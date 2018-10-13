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 Голодал только месяц, состояние здоровья удовлетворительное, - Федотов ответил на августовский запрос Денисовой о Балухе. ДОКУМЕНТ

На запрос уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой о состоянии здоровья Владимира Балуха и других украинцев, удерживаемых в оккупированном Крыму, ответил советник президента РФ Михаил Федотов.

Об этом украинский омбудсмен написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Ей ответили, в частности, что украинец Владимир Балух голодал только месяц. "Не более 200 дней, которые подсчитывали все, а только 30. И вроде в конце апреля политзаключенный возобновил питание. И мы все знаем, что только 9 октября Владимир Балух написал письмо о приостановлении протеста во время этапа в колонию. Состояние здоровья украинца медики в РФ оценивают как якобы удовлетворительное", - отметила она.

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Запрос Денисовой также касался Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха и Арсена Джеппарова. "Российский чиновник уверяет, что всех ребят осматривают врачи и оказывают им необходимую медицинскую помощь. Я устала читать эту ложь РФ без медицинских справок, которые регулярно требую до сих пор жду. Кстати, это ответ на мой августовский запрос. Задумайтесь: прошло почти 2 месяца. Информация о здоровье наших политзаключенных уже просто неактуальна", - отметила она, приложив к посту письма.

Голодал только месяц, состояние здоровья удовлетворительное, - Федотов ответил на августовский запрос Денисовой о Балухе 01

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Голодал только месяц, состояние здоровья удовлетворительное, - Федотов ответил на августовский запрос Денисовой о Балухе 02
Голодал только месяц, состояние здоровья удовлетворительное, - Федотов ответил на августовский запрос Денисовой о Балухе 03

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Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

8 октября он прервал голодовку, которую объявил 19 марта 2018 года, на время этапирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3091280
 
 
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Все так "гарно" ? То чому не дозволяють зустрітися з Володимиром та іншими бранцями?
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Ну. Раз все такие.Постановляем! Голодував лише місяць, стан здоров'я задовільний, - Федотов відповів на серпневий запит Денісової про Балуха - Цензор.НЕТ 9351 Вы все откуда люди взялись? Не можете ни себя щадить, н других? Плохо. Так ничего не решить. Все решается, если в голове нет ... Не мучайте ни своих, ни наших ни иностранных. Какой же вас - ВСЕХ, червь, так точит...
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профессор Михаил Федотов, став холуём-советником политического подонка и убийцы, полностью потерял лицо, как интеллигент, как гражданин, как личность.
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Вечер с соловьевым от 11.10.2018 1:32:00, в студии прессекретарь патриарха московского и всея ... александр волков
-я могу обращаться отец александр
- так точно,
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лишний раз подтвержвают свою брехливую сущность
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Щоб ти здох, грьобаний савєтнік,разом зі своїм ублюдочним презідєнтам.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГолодал только месяц, состояние здоровья удовлетворительное, - Федотов ответил на августовский запрос Денисовой о Балухе. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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