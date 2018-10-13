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Все про:суд (21416) шпионаж (724) Донбасс (17165)

 Супруги из России проведут по 10 лет в тюрьме за шпионаж в пользу "ДНР", - приговор суда

Супружеская чета из России собирала и передавала "ДНР" информацию о Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

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"Как установлено судом, чета граждан Российской Федерации при содействии местных жителей собирали и передавали данные о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих, военной техники ВСУ и других военных формирований Украины, перемещаемых по территории Запорожской и Донецкой областей и участвующих в проведении АТО на территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Обвиняемых приговорили к лишению свободы сроком на десять лет с конфискацией всего имущества. Отбывать наказания они будут в уголовно-исполнительных учреждениях закрытого типа. До вступления приговора в законную силу обвиняемые будут находиться под стражей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091282
 
   
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Хваткий вне конкуренции-загадочный и гениальный тоже в топе
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ещё и тех местных, с помощью которых собирали информацию, в камеру отправить, хотя, вам уже надо какие то лагеря принудительно-воспитательного образца, где всяких помощников перевоспитавать.
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как говорится, по червончику граждане, по червонцу на душу населения.........
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апять па пятницам паааййдутть свиданнииияяя
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Так в том-то и дело, что не пойдут свидания... Цидульками могут обмениваться и все! Через десять лет беззубые обнимутся, чифирнут от радости, наколками похвастаются и на Валдайскую возвышенность чухнут!
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"Супруги из России проведут по 10 лет в тюрьме за шпионаж в пользу "ДНР", - приговор суда..."
Будем считать, что это не "высер" на наш ни ваш. Два сапога - пара.

Мы не лучше и не вы. Два сапога и пара.Дословно? "ГАВНО!"
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отлично ! надо каждого заезжего кацапа на учет ставить
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..на стерилизацию или сразу усыпить животных?
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Ну хоть что то хотя винторогие дали бы минимум лет по 20 случись это у них.
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сроком на десять лет с конфискацией всего имущества.

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2 бутылки водки Краля и пачка сигарет донтабак
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Не пойму кацапов: чего им неймется? Страна - огромная, замли, хоть ... тракторм ешь. Алмазы там всякие, нефть и газ. Земли столько, что сотнями тысяч (или миллионов) га сдают китайцам в аренду (под уничтожение). Ну и занимались бы СВОИМ, работали, добра наживали. Нет же им Крым подавай и Донбасс. И ведь знают, что загадят/разорят так же, как Абхазию... Но все равно лезут и лезут.
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они просто без Украины, а точнее без наследия Киевской Руси - сраная монгольская орда, в перемешку с мерями, мокшанцами, мордвинами, бурятами, марийцами, адыгейцами, и тому подобными народами, а не "руские"...

Одни ихние лидеры как бы уже сразу намекают кто есть кто, вот как "андрей боголюбский например" :


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На самом деле не понимаеш? Они ненавидят что есть рядом такая страна - Украина которая не под ихней вонючей лаптей!
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місія в них така - обсирателі земель
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Я за то , что бы гражданам рф вообще запретить посещать Украину , покупать недвижимость и роботать в Украине до тех пор , пока Россия не вернёт сворованое
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Преться до тієї України вся дрань з того Козлостана..
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Патриарха Кирилла в Минске охраняют «КГБшники в рясах»?

https://charter97.org/ru/news/2018/10/13/308889/
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Супруги из России проведут по 10 лет в тюрьме за шпионаж в пользу "ДНР"

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ДЕсять долгих лет теперь не будут надоедать друг дружке
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Необратимое и временное

Этот текст на 80% состоит из перемог и на 20% - из рассуждений на тему их обратимости. Присоединяйтесь. #Трегубов

Этот текст в преддверии большого праздника и сразу после нескольких хороших новостей из ПАСЕ и с Фанара будет посвящён перемогам. Так и знайте.

Умный дядька Честертон замечал, что для того, чтобы рассмотреть какой-то большой процесс, от него надо подальше отойти. Побольше абстрагироваться.
Если отойти и абстрагироваться от того, что происходит с нашей страной, на достаточную дистанцию, на которой не видно срачей вокруг евроблях, горящих складов с боеприпасами и лица условного Мертветчука, то ничего так.
Именно поэтому нам порой кажутся неоправданной лестью заявления разных там американских экспертов: мол, верной дорогой идёте, товарищи. Да куда ж верной, когда кругом...?

Они не льстят. Они просто смотрят от Кливленда и без бинокля - на основные тенденции.
И видят: безвиз есть, санкции работают, агрессия на востоке страны купирована, экономическая зависимость от России снижается, а тут ещё и церковь внезапно делится. А вроде как это даже лучше, чем им говорили года три назад. Стратегически всё ок, а наше «тактически» их, если честно, не очень колебет. Оно и не должно.
Меня же, как украинца, отошедшего и глядящего на всё это же, больше интересует вопрос: а что из этого надолго?
Что-то из наших побед - обратимо.

Всегда можно развалить армию. Это довольно просто делается. Достаточно нескольких голосований в Раде. Причём не нужно даже конституционного большинства, не нужно скандалов, не нужно демонстративных шагов, криков и расстрелов Майданов. Просто исправить несколько бюджетных документов. Перекинуть деньги с армии на кого-нибудь жалостливого - например, на покрытие дефицита Пенсионного фонда. И - але оп! - уже к концу года от армии, которой мы гордились, останется что-то похожее на ВСУ образца 2013 года. И никакие волонтёры, и никакой патриотизм здесь не спасут. И никакой Майдан не начнётся - удушение будет тихим и выглядеть будет почти естественно, как несчастный случай.

Всегда можно откатить наше соскакивание с российской газовой иглы. Тут и Рады не нужно - с развалом «Нафтогаза», при желании, справится и правительство. Несложно завести на рынок очередную «прокладку» - и несложно, если надо будет, прикрыть это заботой о народе в попытке снизить тарифы. Что, будет Майдан? Полно вам.

Другие вещи откатить сложнее. Даже если у нас к власти вдруг придёт условный Мертветчук.
Можно отменить безвиз. Но с каждым годом всё больше украинцев им пользуются. На прошлой неделе столько моих знакомых, включая родную жену, постили фото из Праги, что я уж было думал, флешмоб какой. Нет, просто так совпало: все взяли себе короткий отпуск на начало октября.

Мне не обидно - я на днях в Вильнюс лечу.
С каждым годом всё большее количество украинцев из самых активных социальных страт - студентов и среднего класса - видят, как выглядит цивилизованный мир. И запоминают. И мотают на ус. И готовятся внедрять те или иные вещи у себя - от велодорожек до внутреннего туризма. И вот, в Киеве уже открывается байкшеринг. Да, он с трудом совместим с нашим менталитетом, да, в отдельных районах велосипеды ломают и крадут, - но в целом проект держится, незаметно приближая нас к цивилизации.

Практически необратимым будет дарование украинской церкви автокефалии. Загнать этого джинна обратно в бутылку будет уже нереально, хоть ты в десять Таможенных союзов вступи. Даже в случае, не дай небо, оккупации - помните, как греко-католическую церковь сам Сталин грыз, да зубы обломал?

Сложно, почти невозможно откатить новое самосознание миллионов украинцев. Сложно, почти невозможно будет заставить их вновь поверить в басни о «братских народах». К счастью, в достоинства украинского менталитета никогда не входила отходчивость. Мы очень, очень злопамятные засранцы. И, возможно, это нас ещё спасёт.
Мы успели заметить разницу между нами и россиянами - и нарастание этой разницы. Даже если бы не было войны, даже если бы не было тысяч погибших, даже если бы не было Путина и его своры - когда ты замечаешь, что сосед ведёт себя странно, не по-людски, ты сначала удивляешься, потом отстраняешься, потом отбиваешься, а потом уже просто ржёшь над ним и над происходящим.

И ты уже никогда не назовёшь этого психопата «братишкой».
Как забыть обстрел Мариуполя? Как забыть даже не сам сбитый «Боинг», а все те мегатонны лжи, которые выливали по этому поводу не только киселёвы, но и простые ивановы-петровы-сидоровы в социальных сеточках? Как забыть горделивые позы сумасшедших с манией величия, в которые становились российские публицисты после «великой геополитической победы» - отжатия Крыма у истекающего кровью соседа? Как забыть рыбьи глаза Гиркина на голове без подбородка? Как ценить «слово российского офицера» выше слова карточного шулера после Иловайска? Как забыть десятки актёров, любимых по старым кинофильмам, резко высказавшихся за нападение на твою страну? Как перестать смеяться над Рогозиным и падающими ракетами?

Теперь мы знаем, чего ожидать от России, не из учебников истории, а из личного опыта. А такой личный опыт не забывается.
Между нами так и не выросла стена, зато вырастает пропасть. С каждым годом - всё большая. Время работает на нас. Каждый год противостояния российской военной и информационной агрессии, каждый год безвиза, каждый год воссоздания армии, а впоследствии - каждый год автокефалии отдаляет нас от России на десятилетия.
Но этот процесс можно и нужно ускорять внутренними изменениями.

Хорошо, что у нас есть безвиз и мы можем видеть европейские практики. Чем больше их мы внедрим, тем больше улицы наших городов - даже чисто внешне - будут отличаться от «совка» и «неосовка». Тем более странными и дикими будут казаться нам агрессоры.
Хорошо, что у нас есть армия. Осталось вытравить из неё «совок» - не только во внешней атрибутике, но и в отношениях «командир - подчинённый», в бюрократии, в общей эффективности процессов и механизмов.

Хорошо будет, если у нас будет своя церковь. Но ещё лучше будет, если она будет отличаться от РПЦ не только подчинённостью и языком богослужений, но и внешне - убранством храмов, календарём, и внутренне - демократичностью устройства, отсутствием претензий на государственные полномочия, скромностью, ненавязчивой и благодетельной работой с обществом.

Мало просто быть не такими, как те, кто положил глаз на наши земли - важно быть лучше их.
Мы это можем.

Не устаю повторять, что сейчас - исторический момент. Более важный, чем Перші та Другі визвольні змагання - больше на кону и ярче перспективы. Нам не просто повезло жить в это время - многим из нас повезло в него вложиться. Самые слабовольные из нас оказались зрителями поворота исторического процесса. Те, кто решительнее - его актёрами.
Лупаймо сю скалу.
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таварищ агитатор, все как бы так.. только тут тема о другом... зачем спамите на пол-страницы?
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не о другом,а как раз о том же...но для этого надо прочитать всю статью...и не только прочитать,но и понять Подружжя з Росії проведе 10 років у в'язниці за шпигунство на користь "ДНР", - вирок суду - Цензор.НЕТ 3103
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регулярное употребление трамадола приводит к деградации мыслительной деятельности.
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Добре написано. Повністю поділяю думку автора.
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Кацабам місце у пеклі - цім підфартило.
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Мля...зрадокацапозадроти..Це що??????Де ваш ліпецьк..бариххи.. афшори..
Нашим 10 років тюряги !!!!!!!!!!!!!! Ви що просто балаболи ???????????
За рошенки продались????????????
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а может им просто обидно за своих...?)
а ты вот так изощрённо решил над ними поиздеваться...?)))
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теперт вона буде сепаратистом, а він --- сепаратисткою
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*/* простите не по этой теме...но про суд...или даже не суд... а с*чище в мантии...что это???
21:13, сегодня

Броварский межрайонный суд освободил мужчин, которые в августе на протяжении 5 часов насиловали 16-летнюю девушку, под залог в 140 тысяч гривен.
Такое решение вынесла судья Билык.
Об этом сообщает в Facebook пользователь сети Людмила Николаевна.
В частности, женщина напоминает, что в августе 2018 насильники 5 часов издевались над девочкой, а когда та теряла сознание, ее относили в холодный душ. Двух мужчин сразу же арестовали и отправили в СИЗО, однако спустя два месяца их отпустили под залог.
По словам активистки, когда пострадавшая узнала о таком решении, она чуть не покончила с собой.
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Обвиняемых приговорили к лишению свободы сроком на десять лет с конфискацией всего имущества.Источник: https://censor.net.ua/n3091282

Удивительно адекватное решение украинского суда, даже не верится.
Какой суд принял? Явно не Донецкая область и не Киев...
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с конфискацией всего имущества
...про имущество особенно интересно -- особенно про всё! ...тампоны и гандоны? *)
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не розкрита тема, коли вони потрапили на територію України та на якій підставі вони в Україні перебували. Якщо шастали з 2014 року, то слава безвізовому режиму з агресором....
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Это, если по совокупности. А так -- по самой тяжёлой статье.
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Супруги из России проведут по 10 лет в тюрьме за шпионаж в пользу "ДНР"
...теперь будут шпионить в пользу Кума и Хозяина -- семейный подряд!
А что, в Украине зон нету уже? -- тюряга, это люто!
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Та і хєр з ними...Будемо надіятись,що ці тварі з тюряги вже не вийдуть...
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По амнистии выйдут. С половинки... ...а если забеременеют, ещё раньше.
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С условием ,что и она и он- забеременеют ....... Подружжя з Росії проведе 10 років у в'язниці за шпигунство на користь "ДНР", - вирок суду - Цензор.НЕТ 6734
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Строить огромные катапульты с грузовыми площадками, грузить туда сепарню москальскую с вещами, и запускать на территорию рашки.
И будут им не "камни с неба", а родные москали с неба на "родину".
Меня всегда интересовал вопрос: почему москальня, родившаяся "на родине", живёт и гадит в Украине, и не хочет обратно валить на свою историческую родину, где ей самое место?
Только катапульты, депортация, и побольше, побольше.
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Та які там шпигуни. В нас російським шпигунам керівні посади дають. Мабуть пуйло дав замовлення на опозиціонерів. Або гроші вимагають з впертих бізнесюков
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСупруги из России проведут по 10 лет в тюрьме за шпионаж в пользу "ДНР", - приговор суда
 
 
 
 
 
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