыскивают военная служба правопорядка и местные правоохранительные органы.
Данный факт подтверждает моральное разложение личного состава оккупационных войск нацистской Украины.
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По имеющийся у нас информации, командование 36-й бригады морской пехоты скрыло произошедший в подразделении инцидент, связанный с фактом торговли наркотическими веществами среди боевиков бригады.
В Мариуполе был задержан горе-вояка бригады старший лейтенант Калиничук, при котором был обнаружен сверток с наркотическим веществом. Как выяснилось при допросе, он планировал распространить его среди своих сослуживцев. Проведенная вслед за этим проверка выявила факты регулярного употребления наркотических веществ целым взводом украинских боевиков.
Чтобы не поднимать шум и панику, Гнатов, путем коррупционных схем, договорился с правоохранительными органами о возбуждении уголовного дела
только в отношении Калиничука, который под давлением признал, что вез наркотические средства для личного употребления.
Наркомания, неуставные взаимоотношения, непрерывный рост числа самоубийств и уголовных дел в рядах так называемых «защитников Украины» набирает ужасающие обороты, с чем не только не борется Наев, но и всячески поощряет.