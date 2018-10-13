 С 17 до 18 часов на территории арсенала Минобороны под Ичней зафиксировано 44 взрыва, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В период с 17 до 18 часов на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 44 взрывов", - говорится в сообщении.
В районе чрезвычайной ситуации от ГСЧС работают 273 человека и 83 единицы техники
В течение дня двумя пожарными самолетами АН-32П проведено 12 сбросов воды (48 тонн) в пределах арсенала и вертолетом МИ-8МТ вне технической территории - 19 сбросов (38 тонны), всего с начала работ - 97 сбросов воды (704 тонны)
Пожарно-спасательные отделения 1 раз привлекались к тушению настила в лесу возле с. Августовка и 3 раза для помощи подразделениям ВСУ на технической территории арсенала.
Психологами ГСЧС предоставлена помощь 360 лицам (всего с начала работ - 2 тыс. человек).
Давай снесем все старые дома: ведь по твоей логике, если налажен процесс создания нового, то старое и нафиг не нужно?
По ходу взрываются все новые и новые закладки....
Позор ....
согласен с Вами - нельзя! высокие температуры... не проходят бесследно
Український форпост @Sergiy_Petrenko 4 ч.4 часа назад
Під час візиту Порошенко в Херсон від вітру тріснуло древко у прапороносця і державний прапор України впав на землю. Як тут не згадати сцену з ВК про зірваний вітром прапор Рохана і про зло, яке заволоділо його правителем ?
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1051103413549879296
Це вважається гріхом.
Вся Україна 20 років будувала сховища для боєприпасів ..особливо при юлі і гриценку..
А ці афшорники все знищили і розпочали братавбівчую вайну..каторая им вігадна...
#Перемога - ми обійшли Папуа Нову Гвінею.
#Зрада - нас обійшла Молдова.
Ми йдемо своїм шляхом реформ....