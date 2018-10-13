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 Происшествия
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Все про:боеприпасы (1152) взрыв (4088) ГСЧС (1767) Ичня (64)

 С 17 до 18 часов на территории арсенала Минобороны под Ичней зафиксировано 44 взрыва, - ГСЧС

На территории 6-го арсенала Министерства обороны в Черниговской области продолжает наблюдаться детонация боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В период с 17 до 18 часов на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 44 взрывов", - говорится в сообщении.

В районе чрезвычайной ситуации от ГСЧС работают 273 человека и 83 единицы техники

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории арсенала возле Ични прекратилась детонация боеприпасов, - ГСЧС

В течение дня двумя пожарными самолетами АН-32П проведено 12 сбросов воды (48 тонн) в пределах арсенала и вертолетом МИ-8МТ вне технической территории - 19 сбросов (38 тонны), всего с начала работ - 97 сбросов воды (704 тонны)

Пожарно-спасательные отделения 1 раз привлекались к тушению настила в лесу возле с. Августовка и 3 раза для помощи подразделениям ВСУ на технической территории арсенала.

Психологами ГСЧС предоставлена помощь 360 лицам (всего с начала работ - 2 тыс. человек).

Также смотрите: Германия передала ГСЧС спецоборудование на 200 тыс. евро для ликвидации пожара на складах под Ичней. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3091281
 
 
 Топ комментарии
 
нужно дать второй орден и еще разок отправить в отставку !
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Це салют у честь пенса міністра!
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Відбувається "покращення", коли військовий податок розчиняється у повітрі.
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нужно дать второй орден и еще разок отправить в отставку !
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Сюр! Складывается впечатление, что руками Порошковича Полтораку орден дал пуйло...
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Відбувається "покращення", коли військовий податок розчиняється у повітрі.
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Гавнюк взорвал 6 складов, а его за это наградили. Я в ауте.
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Не, ну чего ты... был приказ взорвать, выполнил на отлично, честно заслужил свой орден.
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Может мы чего не знаем. Чтоб врагу не досталось.
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Молодцы. Дедло не в зрывах. А наличии БК -боекомплектов (а) . Что? Производите, замещаете или что та?. На "это" - можгно было бы... Так шо? Хто всрався?
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В Киеве, сейчас строится 700 новостроев.
Давай снесем все старые дома: ведь по твоей логике, если налажен процесс создания нового, то старое и нафиг не нужно?
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Не гоните, не подрывайте шоколадность, то провокаторы петарды взрывают
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утром в который раз написали что окончательно фсе уже... - ни взрывов, ни пожаров...

По ходу взрываются все новые и новые закладки....

Позор ....
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Чекаємо відновлення на посаді начальника бо, без нього нічого не працює.
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13.10.18 12:34 На территории арсенала возле Ични прекратилась детонация боеприпасов, - ГСЧС
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Підпалили знову, не все "згоріло", що потрібно.
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С 17 до 18 часов на территории арсенала Минобороны под Ичней зафиксировано 44 взрыва, - ГСЧС
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была надежда что хоть что-то останется... но...нет!
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То, что осталося нельзя использовать в орудиях.
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даже из подземных хранилищ... где возможно... ...хотя какое там "возможно"
согласен с Вами - нельзя! высокие температуры... не проходят бесследно
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Бл... Почти один взрыв в минуту,а пиз...ели детонация прекратилась.сучары шыкаладные.
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"порох" еще не перерезал ленточку?
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знаки...знаки.....знаки.....

З 17-ї до 18-ї години на території арсеналу Міністерством оборони під Ічнею зафіксовані 44 вибухи, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3897 Український форпост‏ @Sergiy_Petrenko 4 ч.4 часа назад
Під час візиту Порошенко в Херсон від вітру тріснуло древко у прапороносця і державний прапор України впав на землю. Як тут не згадати сцену з ВК про зірваний вітром прапор Рохана і про зло, яке заволоділо його правителем ?

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1051103413549879296
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Християни у "приміти" не вірять.
Це вважається гріхом.
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тогда перестаньте языческие праздники отмечать, християне
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А продолжаю ох*евать от етого цирка за который мы платим. С утра написали что взрывы прекратились а тут на те. Походу Петя начал собирать дань со стран ЕС на тушение пожара. Так что будет *гореть* пока будут давать нам деньги.
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так заява була шо вже затихло, а тут 44 бах/час
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Германия выделила техники на 200 миллионов Евро для тушения пожара. Не пропадать же ей зря. Вот решили еще раз подпалить.
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Одиночные. Никто же етого не отрицает. Одиночные но часто. Главное павильно преподнести новость чтобы даже в бочке с говном найти перемогу.
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це салют в честь "нового" міністра оборони
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Я другой такой страны не знаю где такой дебилизм и маразм процветает.
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та да, в колхозах больше порядка было с навозом на фермах
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Продажні шакаладники..бариххи соєві !!!!!!!!!!!!!!
Вся Україна 20 років будувала сховища для боєприпасів ..особливо при юлі і гриценку..
А ці афшорники все знищили і розпочали братавбівчую вайну..каторая им вігадна...
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США предоставят новые снаряды, американские и высокоточные. И теперь в Ичне будет база НАТО - все что не делает русня против Украины, только на пользу Украине.
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Сату Кахконен: - При такому зростанні ВВП України знадобиться 100 років, щоб наздогнати Польщу....
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Найбідніші в Європі згідно свіжих даних МВФ.
#Перемога - ми обійшли Папуа Нову Гвінею.
#Зрада - нас обійшла Молдова.
Ми йдемо своїм шляхом реформ....
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_Это полторак празднует орден от припиздента и главкома... Взрывает недовзорванные боеприпасы Украины. Чтобы по рашистам стрелять не вздумали.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС 17 до 18 часов на территории арсенала Минобороны под Ичней зафиксировано 44 взрыва, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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