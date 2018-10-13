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 Наемники обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Вильного и Лебединского, - Минобороны

По состоянию на 11:00 зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, в том числе из минометов калибра 82 мм.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.

На Луганском направлении противник утром выпустил 10 мин 82 калибра, а также применил станковый противотанковый гранатомет во время обстрела позиций Объединенных сил недалеко от населенного пункта Вильне.

На Донецком направлении ночью и в утренние часы российско-оккупационные войска дважды из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вели провокационный огонь неподалеку Широкино, а также один раз из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Водяного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки наемники РФ совершили 26 обстрелов, один воин ВСУ получил легкое ранение, уничтожены двое террористов, - штаб ООС

У Лебединского наши военные были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также противник выпустил 8 мин калибра 82 мм со стороны оккупированной Ужовки.

Ответный огонь Вооруженные Силы Украины открывали 1 раз, потерь среди наших военных нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091264
 
 
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Вот вам и все миролюбство и мирный план. А чего вчера даунбаситам запретили стрелять когда там Петя Бляхэр пребывал? Такое ощущение что вся ета война идет по написанному сценарию цель которого давить на сознание рабов.
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На курсах идиотов не рассказывают, что руководство страны не отстреливают, чтобы не получить ответку?
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рогаті біснуються... шоб їм повилазило...!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Вильного и Лебединского, - Минобороны
 
 
 
 
 
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