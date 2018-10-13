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 Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник "Орлан-10" над Лисичанском, - штаб. ФОТОрепортаж

В субботу утром экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил беспилотник "Орлан-10", который находится на вооружении вооруженных сил РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ОС на странице в Facebook.

Отмечается, что в небе над Лисичанском в 8:09 радиотехническими средствами была обнаружена воздушная цель, предварительно идентифицированная как беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", который находится на вооружении вооруженных сил Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском, летевших в сторону НПЗ. Оба сбиты, - ООС (обновлено)

"Цель маневрировала, выполняя, очевидно, разведывательный полет по маршруту Лисичанск - Северодонецк. Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность номер один. Командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Сергеем Наевым было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24.

В 8:45 экипаж дежурного вертолета армейской авиации из состава Объединенных сил получил команду "Воздух!" и взлетел на перехват воздушной цели. Обнаружив цель визуально, экипаж вертолета начал ее преследование. Российский беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс, но это его не спасло. Меткой очередью в 9:58 "Орлан-10" российских оккупационных войск был сбит в районе населенного пункта Боровское. Уже в 10:10 подразделениями наземных войск Объединенных сил его обломки были найдены и идентифицированы", - сообщает штаб ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости"

Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник Орлан-10 над Лисичанском, - штаб 01
Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник Орлан-10 над Лисичанском, - штаб 02
Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник Орлан-10 над Лисичанском, - штаб 03
Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник Орлан-10 над Лисичанском, - штаб 04
Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник Орлан-10 над Лисичанском, - штаб 05
Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник Орлан-10 над Лисичанском, - штаб 06
Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник Орлан-10 над Лисичанском, - штаб 07

Источник: https://censor.net.ua/n3091256
 
   
 Топ комментарии
 
По опросам Левада-центр:
украинцы любят - каждого двухсотого россиянина!
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Слава Україні! Героям Слава!!!
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сегодня хорошими вестями началас и продолжается субота, хорошых выходных всем добрым людям.
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Теперь украинский ПТРК «Скиф» стал еще круче. Можно стрелять, используя wi-fi и любой подручный гаджетhttps://youtu.be/e-t9MK1ofH4
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Wi-fi на оружии... Уму непостижимо. Вот радость для кацапских РЭБ.
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На "Луч" не приглашали? А то Игорь L прямо отсюда в КБ пошёл.
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Там уже Коля Савченко работает, и они в экспертах с цензора не нуждаются.
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Беспилотник сбит и больше никому не навредит. Не засветит позиции ЗСУ, не наведет арту. При любом раскладе вата его потеряла. Кто то в рашке будет писать длинный рапорт о том, что дрон уволился из армии и полетел на экскурсию в Ростов. А там заблудился, и подлые Укры его загрызли голыми зубами, допрыгнув с земли.
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Скільки ж всякої бестолочі повилазило...одні иксперди,бля...
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была новость что в Лисичанске упали части ракеты во двор школы и окрестностях. Это фрагменты зенитной ракеты, которой пытались сбить беспилотник?
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Ничего там не упало. Чистенькая и неповрежденная головка от ракеты сфоткана на непомятой листве
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Главное, наши парни в очередной раз показали, что воздушное пространства Украины ни кто нарушать не имеет право. Чётко и внятно. Уважаю!!!
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Северные наши "братушки" никак не угомонятся! Вчера ООС сбили 2, а сегодня 1 БПЛА! Хочется послушать мычание россиян, и местной сепарни, как они эти БПЛА "нашли" на шахтах Донбасса!
А так, новость конечна хорошая, бойцы с ООС красавчики, несмотря на визги про ихтамнетов, продолжают успешно мочить русню! Вот вам и результат, а то ныли про бесполезность учений и тренировок!
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Укры, вам не надоело это хавать? В 2016 году в Азовском море наши потеряли беспилотник "Орлан-10" на учениях, а ваши его выловили, он был почти целый. И с тех пор ваши его периодически "сбивают", фоткая в разных помещениях как "доказательство", чуть подшаманивая с номерами снаружи. Так хочется перемоги, что предпочитаете не замечать почти целый аппарат без дырок в помещении, а не кучу обломков с дырками в поле, как должно быть, если собьют в реале.
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Нам украм, уже надоело читать бред (типа твоего), распространяемого русней, и им сочувствующим коллаборационистами! Поищи дурачков на российских ресурсах, там их много, мы уже на такое рашисткое фуфло, не ведемся. Понял, трололо!
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иди молись своему Гундю, что бы ваши самолеты и ракеты лучше летали чем падали.
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да да да, не переживай! Метко стрелять это только кацаперды по своим ИЛам умеют.

Куда там украм до вас Вертоліт Мі-24 зі складу ОС збив російський безпілотник "Орлан-10" над Лисичанськом, - штаб - Цензор.НЕТ 5251
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если бы ты не был лишнехромосомным рязанским дебилом, то заметил бы , что на фото всегда показывают детали с номерами узлов сбитых самолетов, по которым видно, что это разные беспилотники. А это значит, что твое вранье про "один и тот же орлан", сразу опровергается.
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До речі, яка різниця скільки дірок в тому збитому БПЛА? Головне, що він вже не несе загрози ані військовим, ані мирним жителям! Збили- молодці! А тут є такі що лише теревені розводять.
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Разница в том . сбили или сам упал? Подозреваю. что это тот же самый Орлан. что русские уронили над Азовом
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Что за вопрос - сбили или упал? Написали ясно: "Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил!!!! российский беспилотник " . Я понимаю, что тебя такой вариант не устраивает (не по методичке), но это так! Подозреваю твою версию: "Русские (красавчики) уронили БПЛА, а укры присвоили себе лавры" - так???
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На заборе многое пишут
Фейки Лысенко уже подзабыл? А ядерную бимбу в аэропорту?
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иди лучше почитай умные книжки чем ФАУ-1 от ФАУ-2 отличаются, что бы потом тут ересь не нести.
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Да да, украинская армия фейк , из оружия у неё одни рогатки да кирпичи ,, а кацапы (груз 200 ), которых фуры не успевают привозить из Донбасса ,сами дохнут . Слышали -знаем . Вертоліт Мі-24 зі складу ОС збив російський безпілотник "Орлан-10" над Лисичанськом, - штаб - Цензор.НЕТ 6395 .
Твоя писянина чувак , как раз из разряда того что пишут на заборе .
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русские летать ваще не могут, у них овещение уже дано отключили!
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Вообще то удивляет количество икспэрдов, пердящих о том что не сбили, не пулей, да и вообще не беспилотник.

На Савушкина что, пополнение персонала? Вертоліт Мі-24 зі складу ОС збив російський безпілотник "Орлан-10" над Лисичанськом, - штаб - Цензор.НЕТ 5361
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А где там отверстия от пули? Зато есть сгоревшая батарея - это и есть причина падения, но генералам нужны деньги, вот и брешут.
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Истерикой гебнывых ботов, от сбитого ихнего говна-самолета очень удовлетворен!
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Меня вообще удивляют мнения рашистких "экспертов" про количество "дырок" - дырки у вас в голове, и в другом месте! Если что, то это отверстия - учите матчасть, троллики!!!
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Теперь такие новости будут чаще. Ближние тылы насыщаются радиолокацией, буковелями, перепаковываются в достаточном количестве двигатели на 9М33, кроме того, вероятно, получено негласное указание "мочить всё, что летит"... Позавчера над Лисичанским НПЗ один ударный сбили, а второй повернули на обратный курс.
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Буковель - это курорт или что?
Давно Орлан стал ударным? Бимбы где? Или хотя бы подвесы для них
Тупое безмозглок стадо
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из барнаульских глубеней пишешь? или интернет только сегодня дали, и сразу на цензор?
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у них в азиопе инет ваще запрещен, он под нашим йпишником под дурака касит
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им даже косить не надо - кацапских дебилов сразу по стилю видно.
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Успехи украинской армии кому-то спать не дают. Отслеживают малейшее движение. Значит движемся в нужном направлении. Всех истинных защитников Украины с праздником!
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Москвальські шавки, скигліть голосніше, вас погано чути!
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Колись, дуже багато років тому, Фідель лякалками про те, що він заглушить США добалакався до того, що декілька днів на Кубі йшли лише Американські передачі. Кибинські не пробивалися, а Американські Фідель заглушити не міг.
Коли США проводили операцію в Іраці, то глушили так, що ніякі ПВО нічого не бачили на Півдні СРСР.
Деілька днів тому США та цивілізований Світ сказали - Вільне Небо.

Так, що збили болотяний безпілотник не кулями. Вертоліт Мі-24 зі складу ОС збив російський безпілотник "Орлан-10" над Лисичанськом, - штаб - Цензор.НЕТ 4664
Ну, збили та й збили. Яка різниця.
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Невідомо, з якими намірами вешталась ця птаха. Збили хлопці подарунок, от і добре, радіти треба.
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Вертоліт Мі-24 зі складу ОС збив російський безпілотник "Орлан-10" над Лисичанськом, - штаб - Цензор.НЕТ 5956Первую атаку отразили наземными средствами, ракетой.Вторую атаку отразили с воздуха, с вертушки. Для подтверждения выставили фото. Очень профессионально и грамотно сработали на "пятерочку". Ни дать ни взять МОЛОДЦЫ!!!! Ребята, всех с праздником! Слава Украине!!!
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Отакої! Доліталося гівно! Пілоти красені!
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Нет, не считается, что показанная "несправнисть" на фото могла привести к падению этого беспилотника! Сказано - не верят "эксперты"! Не иначе, как происки Пороха с Полтораком - путем показа вовсе не сбитого беспилотника, вовсе не рассеянского, и вовсе не экипажем вертолета, указанные "барыги" (не забудем Липецкую фабрику!) сливают - та не будем мелочиться, слили! - Украину и ее вооруженные силы путину!
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Наши парни умеют работать. Причём валят сепаровский хлам любыми способами и ПВО и армейская авиация. Зачётно валят. Уважаю!
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Видел как МИ-24 высоко полетел в ту сторону..обычно за ранеными в Крымское летают а здесь боевой Ми-24...и в сторону Боровского
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник "Орлан-10" над Лисичанском, - штаб. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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