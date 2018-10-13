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 Политика Украины
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 Порошенко принял рапорт Полторака об увольнении с воинской службы, он продолжит руководить Минобороны в статусе гражданского лица. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко принял рапорт министра обороны Украины Степана Полторака об увольнении с воинской службы, Полторак продолжит руководить Минобороны в статусе гражданского лица.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. В соответствии с требованиями Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года должность Министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня никто не хочет идти на должность начальника базы хранения боеприпасов, - Полторак

Генерал Полторак подал соответствующий рапорт, а я его принял - об увольнении с военной службы. Ценя значительный вклад Степана Полторак в возрождение ВСУ, предложил ему продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра", - написалПорошенко.

Порошенко вручил Полтораку орден Богдана Хмельницкого первой степени.

Также смотрите: "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3091272
 
   
 Топ комментарии
 
Орден вручил?!
Хранилище с боеприпасами, еще не успели потушить, а награда уже нашла своего героя!
Причем, в прямом смысле этого слова.
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Дорогі мої співвітчизники! Не відбулося навіть пересування ліжок....
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Сюрреализм какой-то , он в тюрьме должен сидеть , а ему орден Богдана Хмельницкого Первой степени и министерское кресло . Благословление на дальнейшее продолжение подрывной деятельности в Украине получено...
Афигеть 😬.
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Порошенко прийняв рапорт Полторака про звільнення з військової служби, він продовжить керувати Міноборони в статусі цивільної особи - Цензор.НЕТ 1687 Комічний дует двох придурків - петра гноївки і неудобної правди
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Где 1 000 грн. в день и страховка на 1 000 000 грн. по курсу 8, а не 28?

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мда - гражданский сапог будет управлять армией. оригинально....
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гы-гы….и НИ ОДНОГО порохож.пса))))
Эй рабы....все на защиту мальдивской лолиты)
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И пробудет министром полгода. А так еще мог бы где-то пристроиться на воинской службе. Недальновидно.
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Хочется верить в поступок Офицера. Но в душе червяк точит по поводу того что скорей всего сказали "вибирай, буцегарня чи звільнення".
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А разве его уволили? Он на прежней должности просто теперь он сидит там по-европейски.
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Я мог бы понять если бы после пожара на складе БК он на дембель собрался , хоть кто то крайним выступил , а так шило поменяли на мыло.
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Очередной дебилизм от дебильного главнокомандующего Порошенка!
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а на мальдіви коли із собою повезе - як із своєї банди злодія?
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а при не злодії при керівництві - сидів би полторак довічно із конфіскацією і розжалуванням
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Слушайте, вы же все взрослые люди. Дело ведь абсолютно не в Полтораке. Его отставка - это способ снять напряжение в обществе и попытка ути от ответственности СИСТЕМЫ.
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Не, это приведение МОУ к стандартам НАТО.
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Сталін і Гітлер такого міністра (і пів-міністерства та генштабу) уже б давно розстріляли і сім"ї вивезли до Сибіру і в концтабори. У нас за таке заохочують орденами...
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Согласен. Даже если не брать во внимание огромный финансовый ущерб, нельзя не понимать значительный удар по обороноспособности страны. Какая может быть отставка? Где трибунал?!!!
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какой трибунал в стране, где за любое решение суда нужно платить деньгами?
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и этого упыря отмазали, остался бы он военным, трибунала не избежать, а так гражданский взятки гладки
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На счёт совести-наврядли.А с баблом наверно шото намутил,шо барыга его убирает.
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крутий був генерал. НАЙКРУТІЙШИЙ у нас Президент! Петру Олексійовичу нескінчена шана!
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че так жидко-на генералисумуса тянет или то уже хуйло отблагадарит за склады в нищей стране генерал-полковники как на дрожжах
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Хотели чтобы по-европейски министерством обороны управлял гражданский? Пожалуста, теперь есть гражданский руководитель.
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Лохторату такую версию еще можно попытаться продать,
но Западу - вряд ли ...
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Верить Порошенко - себя не уважать. Сегодня слушал его выступление в Херсоне перед курсантами морской академии. Оказывается он, будучи юношей, обманывал советские законы.
В 1982 году он одновременно поступал в два учебных заведения: в Киеве на факультет
международных отношений и в Одессе в вышку (ОВИМУ). Ему даже выдали тельняшку и назначили старшиной кубрика. Петя, в Одессе тебе многие могут рассказать какие старшины
были в роте. Но не в этом дело. Чтобы поступать одновременно в Киеве и
в Одессе он сделал дубликат аттестата. Вот пусть мне скажут форумчане, кто поступал
в те годы - реально было было поступить в несколько учебных заведений в СССР
в разных городах, даже имея дубликат аттестата?
Петя был брехло, таким и остался.
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Ну там еще мусульман поп святил, ой я ржал. А бедные крымские пацаны постеснялмся сказать. А томосу наверно полречи сказал
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А чего ж?
Можно было.Вузы смещали сроки поступления.
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Ну, если можно было, зачем хитрить, т.е. обманывать?
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Наверно, Готовят нового гражданского министра обороны.
В сущности - что изменилось? 5 складов взорвано, а министерством продолжает управлять тот же. С такими административными выводами допускаю ликвидацию следующего склада.
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от саме такий круглий ідіот і треба парашенці на посаді міністра оборони. проте, це його вибір і його відповідальність, і саме йому за це нести відповідальність.
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сила реформ .. организм без профильного образования - генпрокурор..организм с базара - премьер-министр..организм из харьковского этнического бандитского клана - министр МВД..бывший мент - министр обороны..ура..
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Пока идет война - нужен ПОРОХ!
Я не политик, не госслужащий и даже не член БПП. Я простой человек, гражданин, который никогда не прогибался под чьи-то хотелки или политическую конъюнктуру. Почему я за Порошенко?
Этот человек стал у штурвала государства, которого почти не было.
Май 2014 года. Страна, еще не пришедшая в себя после расстрелов на Майдане, замерла в тревожном ожидании. Крым оккупирован «зелеными человечками». В Славянске Гиркин белой краской торжественно, с видом победителя, рисует на бронетехнике слова «На Киев». В Харькове, Одессе и Херсоне - только-только подавлены пророссийские мятежи. Казна пуста (спасибо Азирову).Армия… Боеспособные части можно было пересчитать на пальцах одной руки. Чем прикрывать трехтысячекилометровую границу с Россией? Танкам от нее до Киева - 4 часа ходу…Он мог вообще не участвовать в выборах. Успешный бизнесмен, миллиардер. Ему было легко договориться с любой властью, или уехать жить на острова, попивая мохито. И нервы бы сохранил, и седина бы не так быстро проявилась.Он сделал свой выбор. Он взял в руки управление нищей, униженной, разоренной, раздираемой внешним врагом и внутренними противоречиями страны. Страны, которая буквально трещала по швам. С первых же дней на него обрушился шквал критики со всех сторон.Почему объявил перемирие? Почему прекратил перемирие? Почему не дал приказ брать Донецк? Почему отдал приказ стрелять? Почему не отдавал приказа стрелять?Критиковали те , кто не обладал и одним процентом информации, которой оперирует первое лицо для принятия решения. Можно только догадываться, при каких условиях и под каким жестким внешним прессингом они принимались. От границы до Киева танкам 4 часа ходу…Европа - очень комфортная для жизни территория, но она исторически всегда не готова к защите, не готова к войне.... Порошенко сумел создать антипутинскую коалицию, и санкции все-таки медленно, но уверенно сжимают удавку на шее агрессора.Любимая тема наших зрадофилов - минские соглашения. Хотя как воевать со страной, обладающей ядерным оружием - зрадофилы скромно умалчивают.Путин хотел сыграть в Чапаева. Порошенко навязал ему партию в шахматы.!!!!
И в том, что сейчас фронт проходит под Донецком и Луганском, а не под Борисполем или Одессой - большая заслуга и его. Он сделал максимум, что было возможно в этой ситуации. И из всего политического бомонда я не вижу фигуры, равной ему по масштабам и по участию в обороне нашей страны.
Пока идет война - нужен ПОРОХ!
Dmitry Kozlov
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- крим здав - отримай посаду головуючого рнбо...
- завів в котел, продав москалям на розстріл безліч техніки та тісячу воїнів - отримай генерала-полковника...
- підірвав три арсенали - ордена богдана хмельницького...
таке враження, що ті нагородження проводять в кремлі а на фото наче не путін... Порошенко прийняв рапорт Полторака про звільнення з військової служби, він продовжить керувати Міноборони в статусі цивільної особи - Цензор.НЕТ 7310
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Не нужно думать о Полтораках, не нужно думать о Порошенко и не о ком еще. У них - было - ВСЕ. А их еще будет - туча, "Богов". Всем - выбирать просто. Ка веник или метлу. Жизнь? Проста, от простого к сложному.

Выбирать - ПОЛЕЗНОЕ.
Пройдет ли этот путь страна? Увидим, помыслим и оценим - ВСЕ.
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мужеложенка миністром бо ще не був гелетею начштабом...
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Просто они над нами смеются в наглую.
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Только дал орден, как опять в Ичне стал взрываться склад боеприпасов.
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повезло кремлядям с лолитой кокориной..
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Цей гнилий реверанс має назву: "Тир-пир, в сраці нашатир".
Бля, совок на совку і совком поганяє.
Барига, а слабо вам, два "бочонки", позмагатись в запливі через зграю акул, щоб вони Вас, блядей з гівном з'їли?
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...в параше, он бы скоропостижно выпал из окна... ...после тяжёлой, непродолжительной беседы...
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За те, за що у нормальних країнах службовець був би звільнений, був би попереджений про кримінальну відпрвідальність і дяльність якого була б розслідувана, у корумпованій країні таку людину нагороджують. Ганьба нашому керівництву. Ганьба нам українцям, за те, що таке терпимо.
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Ну допустим полудебиляк - отличный представитель этой сегодняшней типа "отбросо-элиты" в состав которой входят разные категории дерьма : продажные конченные ублюдки, жадное до истерики ворьё, абсолютные патологические трУсы с амбициями сенаторов Рима - на публику, уголовная шантропа, предатели и дезертиры с войны на Донбассе, престарелая красножопая аомия номенклатуры дармоедов и воров вперемежку с совецькими мусорищами имени XXV-го съезда КПSS и прочее низкопробное тупое быдло. Этот сброд жрёт просто из корыта в которое чаще насильно отнимаются блага всех пашущих в Украине и погибающих за неё на войне и при этом - жрут в три горла и ни на грамм не выполняют своих обязанностей.Никто.. занимаются только тем что отваливают разным сказочникам-борзописцам ( эти пидорасы на сегодня называются - пиар-сука-менеджеры) дикого размера ворованное из бюджета бабло для сочинения мифов, вранья и небылиц ,афёр с воровскими схемами под названием "реформы" что бы это всё вываливать на уши нищете которой жрать нечего..Управленческий шабаш. Сами воруют, сами себя за это награждают, а потом выдумывают тома вранья задобрить серую нищую массу что бы котёл не закипел и не рвануло крышку которой срежет все жирные головы дожёвывающие то что уже сука в бурдюк не влезает. Из этого всего мне интересен один вопрос : есть ли хоть один человек у Украине ( пусть душевно больной или патологически тупой или дебил...- любой кроме продажных за бабло) ,который глядя на этот цирк награждения и снятия погон одновременно - видит в этом что либо прогрессивное, нормальное, положительное или заслуженное ? Хоть сука один?? И если нет, - то у меня вопрос - какого х...я тогда мы все сидим по домам и жрём эту гнилую кашу вместо того что бы сказать один раз в миллионы голосов одновременно что мы не идиоты, что нас реально заебало уже и пора начинать нас бояться или по крайней мере намекнуть на то что пора почитать украинскую историю разным вальцманАм , сабакавым . мудоёбищам, полудебилякам, пашинбздцким , кобельёбам , штундерским пасторам "куриная жопа- рот" и прочей нечисти.. В истории далеко не все паны успели убежать и висели и горели целыми выводками сраными...Правда выдрочки пецкеле немного заранее уже сдрыснули в Испанию на краденную виллу.. Подсцыкает немного жидо-кацапское семейство патологического клептомана в шёлковые трусы..И кто не заметил - Украина уже опоздала с циклами повторения...Иногда полезно читать и думать.. А пока - смотрим грустный и опасный цирк.. Часы тикают Украина нищает и продолжает накапливать злость и ненависть..Давление в котле растёт и момент "икс" - или не выборы....Так что лучше бы брехливый воровской рошеновкий мольдавский жид с этим кабаном дебильным и сцыкливым обменялись хорошими китайскими кроссовками с крепкой подошвой ...на всякий...И ещё третью пару мудоёбищу подарили бы..
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а во время военного положения разве можно просто так из армии увольняться, кто в курсе? мне рассказывали, только по состоянию здоровья...
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отлично, теперь судить, если что, будет самый справедливый суд, а не военный трибунал.
а вообще - вызывает удивление некоторое возмущение народа, словно бы кто-то ночью должен был подменить руководителей обороны страны, но забухал...
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Медаль - за удачное уничтожение склада ? Просто больше не за что.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко принял рапорт Полторака об увольнении с воинской службы, он продолжит руководить Минобороны в статусе гражданского лица. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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