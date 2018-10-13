 За день оккупанты 11 раз обстреливали позиции ВСУ, потерь среди украинских военных нет, - пресс-центр ОС

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Операция Объединенных сил" (ООС).
"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Катериновка, Троицкое, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское. В течение дня огневое воздействие из минометов 82-го калибра враг осуществлял по защитникам Свободного, Троицкого и Лебединского", - говорится в сообщении.
В пресс-центре уточняют, что в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня, потерь среди военнослужащих ОС нет, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.
Напомним, в минувшие сутки, 12 октября, наемники РФ совершили 26 обстрелов, один воин ВСУ получил легкое ранение, ликвидированы двое террористов.
(жду эти слова каждый день)
спасибо, что живые!!!
тихої ноченьки, ясної нічної зореньки нашим Героям
Ну и слава Богу, что нет. Но очень маленькое и неприятное - "НО". Оккупанты? Мы это доказали - прямо с каждым выстрелом? Война - не казино. Там либо дерутся до последнего - либо играют. Капнуть на души???
"Как выглядели "киборги" в последний день защиты Донецкого аэропорта: фото с передовой..."
А о них и "згадки - немае". Это о жизни, сметрти и человечности.