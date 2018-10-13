 В украинской армии служит 55 тыс. женщин, - Порошенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента.
"День защитника Украины, который мы будем праздновать завтра, перестал быть праздником исключительно мужчин. Сегодня 55 тыс. девушек служат в рядах ВСУ. Поздравляю всех защитников Отечества, которые крепко держат оружие в руках. С такими героями Украины способна преодолеть любые вызовы и угрозы", - заявил Порошенко.
Слава Україні!!!
коли будемо переходити на стандарти НАТО? пане) президенте?
але ж тоді армія за вас не буде голосувати!
інші алігархи) будуть проти!
из них 55 000 женщин
На страну напало 52 гиркинца
Если бы не коррупция
Их бы просто п-ой накрыло
11.11.2014 Семнадцать километров мы шли маршем через границу» Игорь Стрелков отвечает на вопросы Сергея Шаргунова
Игорь Стрелков (Гиркин) отвечает на вопросы Сергея Шаргунова
С.Шаргунов.: У вас было много человек?
И.Гиркин.: Пятьдесят два человека. (52).
А с праздником люди и сами разберутся.
Десь я вже чув таке.
Вот почуствуите разницу.
Приехать, попиариться на "помощи" за бюджетные деньги?
Вон по городу одни бигборды со "святым семейством" Петя+Марина, ну типа "социальная реклама" за бюджетные деньги - это что ли "немалая помощь"?!
но я про тебя спросил-сколько ты пожертвовал?
но ты все таки пробуй самостоятельно читать,может начнешь чего то понимать и удастся от сирии или ливии отпетлять
-Та що ти таке несеш!Зраду якусь!
-А ну ще е Чорновол,командуюча пушкой
По советской традиции на каждого раба по два прораба.