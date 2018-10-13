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 Протоиерей Дудченко: Жду заявлений УПЦ по поводу вмешательства Совбеза страны-агрессора в украинские церковные дела

Официальные представители Украинской православной церкви должны отреагировать на проведение Совета безопасности РФ по ситуации в церкви Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал протоиерей Украинской православной церкви Московского патриарха Андрей Дудченко, который является последовательным сторонником автокефалии 

"Жду возмущенных заявлений официальных представителей УПЦ по поводу вмешательства совета безопасности государства агрессора в украинские церковные дела", - написал он.

Протоиерей Дудченко: Жду заявлений УПЦ по поводу вмешательства Совбеза страны-агрессора в украинские церковные дела 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин провел Совбез по ситуации в церкви Украины

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091260
 
   
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наши беснуются: мы вяликие, "принесли веру" мокшам.
А они вас об этом просили? А, "вяликие"? Испанцы индейцам тоже ведь "несли веру"... выжили не все. Верней, мало кто. В чем проблема, я не понимаю? Они же тоже сюда "несут" то, что по их мнению очень хорошо.

или лицемерить изволите-с? а? а?

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Представитель МП пишет о вмешательстве страны-агрессора в украинские дела???!!! Протоиерей Дудченко: Жду заявлений УПЦ по поводу вмешательства Совбеза страны-агрессора в украинские церковные дела - Цензор.НЕТ 440
Мне это определённо нравится... Протоиерей Дудченко: Жду заявлений УПЦ по поводу вмешательства Совбеза страны-агрессора в украинские церковные дела - Цензор.НЕТ 1737
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Самая нищая страна в Европе, горящие склады, война, дефицит валюты, угроза дефолта все побоку, слушаем попов и наслаждаемся.
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