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 Киевские новости
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Все про:горячая вода (57) Киев (16606) Кличко (2590) Нафтогаз (2563)

 Кличко: Восстановление подачи горячей воды в дома киевлян состоится уже в ближайшие дни

Подписание мирового соглашения с НАК "Нафтогаз" и заключение договоров на поставку газа столице позволит возобновить подачу горячей воды в дома киевлян уже в ближайшие дни.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев". Город готов запустить технологический процесс снабжения горячей водой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Кличко.

Мэр также прокомментировал процесс переговоров города с НАК "Нафтогаз", который продолжался в течение нескольких месяцев. По его словам, именно нежелание "Нафтогаза" идти на диалог, заставило треть киевлян оставаться без горячей воды.

"Город взяли в заложники монополисты, которые поставляют газ, - заявил Кличко. - Мы делали все, что от нас зависит. К решению этой проблемы привлекли Кабинет министров. Каждое утро у нас начиналось с переговоров с НАК "Нафтогаз". Мировое соглашение наконец подписано, и я уверен, что в ближайшие дни горячая вода появится в квартирах киевлян ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевтеплоэнерго" уже может возобновить горячее водоснабжение в столице. Надеемся, что это произойдет максимально быстро, - Перелома

Кличко напомнил, что НАК "Нафтогаз" поставил условия, без выполнения которых эта компания отказывалась подписывать договор с городом. А именно - уплату долгов "Киевэнерго", в частности, штрафов и пени, общая сумма которых достигала 1 млрд 200 млн гривен. Город отказался выполнять эти условия.

"Нам есть куда тратить эти средства - на новые детские сады, школы и дороги. Как менеджер города я не могу просто так взять и подарить более миллиарда гривен. Тем более, что это долги, образованные в результате хозяйственной деятельности частной компании ", - подчеркнул мэр столицы.

Кличко отметил, что хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение между коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины". Предметом мирового соглашения между коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" являются долговые обязательства, имеющие источники для компенсации, например, задолженность потребителей. Штрафы, пени - списаны и не является предметом урегулирования мирового соглашения.

Смотрите: "Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго". ФОТО

После получения решения суда коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" заключает договоры на поставку газа и начнет процесс восстановления услуги горячего водоснабжения для четырех районов Киева. А также город начнет отопительный сезон - подавать тепло в дома киевлян.

"Для нас главное, чтобы община контролировала деятельность компаний, от которых зависит жизнедеятельность нашего города. Я убежден, что коммунальная компания "Киевтеплоэнерго" сможет предоставлять более качественные услуги для жителей столицы, чем это было в предыдущие годы ", - заявил Кличко.

Также мэр столицы отметил, что эксперты изучают возможности и обнародуют результаты исследования о возможности постепенного перехода от централизованного теплообеспечения к локальному.

Также смотрите: Гройсман призвал руководство "Нафтогаза" не затягивать с запуском тепла и горячей воды в Киеве. ВИДЕО

"Это может быть гораздо эффективнее для экономики города. Во всем мире нет такой системы теплоснабжения, как у нас. Там мини-котельные или большие бойлеры на дома. И города не несут расходов на транспортировку теплоносителя и на содержание теплосетей ", - отметил Кличко..

Источник: https://censor.net.ua/n3091269
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
"-Нет горячей воды!
-Купи бойлер.
-Недостаточно электричества!
-Купи генератор.
-Дорогое топливо!
-Переведи на метан, купи генератор метана из бытового мусора.
-А правительство можно другое купить?
-Ты сепаратист и кацап!"
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Полезный идиот с отбитой головой. А раньше был просто Великий боксёр. Но свита-коррупционеры "делает короля". Обхезался виталик.......
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"Город взяли в заложники монополисты, которые поставляют газ", - заявил Кличко.
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А кто недра Украины, которые по Конституции принадлежат народу, продал этим монополистам?
Источник: https://censor.net.ua/n3091269
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Ну давайте ещё Порошенко с Гройсманом заявят по поводу включения горячей воды в европейской столице в 21м веке, и хорош по этой теме. Пы.Сы. Что с долгом то? Как отдавать будем?
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скоро автомобиль таки перестанет быть роскошью.... Кличко: Восстановление подачи горячей воды в дома киевлян состоится уже в ближайшие дни - Цензор.НЕТ 7250
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Дожили - подача горячей воды в дома это событие такого масштаба, что его непременно нужно осветить в СМИ. Ну ладно - Кличко клинический идиот, ну а редакция, что, совсем не о чем писать?
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Дык 21 век на дворе, вот собираемся в Контитуцию дописывать что в Европу идём....встречайте. Кличко: Восстановление подачи горячей воды в дома киевлян состоится уже в ближайшие дни - Цензор.НЕТ 7312
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Пиндос, а в Америке есть центролизованное горячее водоснабжение?
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сначала в моем доме была собственная котельная в подвале, потом поставили газовые колонки, потом сняли газовые колонки и подключили централизованое водопостачання, потом мы все купили бойлеры.... а теперь обратно вернут котельную ? да хер там... там где была котельная, теперь магазин и офисы.
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...дай воду блище до виборів...може тоді люди прокинуться,бо навіть овоч зі своєю бандою так не знущалась...
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Рыганалы во многих городах вообще похерили горячее водоснабжение.
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вся Украина с интересом наблюдает многосерийный блокбастер от Кличка "Киевляне vs Вода" Кличко: Восстановление подачи горячей воды в дома киевлян состоится уже в ближайшие дни - Цензор.НЕТ 3646
Требуем продолжения и в следующем году...
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Повезло киевлянам с мэром,у них будет горячая вода
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Пятимиллионный город оставить на все лето без горячей воды, такого еще не было.И не нашлось ни одного претедента вывести народ под мерию. И ни один житель столицы не пришел туда-же. Может такому народу так и надо?
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Летом киевляне на море а зимой можна и снег топить,так что все в норме,только одно интересно а в мэра была тёплая вода
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21 век на дворе,це еуропа,позорище... Кличко: Відновлення подачі гарячої води в будинки киян відбудеться вже найближчими днями - Цензор.НЕТ 2925
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКличко: Восстановление подачи горячей воды в дома киевлян состоится уже в ближайшие дни
 
 
 
 
 
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