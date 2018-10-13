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 За день оккупанты 11 раз обстреливали позиции ВСУ, потерь среди украинских военных нет, - пресс-центр ОС

В субботу, 13 октября, с 07:00 до 18:00 российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг 5 раз применял вооружение, запрещенное минского договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Операция Объединенных сил" (ООС).

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"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Катериновка, Троицкое, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское. В течение дня огневое воздействие из минометов 82-го калибра враг осуществлял по защитникам Свободного, Троицкого и Лебединского", - говорится в сообщении.

В пресс-центре уточняют, что в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня, потерь среди военнослужащих ОС нет, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

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За день оккупанты 11 раз обстреливали позиции ВСУ, потерь среди украинских военных нет, - пресс-центр ОС 01

Напомним, в минувшие сутки, 12 октября, наемники РФ совершили 26 обстрелов, один воин ВСУ получил легкое ранение, ликвидированы двое террористов.

Источник: https://censor.net.ua/n3091274
 
 
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потерь - нет!
(жду эти слова каждый день)
спасибо, что живые!!!
тихої ноченьки, ясної нічної зореньки нашим Героям
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"За день оккупанты 11 раз обстреливали позиции ВСУ, потерь среди украинских военных нет..."
Ну и слава Богу, что нет. Но очень маленькое и неприятное - "НО". Оккупанты? Мы это доказали - прямо с каждым выстрелом? Война - не казино. Там либо дерутся до последнего - либо играют. Капнуть на души???Упродовж дня окупанти 11 разів обстрілювали позиції ЗСУ, втрат серед українських військових немає, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 6630
"Как выглядели "киборги" в последний день защиты Донецкого аэропорта: фото с передовой..."
А о них и "згадки - немае". Это о жизни, сметрти и человечности.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа день оккупанты 11 раз обстреливали позиции ВСУ, потерь среди украинских военных нет, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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