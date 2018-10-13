 Германия передала ГСЧС спецоборудование на 200 тыс. евро для ликвидации пожара на складах под Ичней. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение посольства Германии в Украине в Твиттер.
"После возникновения пожара на складе боеприпасов в Ичне (Черниговская обл.) Германия немедленно предоставила помощь: передача ГСЧС Украины 90 дыхательных аппаратов и 90 комплектов средств индивидуальной защиты стоимостью 200 тыс. евро для проведения противопожарных работ и расчистки территории", - говорится в сообщении.
Ёще может помолиться они должны?
умничаешь здесь...
Теперь предстоит куда более грандиозная работа: утилизировать то, что не успело сгореть и взорваться.
Очередной склад с "устаревшим" вооружением и боеприпасами, "срок хранения которых давно истек", превратился в "стихийное минное поле".
Артсклади зі стратегічним артзапасом ЗСУ перед тим були розкрадені, вивезені, продані, бабло розділене між "зацікавленими особами". А порожні приміщення з залишками мін і снарядів - підірвані і запалені. І демонстративно-показово влаштований "цирк на дроті" з "гасінням", "оточенням периметру", "евакуацією населення" (щоб ніхто не побачив того "гасіння"). Так було в Н-Богданівці, Балаклії, Калинівці... В Ічні з"явилося "ноу-хау" - попросили спецобладнання для пожежогасіння у німців. Щоправда - коли там усе уже надійно "згоріло"....
За такі злочини при Сталіні і Гітлері розстріляли би пів МО і ГШ а сім"ї вивезли до Сибіру, чи в концтабір. І було би справедливо, іде війна.