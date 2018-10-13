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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:зарплата (1775) медицина (1692) Гройсман (4353) врачи (598)

 "Благодаря медицинской реформе врачи стали получать значительно большие зарплаты", - Гройсман

Благодаря медицинской реформе увеличились зарплаты врачей.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря медицинской реформе врачи стали получать значительно большие зарплаты. Принцип "Деньги ходят за пациентом" работает просто: чем больше врач подписал деклараций с пациентами, тем выше его доход", - написал премьер.

Благодаря медицинской реформе врачи стали получать значительно большие зарплаты, - Гройсман 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларации с семейными врачами подписали 45% украинцев, - Минздрав

Благодаря медицинской реформе врачи стали получать значительно большие зарплаты, - Гройсман 02

Также читайте: Мы разрушим добровольные взносы в больницах: со следующего года УЗИ, рентген, анализы по направлению семейного врача будут бесплатными, - Гройсман

Благодаря медицинской реформе врачи стали получать значительно большие зарплаты, - Гройсман 03

Источник: https://censor.net.ua/n3091268
 
   
 Топ комментарии
 
Да ты шо!!??? Неуч Гнойсман...а как гражданам Украины стало, да реально Врачам. Живёт сцуко в параллельной реальности, какие то разные Украины.
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а что об этом говорят (думают) сами врачи?
не в Киеве...
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он пациент ))) санитары не углядели он сумел выбраться из рубашки как Гарри Гудини, и пробрался в кабинет врача что бы воспользоваться интернетом )))
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Почему же ...в Павловской для таких есть отделения.
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не, таких там просто хранят, но не лечат
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да это фонд изучения и для студентов и для диссертаций.
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И дают пользоваться интернетом, потому они эту власть и обожают
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конфетки, особо отличившимся чоколятки......на праздники тортик.
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Всегда было интересно, в какой реальности они живут?
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ну все, супрун, держись. Ща тебя проклянут.
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Да, ему врачи уже не помогут, это на всю жизнь.
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Да ты шо!!??? Неуч Гнойсман...а как гражданам Украины стало, да реально Врачам. Живёт сцуко в параллельной реальности, какие то разные Украины.
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На картинках всегда красиво,а вот в реалии не очень
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Врачи, пишем в комментах свой реальный доход!
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Племянница, врач ухогорлонос. 3600 грн
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Нужно организовать прием к Гройсману с реальными платежками по з/п. Пусть доплатит всем до 17000.
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Семейники получили уже 16 000,но не везде,только там ,где оперативно решили орг вопросы.Узкие специалисты и стационар,зп те же.
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Не правда.Це початок.Більшість уже усе підготувала.
Вам аби гавкати.
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Гавкаешь ты и твои родственники, но всё больше ЛИЖИТЕ.....
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в рашке хорошо !по тебе видно!холуй путинсий!
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нужно организовать подсрачник гросману и всей этой кодле мародеров, а лучше висилицу
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Ага. Ща напишут "врачи сельской больницы". С того же компа, что и аффтар поста.
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Если все дело лишь в подписанных народом декларациях, а не увеличении бюджетного финансирования, то можно было просто втрое поднять врачам зарплату. Видать когда в школе проходили закон сообщающихся сосудов на винницкий рынок завезли новую партию труселей
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Реально семейные врачи начали получать такую зп.Только семейные!Кто набрал 2000 пациентов.Это правда.Кропивницкий.
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Семейный это терапевт, а как с остальными? И это явно "выставочный" образец.
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Тільки перша ланка.Там де адекватні головні лікарі і місцева влада.До кінця року отримають всі.
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Пациенты в основном преклонного возраста, которых надо постоянно обслуживать
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на них і відшкодування більші "Завдяки медичній реформі лікарі почали отримувати значно більші зарплати", - Гройсман - Цензор.НЕТ 5442.Не все так погано.Сенс тут є.
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2000 пациентов? это выходит у врачей в Кропивницком зарплата 100 000 гривень в месяц "Завдяки медичній реформі лікарі почали отримувати значно більші зарплати", - Гройсман - Цензор.НЕТ 436

Постановою Кабміну закріплений базовий тариф за обслуговування пацієнта у 2018 році - 370 гривень за людину на рік. Мова йде про прямі оплати від НСЗУ, які отримає медзаклад за кожного пацієнта, який підписав з ним декларацію.
Крім того, визначені коригувальні вікові коефіцієнти:від 0 до 5 років - 4;від 6 до 17 років - 2,2;від 18 до 39 років - 1;від 40 до 64 років - 1,2;понад 65 років - 2.
http://moz.gov.ua/article/reform-plan/skilki-groshej-otrimajut-medzakladi-pervinki-za-obslugovuvannja-pacientiv
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Реформы дело тонкое,но когда за них берутся соевые злодеи,то получается полная ж опа -Согласно данным из нового отчета МВФ, Украина является самой бедной страной Европы.
Об этом сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.
По показателю ВВП на душу населения Украину обошла Молдова
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Чеколядный ты в дерьме и ещё и радуешься
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Благодетель, отец родной. А несгораемые кассы для хранения своих зарплат врачи за свой счет покупают или им государство выдает?
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а ты остроумен
впрочем, как и большинство носителей еврейского юмора
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Жизнь такая и мы такие, добрый человек. Большие деньги мало получить от Гройсмана, их ещё надо правильно сберечь. На финансовых форумах советуют следующий способ хранения денег в банках:
Купюры предварительно высушить при помощи фена, при этом сильно не нагревая, а затем переложить нарезанной туалетной бумагой и сложить в предварительно просушенную и нагретую стеклянную банку. Затем банку нужно закрыть пластиковой крышкой, обмазать расплавленным дорожным битумом и завернуть в несколько слоев стеклоткани с промазкой битумом каждого слоя. А потом закопать в землю на глубину более 1 метра.
"Гарантийный" срок хранения - 20 лет. Следует поспешить, пока земля не промерзла. Зимой не закапывать и не вскрывать, - утверждают знатоки.
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Тупые зрадофилы!Ни фига не знают,только гавкают!
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Ну не у всех же такая методичка с Банковой......
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Предлагаю этому еврею платить зарплату в соответствии с населением, оставшимся на этой территории.
Помрет или уедет больше чем родится, гройсману зарплату урезать.
Балабол, поднадоел.
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А реформа медицины в чем? Ему прайсы в больницах показывали?
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***
при платной медицине, выписать человека из кардиологии невозможно -
стоит озвучить счет за лечение, и пациент опять нуждается в лечении.
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міністерство охорони здоров'я трупи не лікує
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"Благодаря медицинской реформе врачи стали получать значительно большие зарплаты", - Гройсман

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Значит, люди стали тратить на медицину больше.
Закон сообщающихся сосудов. Если где-то больше прибывает, значит где-то больше убывает.
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тролли посоревновались в остроумии и затихли
хотя, как говорят, острее собачьего не станешь
ни одного конкретного поста об уровне зарплат врачей - то есть на "форуме" одни бакланы
Украинцам здесь нечего делать
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у знайомої онкозахворювання 3-стадії. На один флакон ліків 440мг тра' 44500грн - при зарплаті 3762грн - 1000 років праці. Тому їй видали морфін
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Такое впечатление, что медреформа проводится именно для увеличения зарплат врачей. Гройсман скромно умалчивает насколько, в абсолютных цифрах, выросли зарплаты в аппарате минздрава. "Завдяки медичній реформі лікарі почали отримувати значно більші зарплати", - Гройсман - Цензор.НЕТ 4552
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То есть в 2013 году была зарплата 750$ (6 000 гривен), а в 2018 стала 500$ (15 000 гривен).
Где рост зарплаты???
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Брехун!!! Лікар-інфекціоніст, ставка 3300! А більше не дають бо зрізали фонд зарплати і всі працюють на 1 ставку покидьки рошеновські!
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*Благодаря медицинской реформе* более нет такого понятия, как вызов врача на дом － только за деньги и в свободное от работы у врача время. И порохоботов попрошу не тявкать, потому, как уже который месяц вожу по этой рихвормированной схеме врача к тестю-инсультнику.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Благодаря медицинской реформе врачи стали получать значительно большие зарплаты", - Гройсман
 
 
 
 
 
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