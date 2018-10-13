 Порошенко принял рапорт Полторака об увольнении с воинской службы, он продолжит руководить Минобороны в статусе гражданского лица. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.
"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. В соответствии с требованиями Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года должность Министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо.
Генерал Полторак подал соответствующий рапорт, а я его принял - об увольнении с военной службы. Ценя значительный вклад Степана Полторак в возрождение ВСУ, предложил ему продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра", - написалПорошенко.
Порошенко вручил Полтораку орден Богдана Хмельницкого первой степени.
Эй рабы....все на защиту мальдивской лолиты)
но Западу - вряд ли ...
В 1982 году он одновременно поступал в два учебных заведения: в Киеве на факультет
международных отношений и в Одессе в вышку (ОВИМУ). Ему даже выдали тельняшку и назначили старшиной кубрика. Петя, в Одессе тебе многие могут рассказать какие старшины
были в роте. Но не в этом дело. Чтобы поступать одновременно в Киеве и
в Одессе он сделал дубликат аттестата. Вот пусть мне скажут форумчане, кто поступал
в те годы - реально было было поступить в несколько учебных заведений в СССР
в разных городах, даже имея дубликат аттестата?
Петя был брехло, таким и остался.
Можно было.Вузы смещали сроки поступления.
В сущности - что изменилось? 5 складов взорвано, а министерством продолжает управлять тот же. С такими административными выводами допускаю ликвидацию следующего склада.
Я не политик, не госслужащий и даже не член БПП. Я простой человек, гражданин, который никогда не прогибался под чьи-то хотелки или политическую конъюнктуру. Почему я за Порошенко?
Этот человек стал у штурвала государства, которого почти не было.
Май 2014 года. Страна, еще не пришедшая в себя после расстрелов на Майдане, замерла в тревожном ожидании. Крым оккупирован «зелеными человечками». В Славянске Гиркин белой краской торжественно, с видом победителя, рисует на бронетехнике слова «На Киев». В Харькове, Одессе и Херсоне - только-только подавлены пророссийские мятежи. Казна пуста (спасибо Азирову).Армия… Боеспособные части можно было пересчитать на пальцах одной руки. Чем прикрывать трехтысячекилометровую границу с Россией? Танкам от нее до Киева - 4 часа ходу…Он мог вообще не участвовать в выборах. Успешный бизнесмен, миллиардер. Ему было легко договориться с любой властью, или уехать жить на острова, попивая мохито. И нервы бы сохранил, и седина бы не так быстро проявилась.Он сделал свой выбор. Он взял в руки управление нищей, униженной, разоренной, раздираемой внешним врагом и внутренними противоречиями страны. Страны, которая буквально трещала по швам. С первых же дней на него обрушился шквал критики со всех сторон.Почему объявил перемирие? Почему прекратил перемирие? Почему не дал приказ брать Донецк? Почему отдал приказ стрелять? Почему не отдавал приказа стрелять?Критиковали те , кто не обладал и одним процентом информации, которой оперирует первое лицо для принятия решения. Можно только догадываться, при каких условиях и под каким жестким внешним прессингом они принимались. От границы до Киева танкам 4 часа ходу…Европа - очень комфортная для жизни территория, но она исторически всегда не готова к защите, не готова к войне.... Порошенко сумел создать антипутинскую коалицию, и санкции все-таки медленно, но уверенно сжимают удавку на шее агрессора.Любимая тема наших зрадофилов - минские соглашения. Хотя как воевать со страной, обладающей ядерным оружием - зрадофилы скромно умалчивают.Путин хотел сыграть в Чапаева. Порошенко навязал ему партию в шахматы.!!!!
И в том, что сейчас фронт проходит под Донецком и Луганском, а не под Борисполем или Одессой - большая заслуга и его. Он сделал максимум, что было возможно в этой ситуации. И из всего политического бомонда я не вижу фигуры, равной ему по масштабам и по участию в обороне нашей страны.
Пока идет война - нужен ПОРОХ!
Dmitry Kozlov
- завів в котел, продав москалям на розстріл безліч техніки та тісячу воїнів - отримай генерала-полковника...
- підірвав три арсенали - ордена богдана хмельницького...
таке враження, що ті нагородження проводять в кремлі а на фото наче не путін...
Выбирать - ПОЛЕЗНОЕ.
Пройдет ли этот путь страна? Увидим, помыслим и оценим - ВСЕ.
Бля, совок на совку і совком поганяє.
Барига, а слабо вам, два "бочонки", позмагатись в запливі через зграю акул, щоб вони Вас, блядей з гівном з'їли?
а вообще - вызывает удивление некоторое возмущение народа, словно бы кто-то ночью должен был подменить руководителей обороны страны, но забухал...