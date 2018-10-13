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Все про:КГГА (2096) Киев (16601) Пантелеев (36) отопительный сезон (168)

 Отопительный сезон в Киеве стартует с 15 октября, - КГГА

В Киеве с 15 октября начнут запуск системы централизованного отопления, который будет продолжаться около двух недель.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, информирует Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-службу КГГА.

"Учитывая прогноз погоды и резкое похолодание со следующей недели, мы начинаем отопительный сезон с 15 октября. Для развертывания системы централизованного отопления нам необходимо около двух недель, ведь длительное отсутствие горячей воды отрицательно повлияло на состояние сетей", - сказал чиновник.

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Он напомнил, что в столице протяженность тепловых сетей более 2900 км.

"Поэтому мы заранее разворачиваем работу, чтобы успеть запустить отопление до наступления холодов", - пояснил Пантелеев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091257
 
 
 Топ комментарии
 
Самый позорный мэр на моей памяти! Отопительный сезон в Киеве стартует с 15 октября, - КГГА - Цензор.НЕТ 3719
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а, що він тільки має позитив і чемоданчики з баблосом, а керують Києвом його холопи)
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а, що вони точно знають, що в Києві буде холодно в той час?!
чи гроші вже треба збирати???
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Клево, а в мене на котлі тумблер повернув і сезон сьарьував, хочеш зараз, хочеш в червні😂😂
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Київ - складається не тільки з приватних) будинків, там є і багатоповерхівки і тец-5,6)))
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але було інтерв'ю вітальки з тим, що треба відмовитися від центрального опалення,
але це може бути перл - вітальки) - із серії про гарячу воду!
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гроші на те і гроші, що не залежать від температури!
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а, що він тільки має позитив і чемоданчики з баблосом, а керують Києвом його холопи)
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Должен с огромным сожалением сказать,что это уже не Киев,который знали все...
то,что сделали с городом застройками - поражает пренебрежением как к нему,так и к его жителям. Начинать делать мосты сейчас,а не летом,когда город был относительно пуст - разве это не хамство в адрес киевлян?
Может быть я ошибаюсь - но кто вспомнит отсутствие горячей воды в столице за последние 50 лет ??
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може пацани хочуть, щось показати, що вони краще)))), чим те шо було раніше?
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Ну логика есть, 15 еще тепло но пока подготовят систему да устранят возможные порывы еще минимум неделя нужна.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиОтопительный сезон в Киеве стартует с 15 октября, - КГГА
 
 
 
 
 
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