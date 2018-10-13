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 Политика Украины
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Все про:Конституция (1969) Порошенко (15582) членство в НАТО (231) членство в ЕС (128)

 Изменения в Конституцию, которые закрепят курс Украины в Евросоюз и НАТО, будут приняты в ближайшее время, - Порошенко

Президент Петр Порошенко надеется, что изменения в Основной закон Украины, которые закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Четыре года назад украинский народ совершил цивилизационный выбор в пользу европейского будущего, а несколько недель назад украинская Верховная Рада поддержала предложения Президента об изменениях в Конституцию относительно закрепления в Конституции европейского и евроатлантического выбора украинского народа", - сказал Порошенко во время выступления на торжественном посвящении курсантов Херсонской морской академии.

Смотрите: Рада направила в КС проект изменений в Конституцию о закреплении курса Украины на ЕС и НАТО. ВИДЕО(обновлено)

"321 голос "за". Более чем конституционное большинство является твердым залогом, что в ближайшее время эти изменения в Конституцию будут приняты", - отметил президент.

Глава государства также выразил убеждение, что ключ к этому европейскому выбору - не только в реформировании экономики, правовой и политической системы. "Ключом к этому является и образовательная реформа. Такая по которой мы войдем на равных в европейское интеллектуальное пространство", - отметил он.

Также читайте: Многие нардепы не поняли, за что они проголосовали. Это классная штука, - Климкин о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО

Источник: https://censor.net.ua/n3091261
 
   
 Топ комментарии
 
Хряк пытается выехать на второй срок на двух столпах - армии и религии.
Про экономику и коррупцию Хряк упорно молчит много месяцев.
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Мокшанін. а в ваших вялікіх дєрєвнях, вообще - то хоть знают, что такое ГАЗ ?
Или они называют его ВАЛЕЖНИК ?
Зміни до Конституції, які закріплять курс України до Євросоюзу та НАТО, приймуть найближчим часом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6826
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Для чего? Все очень просто! Есть решение Конституционного Суда, мол Кучма был президентом 1+1=1 раз ибо во время его каденции были приняты изменения в основной закон. Этот идиотизм до сих пор не отменён. И Хряку-2 конче нужно изменить хоть одно слово в Конституции, чтоб не слазить с золотого толчка вечно. А лучшим способом протащить изменения можно педалируя тему ЕС и НАТО. Так что диабетная цель одна - узурпация власти
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Слушал сегодня Порошенко и прослезился. Надо же, какой разумный у нас президент, аж страшно.
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Мужчина может злиться, а лить слезы - никогда !!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзменения в Конституцию, которые закрепят курс Украины в Евросоюз и НАТО, будут приняты в ближайшее время, - Порошенко
 
 
 
 
 
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