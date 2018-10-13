 Прокуратура Эстонии завела уголовное дело на организаторов турпоездок в оккупированный Крым

Открытие уголовных производств в прокуратуре подтвердили в пятницу, 12 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Во вторник в офисах пяти турфирм были проведены обыски в связи с подозрением, что фирмы могли организовать туристические поездки в оккупированные Россией Крым и Севастополь, куда, в соответствии с решением Европейского Союза о санкциях, запрещено организовывать турпоездки и оказывать там туристические услуги", - сообщил пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эстонии Каарель Каллас.

По его словам, подозрения предъявлены пяти лицам, они допрошены и отпущены на свободу, правоохранители не ходатайствуют о взятии кого-либо из фигурантов дела под стражу.

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Спикер прокурауры Эстонии напомнил, что санкции были введены ЕС в 2014 году, после оккупации полуострова Россией, и позже неоднократно продлевались.

"Эта мера введена совместно всеми странами ЕС и направлена на то, чтобы дать четкий сигнал о том, что ни одна страна ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией", - подчеркнул он.

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