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 Украинская армия - это залог возврата Донбасса в Украину, - Порошенко

Украина обладает армией, которая на сегодняшний день способна защитить государство от агрессора, мощного внешнего давления и пятой колонны внутри страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на церемонии посвящения в курсанты нового пополнения Херсонской государственной морской академии.

"Боеспособная армия - один из весомых факторов, позволяющих нам вести действительно суверенную политику, политику независимости, иметь иммунитет от мощного давления извне и защищаться против пятой колонны внутри нашего государства", - подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что европейский выбор украинцам приходится защищать высокой ценой, однако заверил, что Украина, наконец, имеет армию, способную остановить агрессора.

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Порошенко подчеркнул, что украинская армия - это армия, локализовавшая конфликт и являющаяся "залогом возврата политико-дипломатическим путем Донбасса в Украину и Украины на Донбасс".

Также он добавил, что построение сильной армии - обязанность перед грядущими поколениями украинцев, поскольку она, по его словам, является ключевым элементом создания государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091259
 
   
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я бы сказал -"это залог возврата территории Донбасса в Украину"..
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Так и вернее.Простить власовских триколорных ублюдков практически нереально.
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пока Крым справляется с поставленной задачей, зачем вмешиватся, вот когда не сможет, тогда и ....
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Зато фабрика рошен в роиси залог невозврата.
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Брехло！Недавно же само сказало, что силового возвращения не будет
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Петя хозяин своего слова - захотел дал, захотел взял обратно.
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Ну, тут нужно говорить одни слова, там другие, а реальная задача пройти на второй срок.
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самое противное, шо шансов пройти у него много. Все рычаги у него, а зная гнилость этого диабетика, то будет он те рычаги использовать на все 100
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Украина обладает армией, которая на сегодняшний день способна защитить государство от агрессора, мощного внешнего давления и пятой колонны внутри страны.Источник: https://censor.net.ua/n3091259.

Всех перечислил, никого не забыл.
1. Агрессор - ну наверное это он об партнерах из паРашки.
2. Мощное внешнее давление - это партнерах из США и ЕС (ну очень хотят чтобы он все-таки начал бороться с коррупцией и по-этому денег не дают).
3. Пятая колонна - это его оппоненты на будущих выборах.

И вот КАК армия защитит ПЕТЮ от паРашки, США и ЕС - да никак. А вот с пятой колонной тут можно потягаться.
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Что то я на Цензоре статей про это не читал.
Эта аналлитика из Чебурнета?
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Сходи на заборе почитай, там тоже дохрена пишут, правда в выясняется что просто дрова лежат.
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Именно твоё я на заборе и прочитал, только из вежливости сказал про Чебурнет.
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Про Крым уже и речь похоже не идет, ну давно идут слухи о договорняке, Россия выходит из Донбасса в обмен на Крым.
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Байка или нет, но о Крыме в его речах ни слова.
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Петро Олексійович справжній гетьман-керманич. При ньому розквітла краііна і змужніла армія. А з здобуттям Петром Олексійовичем Томосу, його можна канонізувати вже зараз.
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Скоро на всех телеканалах рашки-"Порошенко приказал ВСУ устроить геноцид "нароту дамбаза".
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Петя возврат срочников-это не Европа,а Совок.У тебя слова с делами расходятся. Украинская армия - это залог возврата Донбасса в Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2980
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Не поймешь етого Поросенка. То говорит что украинская армия не в состоянии защитить даже Украину то собирается возвращать окупированные территории миролюбным планом а теперь говорит что армия вернет дамбас. Правда про крым стеснительно промолчал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская армия - это залог возврата Донбасса в Украину, - Порошенко
 
 
 
 
 
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