 "Благодаря медицинской реформе врачи стали получать значительно большие зарплаты", - Гройсман

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря медицинской реформе врачи стали получать значительно большие зарплаты. Принцип "Деньги ходят за пациентом" работает просто: чем больше врач подписал деклараций с пациентами, тем выше его доход", - написал премьер.

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