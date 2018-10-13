 "Благодаря медицинской реформе врачи стали получать значительно большие зарплаты", - Гройсман

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря медицинской реформе врачи стали получать значительно большие зарплаты. Принцип "Деньги ходят за пациентом" работает просто: чем больше врач подписал деклараций с пациентами, тем выше его доход", - написал премьер.
не в Киеве...
Вам аби гавкати.
Постановою Кабміну закріплений базовий тариф за обслуговування пацієнта у 2018 році - 370 гривень за людину на рік. Мова йде про прямі оплати від НСЗУ, які отримає медзаклад за кожного пацієнта, який підписав з ним декларацію.
Крім того, визначені коригувальні вікові коефіцієнти:від 0 до 5 років - 4;від 6 до 17 років - 2,2;від 18 до 39 років - 1;від 40 до 64 років - 1,2;понад 65 років - 2.
http://moz.gov.ua/article/reform-plan/skilki-groshej-otrimajut-medzakladi-pervinki-za-obslugovuvannja-pacientiv
Об этом сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.
По показателю ВВП на душу населения Украину обошла Молдова
впрочем, как и большинство носителей еврейского юмора
Купюры предварительно высушить при помощи фена, при этом сильно не нагревая, а затем переложить нарезанной туалетной бумагой и сложить в предварительно просушенную и нагретую стеклянную банку. Затем банку нужно закрыть пластиковой крышкой, обмазать расплавленным дорожным битумом и завернуть в несколько слоев стеклоткани с промазкой битумом каждого слоя. А потом закопать в землю на глубину более 1 метра.
"Гарантийный" срок хранения - 20 лет. Следует поспешить, пока земля не промерзла. Зимой не закапывать и не вскрывать, - утверждают знатоки.
Помрет или уедет больше чем родится, гройсману зарплату урезать.
Балабол, поднадоел.
при платной медицине, выписать человека из кардиологии невозможно -
стоит озвучить счет за лечение, и пациент опять нуждается в лечении.
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Значит, люди стали тратить на медицину больше.
Закон сообщающихся сосудов. Если где-то больше прибывает, значит где-то больше убывает.
хотя, как говорят, острее собачьего не станешь
ни одного конкретного поста об уровне зарплат врачей - то есть на "форуме" одни бакланы
Украинцам здесь нечего делать
Где рост зарплаты???