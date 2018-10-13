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 Политика Украины
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Все про:судья (2045) арест имущества (183) Татьков (3)

 Суд арестовал более 100 квартир и помещений окружения экс-главы Высшего хозсуда Татькова

Подольский районный суд Киева арестовал более 100 объектов недвижимости, принадлежащих окружению экс-главы Высшего хозсуда Виктора Татькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на определение суда от 9 октября.

В списке 110 помещений общей площадью более 6,5 тыс. кв м.

Владельцами являются 28 физлиц и два юридических лица - ООО "Лидер Групп", ООО "Риалдон".

Ранее об этом также выходил сюжет в программе "Схемы". Журналисты выяснили, что судья и его гражданская жена имели доверенности на пользование недвижимостью и банковскими сейфами своих друзей.

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В марте 2018-го у следствия появились данные, что гражданская жена Татькова - певица Ярослава Красильникова - легализовала деньги, незконно полученные экс-судьей, в сумме 80 млн грн.

2 октября ГПУ сообщила Татькову о новом подозрении.

По материалам дела, в период августа-октября 2008 года, занимая должность председателя Донецкого апелляционного хозяйственного суда, действуя умышленно, он способствовал принятию судьей хозяйственного суда Донецкой области заведомо неправосудного решения от 09.10.2008 по хозяйственному делу № 8/170пн.

Также Татьков в период с сентября 2009 года по 3 декабря 2010 в Донецке по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления доверием якобы завладел имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод", владельцем которых на 03.12.2010 стало подконтрольное ему ООО "Ексимпром" общей стоимостью более 40 млн грн.

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Кроме того, по материалам дела, в начале 2011 года председатель ВХСУ Татьков и председатель хозяйственного суда Киева Артур Емельянов создали устойчивое иерархическое объединение, в которое в разный период времени привлекли отдельных судей и руководителей хозяйственных судов Украины, работников аппарата этих судов, адвокатов, арбитражных управляющих, оценщиков, должностных лиц товарных бирж, членов семьи и других близких лиц с целью совершения преступлений, связанных с систематическим получением неправомерной выгоды, незаконным обогащением, завладением государственным и другим имуществом путем вынесения судьями хозяйственных судов Украины неправосудных решений, давлением на судей с целью склонения их к вынесению таких решений, вмешательством в автоматизированную систему документооборота суда с целью распределения хозяйственных дел на нужного судью и последующей легализации доходов, полученных преступным путем, а также осуществляли руководство и координацию преступной деятельностью других лиц, обеспечивающих функционирование как самой организации, так и других преступных групп.

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Во время досудебного расследования установлено, что Татьков, получив незаконно материальное вознаграждение в особо крупных размерах в виде наличных средств, приобрел большое количество элитного недвижимого имущество жилого и коммерческого назначения на территории Украины, особенно в Киевский и Донецкий областях, а также в других странах Европы, для получения прибыли от их использования в том числе сдачи в аренду.

Для легализации незаконно полученных средств Татьков якобы привлек лиц, с которыми у него сложились доверительные отношения и которые не были связаны с ним близкими родственными отношениями, и которых он не должен был вносить в свою декларацию об имущественном состоянии.

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После Революции Достоинства Татьков попал под люстрацию. Он выехал на лечение за границу до сообщения ему о подозрении и в Украину не вернулся. В апреле 2018-го Печерский суд Киева дал разрешение на его задержание с целью привода в зал суда для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее экс-судья отказался от упрощенной процедуры экстрадиции и подал запрос на получение убежища в Австрии.

Кроме того, с августа 2017 года Департамент специальных расследований Генпрокуратуры расследует еще одно уголовное производство в отношении Емельянова и Татькова.

Источник: https://censor.net.ua/n3091265
 
 
 Топ комментарии
 
А похоронят ублюдка на трех квадратах. Ну что за дичь,а не люди.
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Пену вокруг этого судьи подняли успешно. Но когда пена осядет, в сухом остатке окажется пустое дело. Никого не посадят, никого не экстрадируют. Бриллиантовые прокуроры, Штепа, Топаз, Зайцева... и еще множество фамилий - свидетельство того, что Майдан просрали.
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И заметьте это только у одного судьи.А если конфисковать имущество у всех судей и прокуроров, которые давно этого заслужили,а это %97-99, так МВФ у нас будет одалживать и это не считая всех остальных коррупционеров. Суд арестовал более 100 квартир и помещений окружения экс-главы Высшего хозсуда Татькова - Цензор.НЕТ 45
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ЦЕНЗОР,я что-то не понял,ты целенаправленно пропустил такую новость,что произошла вчера в Днепре???
ПЕРЕКРЫТЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА В ЧАС ПИК: ДНЕПР ВСТАЛ В ПРОБКАХ ИЗ-ЗА ПРИЕЗДА ТИМОШЕНКО
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Я тебя умоляю.Твои картинки-этой из тоже серии что эти:
Суд заарештував понад 100 квартир і приміщень оточення екс-глави Вищого госпсуду Татькова - Цензор.НЕТ 5099
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На какие только провокации не пойдёшь,чтоб опустить рейтинг самого опасного кандидата для всей нынешней клептократической верхушки.
Почему выше фото фейки?Подробнее здесь:
Массовка и продуктовые наборы: в Днепре перед приездом Юлии Тимошенко устроили провокации
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А похоронят ублюдка на трех квадратах. Ну что за дичь,а не люди.
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это реально идиотизм в головах... И оно (судья) небось еще и в суд подавало на "незаконную люстрацию"
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пришла его очередь делиться с жити-по-новому
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поделится, его отпустят и ещё выплатят компенсацию и восстановят в должности.
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Как я понял из текста, товарища никто и не арестовывал.
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Пену вокруг этого судьи подняли успешно. Но когда пена осядет, в сухом остатке окажется пустое дело. Никого не посадят, никого не экстрадируют. Бриллиантовые прокуроры, Штепа, Топаз, Зайцева... и еще множество фамилий - свидетельство того, что Майдан просрали.
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нас...нас...насудил? или насобирал? или наскулил? (ну или....даже не знаю)
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Начало звучит хорошо, но что бы потом не поучилось как всегда.
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Сильний у нас суд якщо два убл@@ки можуть собі всю гілку «подчініть» і ніхто й не пікнув. А чуваки скупили майже пів-України. Звісно, що нічого їм не буде. Максимум одслинять пару лімонів кому нада.
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И заметьте это только у одного судьи.А если конфисковать имущество у всех судей и прокуроров, которые давно этого заслужили,а это %97-99, так МВФ у нас будет одалживать и это не считая всех остальных коррупционеров. Суд арестовал более 100 квартир и помещений окружения экс-главы Высшего хозсуда Татькова - Цензор.НЕТ 45
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Судьи настолько бедны,что получают "нищенскую" зарплату в 300-400 тыс.гривен.
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Так это все нажито непосильным трудом, Вы хотите сказать? НЕ ВЕРЮ!!! Суд арестовал более 100 квартир и помещений окружения экс-главы Высшего хозсуда Татькова - Цензор.НЕТ 2267
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Все - экс-главы высшего хозяйственного суда?
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Это касается всех судей и не только хозяйственного и бывших и настоящих.Взяточники все.Ни один не сможет объяснить откуда взялось (нажитое) Суд арестовал более 100 квартир и помещений окружения экс-главы Высшего хозсуда Татькова - Цензор.НЕТ 1109
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это смотря кто,где и как будет задавать им вопросы..
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В том то и дело что вопросов этих никто им задавать не собирается вот по этому и берут деньги в МВФ разворовывают а отдавать придется нашим детям и в лучшем случае внукам если не правнукам и т д.
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да всякое может быть..
немцы в 33-м тоже яйца в ювелирных магазинах покупали,а через пять лет их работяги машины покупали и в круизы в отпуска плавали..
это я к тому,что нежданчики в истории происходят закономерно..
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А мой пост касается расчётов,

Виктор Ли a3db1a1b: "И заметьте это только у одного судьи.А если конфисковать имущество у всех судей и прокуроров, которые давно этого заслужили,а это %97-99, так МВФ у нас будет одалживать и это не считая всех остальных коррупционеров. "

в которых все судьи - экс-главы высшего хозяйственного суда....
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Та не переймайтеся так про суддів не екс-голів ВГС. Ті також не бідують. Мають такі хороми, що Вам і не снилося (у снах, де судді мають законну платню). Якось (ще на початку 2000-их) довелося в одному з приміщень суду встановлювати наші вироби. Подивившись на цю суддівсько-прокурорську наволоч виникало лише одне бажання: братися за вогнемета. Вони викликають почуття фізичної огиди.
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В тумбочке у них должны храниться туалетные принадлежности когда будут отбывать пожизненный срок с конфискацией. Суд заарештував понад 100 квартир і приміщень оточення екс-глави Вищого госпсуду Татькова - Цензор.НЕТ 9533
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Бля....
Люди ищут в этом суде правду)))
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Ніраскачівайте лодку! Фсьо нажито непасільним трудом!
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Дочитал до конца, а там пять копеек от Югы
Ничего хорошего не будет.
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Здається настав час задвигати цю нечисть в тюремні "апартаменти",а не видвигати все нові і нові звинувачення!!Скільки наплодили задвигальників,а толку нуль!
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Выходит, что тупорылый Януковощ был намного умнее своей армии вороваек и тупо набивал подвалы наличными баксами ))) Ему оставалось только вызвать грузовики для перевоза ста тонн бумаги и заручиться гарантией "новой" власти, что караван денег без проблем пересечет границу с Ордой...
А стада преданных "донецких" халдеев вложили награбленное в "якоря", которые могут "выковырять из земли" только поделившись половиной с "винницкими" халдеями. Вот так и появляются в приватной собственности у "честных постмайданных" генеральных прокуроров офисные центры и пятизвёздочные отели )))
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Ну насколько я помню суд арестовывал и квартиры сынули Сабакова, сына главного мусора. Ни у что ?
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И это только штрих. Представьте какое говно нами правит. И с каждым годом ......
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Вампиры-Бедуины бля....а сколько их ТАКИХ по Украине!?
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Через месяц извинятся и всё вернут владельцу Суд заарештував понад 100 квартир і приміщень оточення екс-глави Вищого госпсуду Татькова - Цензор.НЕТ 2763 в этот Юрский период.
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мелочь
и не докажут...
уже одни по белин связоли до кучи деньги
так шо пшик и пук в муку
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал более 100 квартир и помещений окружения экс-главы Высшего хозсуда Татькова
 
 
 
 
 
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