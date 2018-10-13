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 Прокуратура Эстонии завела уголовное дело на организаторов турпоездок в оккупированный Крым

Государственная прокуратура Эстонии начала уголовные производства в отношении пяти компаний, подозреваемых в организации туристических поездок в оккупированный Россией украинский Крым в обход санкций.

Открытие уголовных производств в прокуратуре подтвердили в пятницу, 12 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Во вторник в офисах пяти турфирм были проведены обыски в связи с подозрением, что фирмы могли организовать туристические поездки в оккупированные Россией Крым и Севастополь, куда, в соответствии с решением Европейского Союза о санкциях, запрещено организовывать турпоездки и оказывать там туристические услуги", - сообщил пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эстонии Каарель Каллас.

По его словам, подозрения предъявлены пяти лицам, они допрошены и отпущены на свободу, правоохранители не ходатайствуют о взятии кого-либо из фигурантов дела под стражу.

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Спикер прокурауры Эстонии напомнил, что санкции были введены ЕС в 2014 году, после оккупации полуострова Россией, и позже неоднократно продлевались.

"Эта мера введена совместно всеми странами ЕС и направлена на то, чтобы дать четкий сигнал о том, что ни одна страна ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией", - подчеркнул он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091279
 
   
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Для чого взагалі їхати у цей смердючий Крим😣
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ты даже не представляешь как Балтииская вата, та кто отприски окупантов, славят прекраснный Крым, говорят пол почуяли себя как в молодости, как при совке.
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На жаль, але розумію як це вони роблять. Життя коротке, але за цей час треба встигнути вкоротити життя кацапам.
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Две недели там отдыхали с семьей в августе. Прекрасная природа, прекрасные добрые открытые люди, фантастический мост и море других положительных эмоций. Инфраструктура конечно страдает, но стройка идет кругом нереальная. Проживали за две недели в 4 гостиницах, все работники гостиниц говорят столько туристов никогда не было.
Понимаю вам патриоту Украины не приятно слышать такие факты, но реальность такова, видел слышал своими глазами и ушами.
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и правильно делает, могли только тех деителей и под арестом до суда подержать, ведь легче решение суду написать, посчитали сколько дней отсидели, только и написали в решение.
и выглядело бы класно - за не соблюдение санкционых предписании получил лишение свободы - ой как это отбыло бы желание другим
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Зате в нас повний штиль ...як їздили,так і їздять. Мижеадіннарот...
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У нас не то что ездят а торгуют поставляют сырье для заводов и никто дела не заводит потому что заводить надо на самих себя.
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Непідконтрольні українському уряду міста на Донбасі обклеїли проукраїнськими листівками. Так, окупований Донецьк замайорів листівками із вітаннями до Дня захисника України, а у Дебальцевому та Антрациті на стінах з'явились патріотичні написи.
Про це інформує "Радіо Свобода".Зазначається, що у Донецьку синьо-жовті листівки помітили на будівлі контрольованої Росією "адміністрації" Пролетарського району міста. Окрім цього, на вулиці Пухова біля каплички Святого Апостола Іоанна Богослова вивісили український прапор, а на вулиці Університетській з'явився напис "Слава Україні!".
Такий же патріотичний напис помітили на будівлі школи на вулиці Космонавтів у місті Дебальцеві Донецької області.
А напис "Донбас - Україна" - на будинку культури міста Антрацит Луганської області.
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Навіть естонці роздуплилися, а наші за чотири роки - анітелень.

Дати оголошення в газету, чи шо?
"Мєняю мальдівського вора на естонського прокурора".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрокуратура Эстонии завела уголовное дело на организаторов турпоездок в оккупированный Крым
 
 
 
 
 
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