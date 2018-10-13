 Германия передала ГСЧС спецоборудование на 200 тыс. евро для ликвидации пожара на складах под Ичней. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение посольства Германии в Украине в Твиттер.

"После возникновения пожара на складе боеприпасов в Ичне (Черниговская обл.) Германия немедленно предоставила помощь: передача ГСЧС Украины 90 дыхательных аппаратов и 90 комплектов средств индивидуальной защиты стоимостью 200 тыс. евро для проведения противопожарных работ и расчистки территории", - говорится в сообщении.

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