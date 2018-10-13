EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  2818  25
Все про:избиение (9241) Метрополитен (553) Нацполиция (8295) прокуратура (3343) Харьков (4027)

 Жестокое избиение в метро Харькова: Суд арестовал двух полицейских, появилось два новых подозреваемых

Червонозаводской районный суд Харькова избрал меру пресечения двум полицейским метрополитена, которые избивали граждан в служебной комнате. В деле появились еще двое подозреваемых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обоим полицейским накануне было объявлено подозрение в превышении служебных полномочий, сопровождаемое насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Подозрения обоснованы данными, установленными во время изучения видеоматериалов во время досудебного расследования. Эти полицейские фигурируют как минимум в одном эпизоде с применением насилия в отношении задержанного, заявили в прокуратуре.

"Червонозаводский райсуд Харькова приговорил 30-летнего старшего сержанта без права внесения залога. Второго подозреваемого - 35-летнего старшего сержанта - суд взял под стражу с возможностью залога в размере 140 тыс. грн. На второе решение прокуратура готовит апелляцию", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Укринформу..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение в метро Харькова: В комнатах полиции установят камеры видеонаблюдения, - начальник главка Бех

Как сообщал ранее Укринформ, 26 сентября во время спецоперации с участием сотрудников прокуратуры Харьковской области и Управления внутренней безопасности Нацполиции задержаны четверо полицейских одной из смен на станции метро "Южный вокзал". Им объявили подозрение по ч. 2 ст. 365 ч. 3 ст. 368 УК Украины (превышение служебных полномочий, сопровождаемое насилием, и получение неправомерной выгоды) с максимальной санкцией к 10 годам заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Установлено, что полицейские систематически, под надуманным предлогом, останавливали пассажиров и заводили в служебную комнату. Там, угрожая привлечением к ответственности, применяя меры физического насилия и морального унижения, они требовали и получали от людей деньги. Среди причастных к вымогательству денег - 43-летний майор, 34-летний лейтенант и двое сержантов полиции в возрасте 34 и 35 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое харьковских полицейских, которые подозреваются в насилии над задержанными и получении взяток, взяты под арест. ВИДЕО

По требованию прокуратуры трое из них на сегодня находятся под стражей. Еще одному суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, что будет обжаловано прокуратурой.

Источник: https://censor.net.ua/n3091266
 
   
 Топ комментарии
 
только это отделение гестапо разогнали ? или за другие тоже возьмутся ? мусора по традиции будут востанавливаться на работе через суд ?
 показать весь комментарий
 
Я пришел к своей Наташе
В полицейской форме нашей
При параде с кобурою на ремне
А она мне так сказала: ты дурак! я ж это знала..
Ты легавый,и не нужен больше мне!!

За всіх- не підпишусь-але лайна там дуже багато.
 показать весь комментарий
 
В першу чергу потрібно садити за грати сабакова і його оточення.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
только это отделение гестапо разогнали ? или за другие тоже возьмутся ? мусора по традиции будут востанавливаться на работе через суд ?
 показать весь комментарий
 
 
Я пришел к своей Наташе
В полицейской форме нашей
При параде с кобурою на ремне
А она мне так сказала: ты дурак! я ж это знала..
Ты легавый,и не нужен больше мне!!

За всіх- не підпишусь-але лайна там дуже багато.
 показать весь комментарий
 
 
те романтики, "Володи Патрикеевы", которые туда пошли работать, потихоньку втягиваются в систему, и становятся такими же мусорами как и те кто был до них.
 показать весь комментарий
 
 
Да нет в Харькове кроты остались в полном составе почти. Кстати увижу знакомых кротов спрошу что за хрень! Вобще они няшки! мабушкам помогают и тд... Жорстоке побиття в метро Харкова: Суд заарештував двох поліцейських, з'явилися два нові підозрювані - Цензор.НЕТ 2689
 показать весь комментарий
 
 
А как должна реформа проходить?
Не пойман - не вор гестапо...
 показать весь комментарий
 
ну вобще то, судя по возрасту, этот как раз те кто купил переатестацию, и надо долги раздавать )))
 показать весь комментарий
 
 
А кремлеботы кричат: "Аваков, Аваков!". Видите, всё, как в вашей великой Рашке.
 показать весь комментарий
 
Стоило бы тебе быть повнимательней - я не всегда идиотам отвечаю...
 показать весь комментарий
 
Не важно как именно должна проходить реформа.
Важно то, что все реформы, свелись к смене названий и формы.
 показать весь комментарий
 
Ну если человек проработал не было взысканий в разгоне майдана не участвовал. Харьковские кроты кстати ездили. Но кто ездил сами свалили. То почему не оставить?
 показать весь комментарий
 
 
Не важно? Если неважно, то тогда неважно обращать внимание - как именно и сколько времени в других странах проводилась реформа и тогда - да, зрада...
 показать весь комментарий
 
Если бы там не было камеры наблюдения и этой записи то.....???
 показать весь комментарий
 
Как и с венгерскими паспортами. Все знают, но никто ничего не сделает пока шум не поднимется.
 показать весь комментарий
 
 
В першу чергу потрібно садити за грати сабакова і його оточення.
 показать весь комментарий
 
 
А если этот человек был сепар и сторонник московского патриархата!?
 показать весь комментарий
 
так тогда он кацап-а не человек. но бить все равно нельзя
 показать весь комментарий
 
 
зачем быть кацапа ? это же не гуманно ! можно ведь просто посадить на бутылку, и все будут довольны )))
 показать весь комментарий
 
 
Майже кожен день інциденти з бандитами авякяна наркота, проституція, хабарі... Цікаво хЕрант з хройсманом рахують це нормальним ? Водно в долі.
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно, когда в ПаРаше "ольгинские" по методичке под видеонаблюдением хвалят царя а простых юзеров садят за посты и репосты.
 показать весь комментарий
 
подобное происходит уже не в первый раз и имеет четкий системный характер
под вывеской "Полиция", в Харькове (и не только) орудует организованная преступная группировка
 показать весь комментарий
 
Не звизди. Преступники среди всех професий есть. Вот даже среди монашек попадаются проститутки! Жорстоке побиття в метро Харкова: Суд заарештував двох поліцейських, з'явилися два нові підозрювані - Цензор.НЕТ 7032
 показать весь комментарий
 
 
Кстати проблема с набором в полицию платят им с премиями где-то 10 работа собачья да и на гражданке если руки не из жопы и голова на месте то можно больше заработать. Так что идут туда не самые лучшие!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖестокое избиение в метро Харькова: Суд арестовал двух полицейских, появилось два новых подозреваемых
 
 
 
 
 
 вверх