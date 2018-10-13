 Украинская армия - это залог возврата Донбасса в Украину, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на церемонии посвящения в курсанты нового пополнения Херсонской государственной морской академии.

"Боеспособная армия - один из весомых факторов, позволяющих нам вести действительно суверенную политику, политику независимости, иметь иммунитет от мощного давления извне и защищаться против пятой колонны внутри нашего государства", - подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что европейский выбор украинцам приходится защищать высокой ценой, однако заверил, что Украина, наконец, имеет армию, способную остановить агрессора.

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Порошенко подчеркнул, что украинская армия - это армия, локализовавшая конфликт и являющаяся "залогом возврата политико-дипломатическим путем Донбасса в Украину и Украины на Донбасс".

Также он добавил, что построение сильной армии - обязанность перед грядущими поколениями украинцев, поскольку она, по его словам, является ключевым элементом создания государства.

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