 Украинская армия - это залог возврата Донбасса в Украину, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на церемонии посвящения в курсанты нового пополнения Херсонской государственной морской академии.
"Боеспособная армия - один из весомых факторов, позволяющих нам вести действительно суверенную политику, политику независимости, иметь иммунитет от мощного давления извне и защищаться против пятой колонны внутри нашего государства", - подчеркнул Глава государства.
Он напомнил, что европейский выбор украинцам приходится защищать высокой ценой, однако заверил, что Украина, наконец, имеет армию, способную остановить агрессора.
Порошенко подчеркнул, что украинская армия - это армия, локализовавшая конфликт и являющаяся "залогом возврата политико-дипломатическим путем Донбасса в Украину и Украины на Донбасс".
Также он добавил, что построение сильной армии - обязанность перед грядущими поколениями украинцев, поскольку она, по его словам, является ключевым элементом создания государства.
КемскаКрымска волость уже продана
Всех перечислил, никого не забыл.
1. Агрессор - ну наверное это он об партнерах из паРашки.
2. Мощное внешнее давление - это партнерах из США и ЕС (ну очень хотят чтобы он все-таки начал бороться с коррупцией и по-этому денег не дают).
3. Пятая колонна - это его оппоненты на будущих выборах.
И вот КАК армия защитит ПЕТЮ от паРашки, США и ЕС - да никак. А вот с пятой колонной тут можно потягаться.
Эта аналлитика из Чебурнета?