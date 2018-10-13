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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (720) Закарпатье (1445) двойное гражданство (40) Климкин (1865)

 На Закарпатье циркулируют идиотские мифы о депортации имеющих двойное гражданство, - Климкин

Украинская власть не собирается депортировать жителей Закарпатья имеющих двойное гражданство.

Об этом глава МИД  Павел Климкин сказал на пресс-конференции в Ужгороде, после встречи с представителями венгерского меньшинства Закарпатья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Второе гражданство не предусмотрено украинским законодательством, но прямого наказания за это нет, и вот все эти петиции (опубликованная петиция на сайте Верховной Рады - ред.), которые очень беспокоят сейчас венгерскую общину, - конечно, мы их осуждаем. Каким образом можно говорить о депортации наших граждан, которые, хотя и противоправно, получили второе гражданство, но тем не менее, мы же их за это не наказываем", - подчеркнул глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия действует так, будто Закарпатье ее территория, - МИД

"Я еще раз это объяснил, что не волнуйтесь, поскольку здесь какие-то такие идиотские мифы циркулируют: всех будут с дуальными паспортами теперь депортировать. Кого будут депортировать? Для чего депортировать? Не пропускать через границу. Кого не пропускать, для чего? И эти идиотские мифы - они реально распространяются", - заявил дипломат.

"Частично они идут из венгерских СМИ. Мы знаем, поскольку там все, что угодно писали. Но тем не менее, это конечно провокационная петиция, которую мы можем осудить. Но четко сказать - выполняйте все украинские законы. Если двойное гражданство не предусмотрено украинским законам, эти законы нужно выполнять. Но наказывать за это двойное гражданство никто не собирается", - подчеркнул Климкин.

Также читайте: Лидер закарпатских венгров пожаловался в Брюсселе на "притеснения" со стороны Киева

Напоминаем, отношения Украины и Венгрии существенно испортились после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. 

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3091277
 
 
 Топ комментарии
 
не паникуйте ! никто никого депортировать не будет ! просто выведут на рассвете, поставят к стенке, и расстреляют !
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мифы идиотские...
а нарушать Законы...нормально и ненаказуемо? так зачем их исполнять?
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бред якийсь. 2 рази перечитала. Хтось щось зрозумів?
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не паникуйте ! никто никого депортировать не будет ! просто выведут на рассвете, поставят к стенке, и расстреляют !
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бред якийсь. 2 рази перечитала. Хтось щось зрозумів?
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ничего не понял. судя по тому что он сказал - по украинским законам запрещено двойное гражданство, но мадьярам за это ничего не будет, ни лишения гражданства ни вобще нихрена.
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Сами мадьяры это и нагнетают, сколько лет они с венгерскими паспортами и до сих пор живут в таком шикарном месте как Закарпатье.
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так вся быдлоэлита с двумя\тремя паспортами..
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На Закарпатье циркулируют идиотские мифы

Какие там мифы.
Радио свобода сообщило, что имеющие паспорт Венгрии могут спокойно трудоустраиваться в ЕС.Вот народ и ломонулся. А власть только лесом торгует, а работы и зарплат нет.
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Вот после этих слов сейчас ломанутся не только мадяры Черноуцов, а почувствуют себя мадярами сварщики с Николаевских судостроительных/судоремонтных заводов чтобы зубожиты в Норвегии за 35-40 евро в час На Закарпатті циркулюють ідіотські міфи про депортацію тих, хто має подвійне громадянство, - Клімкін - Цензор.НЕТ 885.
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Петро Олексійович давно вже повинен був підписати указ, за яким громадян з подвійним громадянством треба депортовувати в ті краііни, паспорти яких вони мають. Але Петро Олексійович це самий гуманний президент в Европі!! Ті і розірватися між Швейцарією і Ізраілем він не може.
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"повинен був" це ваша, власна думка!!!
І до Вас питання: "розірватися між Швейцарією і Ізраілем він не може" це до чого? Поясніть!!!
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а почему они идиотские речи или идеии, я уверен что всех тех кто имеет рассеиское гражданство и гражданство Латвии при обнаружение такого факту - лишает гажданство Латвии и относотся к ниму как гражданину рассеии - визы нет, вон из страны - и не считаю это идиотизмом а принуждением к соблюдению законов.
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вот помню зитуацию - случый был до вступление Эстонии и Латвии в ЕС, теперь это уже не актуально) одна семья жила в Валге, граница идёт по городу, только с стороны Эстонии Валга а с стороны Латвии - Валка. Жена с Эстонским гражданством а муж Латвииским гражданством - сми поднимали с помощи рассеиских козлов шум, мужа не запустили в Эстонию на Новый год к семье, так как он пробывал, за последнии полгода, более 90 дней на територии Эстонйи - но закон есть закон - глупо или нет, но соблюдали закон и всё. Муж работал в Латвииской стороне - возможно это было сделанно специально руцкими чтоб показать - вот ушли от союза и теперь как пауки между собои грызутся, ведь руске могли лехко разсчитать чтоб был прецидент для волны возмущении - но вот, Балтииские фошизды соблюдали закон.
Если кто не верит, думаю можно описание событии и интернете.
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Украина не поддерживает двойногого гражданства.
угорським панам, знаючи ето, твердая пятерка по дебилизму и претензии только к себе....
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Особенно рады чиновники с двойным гражданством.
"Законодательно запрещено, но наказывать никто не будет".
Прямо новая веха в юриспруденции: воровать противозаконно, но если суд решит не наказывать за воровство, то есть на что сослаться.
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мифы идиотские...
а нарушать Законы...нормально и ненаказуемо? так зачем их исполнять?
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ото что можно не выполнять и наказания нет нельзя называть законом-это еще раз подтверждает что рада наша большей половиной больна на голову
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Та просто якщо наш,(простиГосподи), парламент трусонути,то у кожного другого депутата в кишені буде паспорт другої країни.От і все.Які можуть бути покарання?
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Да, депортация в ЕС это страшное дело...
Хотя, можно подойти к вопросу с другой стороны.
Ведь для "возвращенных в Венгрию":
-контрабаса сигарет не будет
-контрабаса продуктов не будет
А заработок, весьма и весьма приличный!

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Материал из - дурдома. Законом Украины -"двойное гражданство, не предусмотрено. "Значит? Выполнять! С другой сторны? Нельзя играть и в гражданство и патриотизм и еще много чего. Этим? Нужно - жить. Так, что теперь? "зззя-низзя..." Так че в итоге? Або в виводах?
РЕШЕНИЙО - какое?
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почему идиотские и почему мифи?
любая страна, уважающая свои национальные интересы, законы и конституцию, поступила бы именно таким образом - лишила гражданства, права голоса и установила временные сроки пребывания на своей территории для упаковки чемоданов
повидимому гражданин РФ Климкин, по совместительству сотрудник одного из филиалов фсб, планирует предоставить кацапам двойное гражданство Украини, руководствуясь логикой - если венграм можно, то можно всем остальным
еще одна кремлевская консервная банка про которую не раз упоминал Саакашвилли
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Поголовные дебилы в министерских креслах у нас.
По сути. Второе гражданство не предусмотрено в Украине, но наказания никакого не будет.
Идите все украинцы и берите по 2-3 паспорта разных государств. Закон же у нас один для всех?
Климкин, хватит заигрывать с прохуйловскими венграми, их мокши прикормили.
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Беня же сказал: Второе запрещено, а третье, четвёртое и больше-нет
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Мадяри молодці. Доводять абсурдність і держави і держ. чиновників. На сході рашка, на заході угорські паспорти і карти поляка. А влада лише про "багато їдять" торочить
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Вот это удар кувалдой по морде московитов : Диакон Кураев об автокефалии Украины: Отмена патриаршей грамоты касается и Беларуси

https://charter97.org/ru/news/2018/10/13/308861/
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Второе гражданство не предусмотрено украинским законодательством, но прямого наказания за это нет

Кто надоумил депутатов принимать законы, за нарушение которых нет никакой ответственности.
За такие законы нужно депутатов привлекать к уголовной ответственности, так как по сути это антигосударственная деятельность.
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Для себя, любимых и писались такие маразматические законы.

Почти все депутаты имеют по несколько гражданств.
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То, что сказал этот человек значит, что для государства Украина права или обязанности принятые с получением второго гражданства - ничего не значат. Украина будет обеспечивать права и востребовать обязанности связанные с украинским гражданством, без учета прав и обязанностей возникших с получением второго гражданства от второго государства. Если еще проще - вас пошлют нах, если вы на основании своего второго гражданства попытаетесь качать права.
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Закон Украины не обязывает уведомлять власти о получении другого паспорта, а лишь оставляет за человеком такое право. Только уведомление может считаться основанием для прекращения гражданства Украины, но автоматического прекращения не происходит. В этом и состоит главная проблема законодательного регулирования вопросов гражданства в Украине. По сути, власти не имеют обязанности проверять наличие у людей второго гражданства. И даже если станет известно о наличии второго паспорта, человек может быть лишен украинского гражданства, но президент (а согласно закону, лишь президент имеет право лишать гражданства Украины) не обязан этого делать. То есть появляется поле для спекуляций и "двойных подходов" - почему одного политика или бизнесмена не лишают гражданства, хотя информация о его втором паспорте всплывает в СМИ, а другого лишают гражданства Украины?
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если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

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Очень херово что это только мифы .Вы сначала определитесь если нет у нас двойного гражданства по закону , значит не фиг сопли жевать гоу хоум до дому , а потом приезжай и оформляй вид на жительство на общих основаниях.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Закарпатье циркулируют идиотские мифы о депортации имеющих двойное гражданство, - Климкин
 
 
 
 
 
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