 На руках Кремля кровь погибших граждан Украины, - Тимошенко

Об этом заявила Юлия Тимошенко в Каменском почтив память патриотов, отдавших жизнь во время Революции Достоинства и в боях с российскими оккупантами на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкойна пресс-службу БЮТ.
Лидер "Батькивщины" возложила цветы к памятной стелы, установленной на Аллее памяти погибших Героев.
"Кремль начал войну против Украины. Это не АТО, это - война! "- отметила она, общаясь с воинами-атовцам 57-й отдельной механизированной бригады.
Юлия Тимошенко также отметила, что "война не заканчивается искусственно, потому что власть зарабатывает большие состояния на крови".
"Мы обязательно вернем мир в Украине. Эта задача новой власти, потому что без мира невозможна безопасная жизнь наших граждан", - отметила она и добавила, что новая власть обеспечит достойную жизнь для всех украинцев и будет помнить о победе и жертвенности новейших героев.
"Новая власть будет заботиться о семьях патриотов, которые потеряли своих сыновей и дочерей, потому что это наш долг перед теми, кто отдал жизнь за Украину. Мы усилим социальную защиту военнослужащих и их семей", - заверила лидер партии.
Напомним, что Юлия Тимошенко находится с двухдневным визитом в Днепропетровской области. Сегодня политик также проведет встречи с общинами Каменского и Павлограда и обсудит проблемы угольной отрасли с шахтерами и регресниками.
Любимое слово кондитерских Петритов "Зрада", в её случае, уже не пролезет. Украинцы её не пощадят, думаю она это отлично понимает. Так что рано ещё на Тимоху набрасываться , пока тут есть будкостроители и без её участия.
- Ты выглядишь, как дешёвая французкая шлюха!
- ФРАНЦУЗКАЯ???
😂
- где ты здесь увидил лохов, Фаньюшька?
А тепер давай про газ.
24 мая 2011 года суд США по округу Орегон вынес решение в пользу украинского госпредприятия «Укрвакцина» и против ответчика - корпорации Olden Group, LLC.
Эта корпорация, как известно, вместе с украинской компанией «Интерфарм» выступали посредниками в закупке вакцины «Тамифлю» на средства украинского государственного бюджета, осуществленной правительством Тимошенко.
Иск в суд США по округу Орегон было подано украинским государственным предприятием «Укрвакцина» по результатам аудита деятельности правительства Тимошенко, осуществленного по заказу правительства Украины известной американской юридической компанией «Траут Качерис», писал Левый берег.
Первые результаты аудита были обнародованы в октябре 2010 года. В отчете аудиторов отмечалось, что правительство Тимошенко использовало «классические международные механизмы по отмыванию денег». В нем перечисляются нецелевое использование бюджетных средств, завышение цен при государственных закупках, в том числе и вакцины «Тамифлю» и другие нарушения с 2008 до начала 2010 года. В документе также указывается, что использование оффшорных компаний и поддельных контрактов привело к «растрате и нецелевому использованию государственных средств и обогащению группы лиц».
Иск в американский суд предусматривал удовлетворение исковых требований в размере более 19 млн. долларов США. Американский суд фактически вынес вердикт о наличии состава преступления в виде коррупционных действий при закупке вакцины «Тамифлю» правительством Тимошенко. Следствием решения американской Фемиды должно стать возвращение более чем 19 миллионов долларов США в госбюджет.
Как известно, большая часть медицинского оборудования и лекарств, закупленных осенью 2009 года для борьбы с эпидемией свиного гриппа, осталась неиспользованной.
Она очень любит обвинять Гонтареву в том, что банки, которые получили рефинансирование, манипулируют деньгами, не возвращают их, из-за чего страдает народ. Но из 110 млрд грн долга банков перед НБУ 77,7 млрд гривен - это деньги, которые были выданы им во время Тимошенко-премьера.
А призначає керівника Президент при подачі у ВРУ
Так що не потрібно звЄздєть.
Найняти таких тупих тролів можна лише за жлобську пайку.