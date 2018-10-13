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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 На руках Кремля кровь погибших граждан Украины, - Тимошенко

Россия - это страна-агрессор и на руках Кремля кровь погибших граждан Украины.

Об этом заявила Юлия Тимошенко в Каменском почтив память патриотов, отдавших жизнь во время Революции Достоинства и в боях с российскими оккупантами на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкойна пресс-службу БЮТ.

Лидер "Батькивщины" возложила цветы к памятной стелы, установленной на Аллее памяти погибших Героев.

На руках Кремля кровь погибших граждан Украины, - Тимошенко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко "поздравила Украину с огромным шагом к предоставлению Томоса об автокефалии УПЦ"

"Кремль начал войну против Украины. Это не АТО, это - война! "- отметила она, общаясь с воинами-атовцам 57-й отдельной механизированной бригады.

На руках Кремля кровь погибших граждан Украины, - Тимошенко 02

Юлия Тимошенко также отметила, что "война не заканчивается искусственно, потому что власть зарабатывает большие состояния на крови".

"Мы обязательно вернем мир в Украине. Эта задача новой власти, потому что без мира невозможна безопасная жизнь наших граждан", - отметила она и добавила, что новая власть обеспечит достойную жизнь для всех украинцев и будет помнить о победе и жертвенности новейших героев.

Также читайте: Через 6 месяцев нынешней власти конец, - Тимошенко

"Новая власть будет заботиться о семьях патриотов, которые потеряли своих сыновей и дочерей, потому что это наш долг перед теми, кто отдал жизнь за Украину. Мы усилим социальную защиту военнослужащих и их семей", - заверила лидер партии.

Напомним, что Юлия Тимошенко находится с двухдневным визитом в Днепропетровской области. Сегодня политик также проведет встречи с общинами Каменского и Павлограда и обсудит проблемы угольной отрасли с шахтерами и регресниками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предлагаю перейти от президентской к парламентской республике с всенародно избираемым канцлером, - Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3091275
 
   
 Топ комментарии
 
мда уж, вспомнила Мальвина под выборы о бойцах
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это говорит гражданка капительман, более известная как воровка на доверии, которая в 14 году останавливала украинские танки на крысме?
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Прекрасно помню эти плакатики в Киеве...Жюля рвала жопу за дружбу с расейкой сильно...говорят её тогда как раз проросийские олигархи и финансировали, кто её щас финансирует ХЗ, но судя по тотально массированной рекламной компании бабло там серьёзное в неё заливают..
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Ну а вдруг, Тимошенко станет президентом?
Любимое слово кондитерских Петритов "Зрада", в её случае, уже не пролезет. Украинцы её не пощадят, думаю она это отлично понимает. Так что рано ещё на Тимоху набрасываться , пока тут есть будкостроители и без её участия.
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Ой, прошу прощения у порохоботов.😊 Андроид, сам решает как писать. Кондитерские Петриоты - звучит более патриотично.
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Ага, а потом мы закроем нафтогаз, чтоб Газпром не мог выплатить долг
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kurwa, а крови грузинів на руках кремля нема? То чому ж ти, кацапська підстилко, підсміювалася разом з путіном? Чому не голосувала проти кацапії, коли кацапня намагалася знищити Сакартвело?
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Юля - настоящая политическая проститутка.
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Напоминает анекдот:
- Ты выглядишь, как дешёвая французкая шлюха!
- ФРАНЦУЗКАЯ???
😂
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Чуєте чмоколадні глисти з какаобобової сраки, саме найдорожче украла Юлька вароФФка золоте руно у Петра Бесораба після циркумцизії...
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Боже ! Сколько ж тролльни! На тему про Юлю и с ФБ все принеслись . Куда идут наши налоги! Ничего, Юля вас разгонит вместе с вашим минстецем ликвидирует.
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тут от тебя одной миллион постов ни о чём! кончай страдать фигнёй и иди варить борщ
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Ты сам- то мусор вынес? Сейчас жена по шее надаёт ! Или муж ?
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В смысле разгонит так тут же юлеботов большая половина. ЧТо своих собственных подданных будет разгонять?7 А кто ж тогда Бахиню на формах пиарить будет??
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Не переживайте (или не радуйтесь), не сразу разгонит, ей же вначале Нафтогаз нужно убрать (денька за два управится?), потом на очереди снижение коммуналки - тут дня три надо, указы печатать-подписывать, то, се. Потом на очереди разгон олигархов с раздачей их активов зубожилым? Это об этом она с ними "перетирала" недавно во время встреч в Европе?
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Зачем такие саложности я так вижу Бахиня просто волшебница, а можно тогда сразу по мульёну....каждому!!!
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А Пинчук подельник и корефан Жюлин уже не в списках олигархов смотрю... Стоило Люле пару раз вась-вась чаёк попить с Пинчуком в непринуждённой домашней обстановке, и у жюлеботов Пинчук резко стал своим пацаном в доску, ни разу не бандитом и не олигархом, а хорошим человеком много полезного сделавшего для Украины, ога жюлеботы???
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Сволочи. Это потомки тех, кто клеветал на Аллу Борисовну.
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На руках Кремля кровь погибших граждан Украины, - Тимошенко. Гыги, Шреки, Шамовы, прочие гнойные, подскажите, это признаки зрады или популизма ?
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ты хочешь нас убедить что Штирлиц, входя в кабинет Мюллера кричал - "да здравствует тов. Сталин?"

- где ты здесь увидил лохов, Фаньюшька?
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Так в канцлерши хочется, что даже агрессию московии признала? Части стала проведывать? А где фоточки за 17, 16, 15, 14 года с возложения цветов погибшим майдановцам? У меня ее слова не вызывают ничего - пиар, брехня, передергивания... Вот только выберите ее - ужо войну остановит сразу же! Типа,она и ее политсила не будут наживаться (Порошенко вот дико обогатился, и плевать, что ФОРБС другое говорит!), посему военные действия волшебным образом прекратятся. Что, указ издаст, чтобы россияне освободили от себя Донбасс? Может, поведает, какая связь между обстрелами наших позиций и населенных пунктов этими дынырами-рассеянами и нашим нежеланием это остановить? Может, наши - Порох, Парубий, Турчинов платят за каждый залп, или им платят - может, разьяснит?
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А разве не принят закон о деокупации? Что там прописанно о прцессе деокупации? Ничего? Тогда нефиг тут кукарекать.
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Суд США по округу Орегон 7 лет назад обязал вернуть $19 млн, потраченных Тимошенко на Тамифлю. Где деньги, Йуль? https://oleg-leusenko.livejournal.com/10115818.html

На руках Кремля кров загиблих громадян України, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2471
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Ой, щось ти брешеш. Міністром охорони здоров'я хто тоді був? Ото до нього і звертайся.

А тепер давай про газ.
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Я брешу ??? Для Моцкаль Олекса

24 мая 2011 года суд США по округу Орегон вынес решение в пользу украинского госпредприятия «Укрвакцина» и против ответчика - корпорации Olden Group, LLC.
Эта корпорация, как известно, вместе с украинской компанией «Интерфарм» выступали посредниками в закупке вакцины «Тамифлю» на средства украинского государственного бюджета, осуществленной правительством Тимошенко.

Иск в суд США по округу Орегон было подано украинским государственным предприятием «Укрвакцина» по результатам аудита деятельности правительства Тимошенко, осуществленного по заказу правительства Украины известной американской юридической компанией «Траут Качерис», писал Левый берег.

Первые результаты аудита были обнародованы в октябре 2010 года. В отчете аудиторов отмечалось, что правительство Тимошенко использовало «классические международные механизмы по отмыванию денег». В нем перечисляются нецелевое использование бюджетных средств, завышение цен при государственных закупках, в том числе и вакцины «Тамифлю» и другие нарушения с 2008 до начала 2010 года. В документе также указывается, что использование оффшорных компаний и поддельных контрактов привело к «растрате и нецелевому использованию государственных средств и обогащению группы лиц».
Иск в американский суд предусматривал удовлетворение исковых требований в размере более 19 млн. долларов США. Американский суд фактически вынес вердикт о наличии состава преступления в виде коррупционных действий при закупке вакцины «Тамифлю» правительством Тимошенко. Следствием решения американской Фемиды должно стать возвращение более чем 19 миллионов долларов США в госбюджет.
Как известно, большая часть медицинского оборудования и лекарств, закупленных осенью 2009 года для борьбы с эпидемией свиного гриппа, осталась неиспользованной.
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У мене таке враження, що як тільки тут про ВОНА пишуть, то в Стецьміні збирають всіх тролів і ботів.
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В Балаклаві, в центрі стоїть пам'ятник Лесі Українкі... Якось починаю сподіватись, що їй. на не ЇЙ.
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Хорошо то как Стэць кинул все силы на цензор и своих копеечных дэбилов и в раше позычил Давайте додики жгите Смешите народ Вся ваша писанина до самой с....ки Никакой томос никакие мнимые победы и якобы заботы офшорника Не перевершат того факта что субсидии малоимущим отменили (если не называть субсидиями те подачки в 140 или 182грн) Народ проклинает а людей которые без субсидий не могут выжить Большинство Но вы пишите им теплее и сытнее станет и они прям табунами повалят голосовать за обрезаного диабетика
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а шо, не плохой предвыборный лозунг - "Юля не дура, Юля не Вона"
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неправда ваша: на Юле не то шо хата не числится, но увы, даже подвал... так шо не пишите заведомо ложную инфу...
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Рефинансирование не возвращают банки, которым оно было выдано во времена премьерства Тимошенко
Она очень любит обвинять Гонтареву в том, что банки, которые получили рефинансирование, манипулируют деньгами, не возвращают их, из-за чего страдает народ. Но из 110 млрд грн долга банков перед НБУ 77,7 млрд гривен - это деньги, которые были выданы им во время Тимошенко-премьера.

На руках Кремля кров загиблих громадян України, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8020
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Банками керує НБУ, ЯКЕ Є НЕЗАЛЕЖНИМ від КМ.

А призначає керівника Президент при подачі у ВРУ
Так що не потрібно звЄздєть.
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Ще раз переконуюсь, Пєціка погубить жлобізм.

Найняти таких тупих тролів можна лише за жлобську пайку.
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Бабця як флюгер. Слідкує за реакцією суспільства на її викидони, і миттєво змінює одні гасла на другі.
На руках Кремля кров загиблих громадян України, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3997

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вона решила избавиться от ватного лохтората , и заиметь голоса патриотов... Так марно -никто вону кроме секты, и до недавнего времени ваты, не воспринимает
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