 Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник "Орлан-10" над Лисичанском, - штаб. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ОС на странице в Facebook.
Отмечается, что в небе над Лисичанском в 8:09 радиотехническими средствами была обнаружена воздушная цель, предварительно идентифицированная как беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", который находится на вооружении вооруженных сил Российской Федерации.
"Цель маневрировала, выполняя, очевидно, разведывательный полет по маршруту Лисичанск - Северодонецк. Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность номер один. Командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Сергеем Наевым было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24.
В 8:45 экипаж дежурного вертолета армейской авиации из состава Объединенных сил получил команду "Воздух!" и взлетел на перехват воздушной цели. Обнаружив цель визуально, экипаж вертолета начал ее преследование. Российский беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс, но это его не спасло. Меткой очередью в 9:58 "Орлан-10" российских оккупационных войск был сбит в районе населенного пункта Боровское. Уже в 10:10 подразделениями наземных войск Объединенных сил его обломки были найдены и идентифицированы", - сообщает штаб ООС.
А так, новость конечна хорошая, бойцы с ООС красавчики, несмотря на визги про ихтамнетов, продолжают успешно мочить русню! Вот вам и результат, а то ныли про бесполезность учений и тренировок!
Куда там украм до вас
Фейки Лысенко уже подзабыл? А ядерную бимбу в аэропорту?
Твоя писянина чувак , как раз из разряда того что пишут на заборе .
На Савушкина что, пополнение персонала?
Давно Орлан стал ударным? Бимбы где? Или хотя бы подвесы для них
Тупое безмозглок стадо
Коли США проводили операцію в Іраці, то глушили так, що ніякі ПВО нічого не бачили на Півдні СРСР.
Деілька днів тому США та цивілізований Світ сказали - Вільне Небо.
Так, що збили болотяний безпілотник не кулями.
Ну, збили та й збили. Яка різниця.