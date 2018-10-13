EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Фоторепортаж
  2975  20
Материалы по теме:
Все про:Германия (3177) помощь (2916) ГСЧС (1767)

 Германия передала ГСЧС спецоборудование на 200 тыс. евро для ликвидации пожара на складах под Ичней. ФОТО

Для ликвидации пожара на складе боеприпасов на Черниговщине Германия передала украинским спасателям специальное оборудование, стоимостью 200 тыс. евро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение посольства Германии в Украине в Твиттер.

Германия передала ГСЧС спецоборудование на 200 тыс. евро для ликвидации пожара на складах под Ичней 01

"После возникновения пожара на складе боеприпасов в Ичне (Черниговская обл.) Германия немедленно предоставила помощь: передача ГСЧС Украины 90 дыхательных аппаратов и 90 комплектов средств индивидуальной защиты стоимостью 200 тыс. евро для проведения противопожарных работ и расчистки территории", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории арсенала возле Ични прекратилась детонация боеприпасов, - ГСЧС

Германия передала ГСЧС спецоборудование на 200 тыс. евро для ликвидации пожара на складах под Ичней 02
Германия передала ГСЧС спецоборудование на 200 тыс. евро для ликвидации пожара на складах под Ичней 03

Также читайте: Возобновлено электро- и водоснабжение всех населенных пунктов в зоне ЧП на арсенале под Ичней, - Черниговская ОГА

Германия передала ГСЧС спецоборудование на 200 тыс. евро для ликвидации пожара на складах под Ичней 04

Источник: https://censor.net.ua/n3091271
 
   
 Топ комментарии
 
Неужели немцы ещё не поняли кто взрывает склады?
 показать весь комментарий
 
Хорошо, что оборудованием дали, а не деньгами
 показать весь комментарий
 
Они и не говорят, что оборудование немецкое
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Неужели немцы ещё не поняли кто взрывает склады?
 показать весь комментарий
 
 
а кто и что тебе должен? дали - благодари.
Ёще может помолиться они должны?
 показать весь комментарий
 
 
они не должны поддерживать терроризм...
умничаешь здесь...
 показать весь комментарий
 
а торгует с лугандой и РФ кто? как минимум - не имеем права вякать на них, нахаляву помогли, а на них еще и тявкают.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо, что оборудованием дали, а не деньгами
 показать весь комментарий
 
 
вот да же не знаю, шо лучше. може немцы хоть в следующем году отмониторят где гум. помощь
 показать весь комментарий
 
Они и не говорят, что оборудование немецкое
 показать весь комментарий
 
 
Пожар уже ликвидировали.
Теперь предстоит куда более грандиозная работа: утилизировать то, что не успело сгореть и взорваться.
Очередной склад с "устаревшим" вооружением и боеприпасами, "срок хранения которых давно истек", превратился в "стихийное минное поле".
 показать весь комментарий
 
 
А надо было Оливье, как в Севастополе?
 показать весь комментарий
 
 
Ты мне напоминаешь 3 класс когда я получил четверку мама меня очень ругала, а я ей в ответ кинул так вон ******* еще хуже... ответ был прост "ты ровняйся на успешных людей, а не на дебилов".
 показать весь комментарий
 
что значит дали. есть понятие контракт. если поставка товара пришла на 200 тыс. евро, то это значит, что эти средства необходимо заплатить.
 показать весь комментарий
 
Так кто же нам брат тот кто склады подорвал или тот кто помогает ликвидировать катастрофу:Когда немцы оккупировали Украину они не заставляли всех поголовно учить немецкий язык в отличии от винторогих оккупантов.
 показать весь комментарий
 
Немцы с трудом начинают прозревать и вместо долгожданных денег для наших барыг, отгрузили, действительно необходимую для ГСЧС Украины, спецтехнику(спасибо им за это). Но не всё ещё потеряно, финансовая помощь на ликвидацию последствий, может подоспеть в качестве кредита, уже и траст создают и очередное шоколадное ведомство, под это дело организуют
 показать весь комментарий
 


Артсклади зі стратегічним артзапасом ЗСУ перед тим були розкрадені, вивезені, продані, бабло розділене між "зацікавленими особами". А порожні приміщення з залишками мін і снарядів - підірвані і запалені. І демонстративно-показово влаштований "цирк на дроті" з "гасінням", "оточенням периметру", "евакуацією населення" (щоб ніхто не побачив того "гасіння"). Так було в Н-Богданівці, Балаклії, Калинівці... В Ічні з"явилося "ноу-хау" - попросили спецобладнання для пожежогасіння у німців. Щоправда - коли там усе уже надійно "згоріло"....
За такі злочини при Сталіні і Гітлері розстріляли би пів МО і ГШ а сім"ї вивезли до Сибіру, чи в концтабір. І було би справедливо, іде війна.


 показать весь комментарий
 
При чем тут оборудование. Если власть коррумпирована квазисионистами, то передавать надо тиражи Майн Кампф и школьньіе учебники по инквизиции.
 показать весь комментарий
 
Авигдор Мужен и Соломон Пилтербаум.

Німеччина передала ДСНС спецобладнання на 200 тис. євро для ліквідації пожежі на складах під Ічнею - Цензор.НЕТ 6771
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания передала ГСЧС спецоборудование на 200 тыс. евро для ликвидации пожара на складах под Ичней. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх