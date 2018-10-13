 Прокуратура Эстонии завела уголовное дело на организаторов турпоездок в оккупированный Крым

Открытие уголовных производств в прокуратуре подтвердили в пятницу, 12 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Во вторник в офисах пяти турфирм были проведены обыски в связи с подозрением, что фирмы могли организовать туристические поездки в оккупированные Россией Крым и Севастополь, куда, в соответствии с решением Европейского Союза о санкциях, запрещено организовывать турпоездки и оказывать там туристические услуги", - сообщил пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эстонии Каарель Каллас.
По его словам, подозрения предъявлены пяти лицам, они допрошены и отпущены на свободу, правоохранители не ходатайствуют о взятии кого-либо из фигурантов дела под стражу.
Спикер прокурауры Эстонии напомнил, что санкции были введены ЕС в 2014 году, после оккупации полуострова Россией, и позже неоднократно продлевались.
"Эта мера введена совместно всеми странами ЕС и направлена на то, чтобы дать четкий сигнал о том, что ни одна страна ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией", - подчеркнул он.
Понимаю вам патриоту Украины не приятно слышать такие факты, но реальность такова, видел слышал своими глазами и ушами.
и выглядело бы класно - за не соблюдение санкционых предписании получил лишение свободы - ой как это отбыло бы желание другим
Про це інформує "Радіо Свобода".Зазначається, що у Донецьку синьо-жовті листівки помітили на будівлі контрольованої Росією "адміністрації" Пролетарського району міста. Окрім цього, на вулиці Пухова біля каплички Святого Апостола Іоанна Богослова вивісили український прапор, а на вулиці Університетській з'явився напис "Слава Україні!".
Такий же патріотичний напис помітили на будівлі школи на вулиці Космонавтів у місті Дебальцеві Донецької області.
А напис "Донбас - Україна" - на будинку культури міста Антрацит Луганської області.
Дати оголошення в газету, чи шо?
"Мєняю мальдівського вора на естонського прокурора".