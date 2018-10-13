 На Закарпатье циркулируют идиотские мифы о депортации имеющих двойное гражданство, - Климкин

Об этом глава МИД Павел Климкин сказал на пресс-конференции в Ужгороде, после встречи с представителями венгерского меньшинства Закарпатья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Второе гражданство не предусмотрено украинским законодательством, но прямого наказания за это нет, и вот все эти петиции (опубликованная петиция на сайте Верховной Рады - ред.), которые очень беспокоят сейчас венгерскую общину, - конечно, мы их осуждаем. Каким образом можно говорить о депортации наших граждан, которые, хотя и противоправно, получили второе гражданство, но тем не менее, мы же их за это не наказываем", - подчеркнул глава МИД.
"Я еще раз это объяснил, что не волнуйтесь, поскольку здесь какие-то такие идиотские мифы циркулируют: всех будут с дуальными паспортами теперь депортировать. Кого будут депортировать? Для чего депортировать? Не пропускать через границу. Кого не пропускать, для чего? И эти идиотские мифы - они реально распространяются", - заявил дипломат.
"Частично они идут из венгерских СМИ. Мы знаем, поскольку там все, что угодно писали. Но тем не менее, это конечно провокационная петиция, которую мы можем осудить. Но четко сказать - выполняйте все украинские законы. Если двойное гражданство не предусмотрено украинским законам, эти законы нужно выполнять. Но наказывать за это двойное гражданство никто не собирается", - подчеркнул Климкин.
Напоминаем, отношения Украины и Венгрии существенно испортились после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье.
4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.
10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.
Какие там мифы.
Радио свобода сообщило, что имеющие паспорт Венгрии могут спокойно трудоустраиваться в ЕС.Вот народ и ломонулся. А власть только лесом торгует, а работы и зарплат нет.
І до Вас питання: "розірватися між Швейцарією і Ізраілем він не може" це до чого? Поясніть!!!
Если кто не верит, думаю можно описание событии и интернете.
угорським панам, знаючи ето, твердая пятерка по дебилизму и претензии только к себе....
"Законодательно запрещено, но наказывать никто не будет".
Прямо новая веха в юриспруденции: воровать противозаконно, но если суд решит не наказывать за воровство, то есть на что сослаться.
а нарушать Законы...нормально и ненаказуемо? так зачем их исполнять?
Хотя, можно подойти к вопросу с другой стороны.
Ведь для "возвращенных в Венгрию":
-контрабаса сигарет не будет
-контрабаса продуктов не будет
А заработок, весьма и весьма приличный!
РЕШЕНИЙО - какое?
любая страна, уважающая свои национальные интересы, законы и конституцию, поступила бы именно таким образом - лишила гражданства, права голоса и установила временные сроки пребывания на своей территории для упаковки чемоданов
повидимому гражданин РФ Климкин, по совместительству сотрудник одного из филиалов фсб, планирует предоставить кацапам двойное гражданство Украини, руководствуясь логикой - если венграм можно, то можно всем остальным
еще одна кремлевская консервная банка про которую не раз упоминал Саакашвилли
По сути. Второе гражданство не предусмотрено в Украине, но наказания никакого не будет.
Идите все украинцы и берите по 2-3 паспорта разных государств. Закон же у нас один для всех?
Климкин, хватит заигрывать с прохуйловскими венграми, их мокши прикормили.
https://charter97.org/ru/news/2018/10/13/308861/
Кто надоумил депутатов принимать законы, за нарушение которых нет никакой ответственности.
За такие законы нужно депутатов привлекать к уголовной ответственности, так как по сути это антигосударственная деятельность.
Почти все депутаты имеют по несколько гражданств.