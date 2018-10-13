 На Закарпатье циркулируют идиотские мифы о депортации имеющих двойное гражданство, - Климкин

Об этом глава МИД Павел Климкин сказал на пресс-конференции в Ужгороде, после встречи с представителями венгерского меньшинства Закарпатья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Второе гражданство не предусмотрено украинским законодательством, но прямого наказания за это нет, и вот все эти петиции (опубликованная петиция на сайте Верховной Рады - ред.), которые очень беспокоят сейчас венгерскую общину, - конечно, мы их осуждаем. Каким образом можно говорить о депортации наших граждан, которые, хотя и противоправно, получили второе гражданство, но тем не менее, мы же их за это не наказываем", - подчеркнул глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия действует так, будто Закарпатье ее территория, - МИД

"Я еще раз это объяснил, что не волнуйтесь, поскольку здесь какие-то такие идиотские мифы циркулируют: всех будут с дуальными паспортами теперь депортировать. Кого будут депортировать? Для чего депортировать? Не пропускать через границу. Кого не пропускать, для чего? И эти идиотские мифы - они реально распространяются", - заявил дипломат.

"Частично они идут из венгерских СМИ. Мы знаем, поскольку там все, что угодно писали. Но тем не менее, это конечно провокационная петиция, которую мы можем осудить. Но четко сказать - выполняйте все украинские законы. Если двойное гражданство не предусмотрено украинским законам, эти законы нужно выполнять. Но наказывать за это двойное гражданство никто не собирается", - подчеркнул Климкин.

Также читайте: Лидер закарпатских венгров пожаловался в Брюсселе на "притеснения" со стороны Киева

Напоминаем, отношения Украины и Венгрии существенно испортились после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.