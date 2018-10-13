 Наемники обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Вильного и Лебединского, - Минобороны

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.
На Луганском направлении противник утром выпустил 10 мин 82 калибра, а также применил станковый противотанковый гранатомет во время обстрела позиций Объединенных сил недалеко от населенного пункта Вильне.
На Донецком направлении ночью и в утренние часы российско-оккупационные войска дважды из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вели провокационный огонь неподалеку Широкино, а также один раз из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Водяного.
У Лебединского наши военные были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также противник выпустил 8 мин калибра 82 мм со стороны оккупированной Ужовки.
Ответный огонь Вооруженные Силы Украины открывали 1 раз, потерь среди наших военных нет.