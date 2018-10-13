 Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник "Орлан-10" над Лисичанском, - штаб. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ОС на странице в Facebook.

Отмечается, что в небе над Лисичанском в 8:09 радиотехническими средствами была обнаружена воздушная цель, предварительно идентифицированная как беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", который находится на вооружении вооруженных сил Российской Федерации.

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"Цель маневрировала, выполняя, очевидно, разведывательный полет по маршруту Лисичанск - Северодонецк. Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность номер один. Командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Сергеем Наевым было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24.

В 8:45 экипаж дежурного вертолета армейской авиации из состава Объединенных сил получил команду "Воздух!" и взлетел на перехват воздушной цели. Обнаружив цель визуально, экипаж вертолета начал ее преследование. Российский беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс, но это его не спасло. Меткой очередью в 9:58 "Орлан-10" российских оккупационных войск был сбит в районе населенного пункта Боровское. Уже в 10:10 подразделениями наземных войск Объединенных сил его обломки были найдены и идентифицированы", - сообщает штаб ООС.

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