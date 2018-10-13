 Отопительный сезон в Киеве стартует с 15 октября, - КГГА

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, информирует Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-службу КГГА.
"Учитывая прогноз погоды и резкое похолодание со следующей недели, мы начинаем отопительный сезон с 15 октября. Для развертывания системы централизованного отопления нам необходимо около двух недель, ведь длительное отсутствие горячей воды отрицательно повлияло на состояние сетей", - сказал чиновник.
Он напомнил, что в столице протяженность тепловых сетей более 2900 км.
"Поэтому мы заранее разворачиваем работу, чтобы успеть запустить отопление до наступления холодов", - пояснил Пантелеев.
чи гроші вже треба збирати???
але це може бути перл - вітальки) - із серії про гарячу воду!
то,что сделали с городом застройками - поражает пренебрежением как к нему,так и к его жителям. Начинать делать мосты сейчас,а не летом,когда город был относительно пуст - разве это не хамство в адрес киевлян?
Может быть я ошибаюсь - но кто вспомнит отсутствие горячей воды в столице за последние 50 лет ??