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 Киевские новости
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Все про:горячая вода (57) КГГА (2096) Киев (16601) Пантелеев (36)

 Горячая вода у жителей Киева появится в течение трех-четырех суток, - замглавы КГГА Пантелеев

В Киеве в течение трех-четырех суток будет восстановлено горячее водоснабжение.

Об этом на брифинге сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня мы восстанавливаем работу ТЭЦ-6 и котельных. В течение трех-четырех суток услуга горячего водоснабжения восстановится в тех домах, где она отсутствовала по причине отсутствия газа", - сказал чиновник.

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Напомним, что в апреле 2018 г. завершилось почти 17-летнее соглашение города с ПАО "Киевэнерго": функция снабжения горячей воды и тепла перешла к коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", которое было специально создано для этой работы. Задолженность за природный газ, образовавшаяся за период действия соглашения с ОАО "Киевэнерго", стала причиной отсутствия газа на ТЭЦ и котельных.

В результате переговоров на уровне Правительства Украины и рассмотрения вопроса в суде Киеву удалось достичь более приемлемых условий для решения по задолженности за газ: вопросы штрафов и пени решаются отдельно, а предметом переговоров является только та задолженность, что имеет источники для компенсации.

Читайте также: "Киевтеплоэнерго" уже может возобновить горячее водоснабжение в столице. Надеемся, что это произойдет максимально быстро, - Перелома

Источник: https://censor.net.ua/n3091258
 
 
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Та пофиг, я уже бойлер поставил. Можете вообще не включать.
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Похвастался и легче стало? А о других подумал или только о себе?
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Не легче, а просто пофиг. Хотя в траспорте некоторым и наличие горячей воды не помогает.
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ясно, "человек человеку волк" - уныло все как-то у тебя
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Да все ормально у меня. Вот к примеру, в рыночной экономике предприятие производит и продает товар (услуги). Если цена адекватная, люди покупают, и предприятие получает прибыль. А если цена слишком высокая или предприятие вообще не производит товар/услуги, то соответственно никто ничего не покупает и предприятие прибыли не получит. И если им пофиг, то почему я должен переживать?
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Ты мне напомнил увиденное мною: в ливень мужик добегает до метро и кричит: "а теперь лей сколько угодно!" )) - пофиг на других, главное сам в комфорте)
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Ты так не шути, а то они и рады стараться.
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это не шутка, таких как он эгоистов много и Кличко у них главный - "нет горячей воды - сам виноват". Такими темпами будет продолжение: "нет 220V - сам виноват, покупай генератор", "нет вообще никакой воды - сам виноват - не ленись выкопать туалет во дворе".
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Если чего-то нет - я за это не плачу. Если на рынке нет картошки - я за нее не заплачу. А по поводу горячей воды, Виталька от меня здесь на цензоре коментраиев уже получил и что, много толку? Или нужно было под КМДА шины жечь?
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шины жечь - возможно, нет. Но комментарии "Никто ничего не должен, ставьте бойлеры" слегка достали - да, это выход из ситуации, но так быть не должно.
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это у них вроде ежедневной утренней молитвы?
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В КИЕВЕ НИКОГДА не было перебоев с горячей водой. В других городах и городках были. Все зависело от проффесионализма мэра и его команды.
Вывод однозначен- Фирташ с могилевичем просто насрали на киевлян и назначили идиота в город.
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Подозреваю этого идиота кто-то подставил и не дал вовремя воду,хотя Боксер обещал с 15 сентября. а после того как Гнойсман пообещал с 5 октября - подставили и его. Политические игры.
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В прошлом году тоже "кто то подставил"?
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Политические игры. Ахметов - главное действующие лицо.
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Реально кто то хочет платить по 96 грн куб？
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Платить вообще никто не хочет, а что, есть более дешевые варианты?
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В этом году воды не было по причине отсутствия газа. А, - в прошлом?
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.. как сейчас модно говорить: "что было - то прошло, не надо думать о прошлом" )) То есть всегда можно сделать гадость, а потом сказать "да забей на это! О будущем думай!".
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиГорячая вода у жителей Киева появится в течение трех-четырех суток, - замглавы КГГА Пантелеев
 
 
 
 
 
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