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 Политика Украины
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 В украинской армии служит 55 тыс. женщин, - Порошенко

Президент Петр Порошенко назвал количество женщин, которые служат в рядах Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента.

"День защитника Украины, который мы будем праздновать завтра, перестал быть праздником исключительно мужчин. Сегодня 55 тыс. девушек служат в рядах ВСУ. Поздравляю всех защитников Отечества, которые крепко держат оружие в руках. С такими героями Украины способна преодолеть любые вызовы и угрозы", - заявил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал Закон о равных правах женщин и мужчин в армии

В украинской армии служит 55 тыс. женщин, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3091255
 
 
 Топ комментарии
 
ты еще расскажи..как ихтамнебыло.. В украинской армии служит 55 тыс. женщин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1993
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Вместо того, что бы поднимать экономику, опять болтает и пустомелит. Трепач какой-то.
А с праздником люди и сами разберутся.
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Бамбас зустрічав маскалоту на ура, тому і йшли 17 км парадним маршем.
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це добре - з святом всіх військових!!!
Слава Україні!!!

коли будемо переходити на стандарти НАТО? пане) президенте?
але ж тоді армія за вас не буде голосувати!
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добре було б дітей та жінку пеціну на передову відправити і най би чесно празнували день захисника Вітчизни
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та ну))), це частину Конче-Заспи туди тягнути?!
інші алігархи) будуть проти! В українській армії служать 55 тис. жінок, - Порошенко - Цензор.НЕТ 11 В українській армії служать 55 тис. жінок, - Порошенко - Цензор.НЕТ 11 В українській армії служать 55 тис. жінок, - Порошенко - Цензор.НЕТ 11
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А когда-то хотели довести всю армию до такого количества и даже меньше.
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і десь така кількість "косарів" тіко по Кийову
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На шее народа 700 000 вооруженных
из них 55 000 женщин
На страну напало 52 гиркинца
Если бы не коррупция
Их бы просто п-ой накрыло

11.11.2014 Семнадцать километров мы шли маршем через границу» Игорь Стрелков отвечает на вопросы Сергея Шаргунова
Игорь Стрелков (Гиркин) отвечает на вопросы Сергея Шаргунова
С.Шаргунов.: У вас было много человек?
И.Гиркин.: Пятьдесят два человека. (52).
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Бамбас зустрічав маскалоту на ура, тому і йшли 17 км парадним маршем.
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Про весь Донбасс не расписывайся! Трепло! Тебя там не было - кое-что грел на батарее перед компом. А там война была, и гражданские погибали.
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Знов ти за свій Славянськ, хоча там було і є повно вати. Я вже виставляв тобі фотку проросійського мітингу там, а ти знов за своє. А щоб не бути тріплом, подивись як зустрічали колону російських танків які йшли на Юзівку.

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Ты лучше расскажи, как твой папик выгораживает сепаров гепу с допой!
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Тебя всё равно там не было, и твоих родных там не было. И почему-то ты не говоришь о том, что никто не пришёл в апреле 2014-го защитить народ Донбасса от своры!
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Вместо того, что бы поднимать экономику, опять болтает и пустомелит. Трепач какой-то.
А с праздником люди и сами разберутся.
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"защітніков Атєчєства"
Десь я вже чув таке.
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"защітніков Атєчєства" сам придумал исковерканное вранье - сам сказал - сам услышал.
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Атєчєство у маскалоти. З нарєчія на українську Батьківщина. ВІН написав Вітчизни. Це Родиньі парускі. Претензії до школоти яка робила переклад. Граматєй, мля.
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Хуйло в каком-то поздравлении на 9 мая сказал "защитников интересов России"...
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вот так вот, и в то же время несколько ушлёпков, с краниками меж ног, скрывается от армии за юбками мамочек и папочек - почти все мажоры и остольное отребие.
Вот почуствуите разницу.
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Нехай валять батрачити за бугор, але потім щоб не скиглили.
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У президента Порошенко самая красивая армия в мире?
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Я разве сказал, что что то не так, добрый человек?
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Да всё у него не так. Не фартовый он какой-то, вороватый.
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..нашёл чем гордится...Женщины-хранительницы семейного очага,вынуждены идти служить,чтобы улучшить материальное положение...Пусть свою "мотрю" санитаркой в обоз пристроит,патриот "бабла"....
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а она и так неплохо по больницам и госпиталям бывает...и оказывает помощь медучреждениям немалую.а ты? В украинской армии служит 55 тыс. женщин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7084
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Немалая помощь это сколько?
Приехать, попиариться на "помощи" за бюджетные деньги?
Вон по городу одни бигборды со "святым семейством" Петя+Марина, ну типа "социальная реклама" за бюджетные деньги - это что ли "немалая помощь"?!
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ну сколько ее семья пожертвовала Украине можно найти в гугле...примернополовину своего состояния.
но я про тебя спросил-сколько ты пожертвовал?
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пардон...не тебя.ты сам вписался.вас,ватовасильевых развелось-человеку ступить негде В українській армії служать 55 тис. жінок, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9273
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Тебя дауна не задолбало что тебя все пинают в спан автоматически, даже не читая. Что рошенки отрабатываешь - никакого самоуважения.
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это отличительная черта кацапни "не читал,но осуждаю" .нечего тут 47 хромосомой хвастаться
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Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, а дебил вообще ничему никогда не учится.
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ну,для вас сейчас в украине инклюзивное обучение вводят...кстати ,при активном участии марины порошенко.а на расее избавляются посыланием ихтамнетами на донбасс и в сирию. В українській армії служать 55 тис. жінок, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1445
но ты все таки пробуй самостоятельно читать,может начнешь чего то понимать и удастся от сирии или ливии отпетлять
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А ти їм скажи про це, так вони тебе і пошлють подалі. Хочуть мати такі ж права як і чоловіки.
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пока дочки Микол крепко сжимают в руках оружие, дочки Главкома в Англиях всяких на балы ездят.... В украинской армии служит 55 тыс. женщин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4449

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Обслуживать совкову машину,именно столько и треба.Бухгалтерия,справки,дебет кредит,связистки,роспил квартир,земли,в штабе кофею носить куме.
-Та що ти таке несеш!Зраду якусь!
-А ну ще е Чорновол,командуюча пушкой В украинской армии служит 55 тыс. женщин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2600
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ради прикола и развития мозга глянь сколько и кого обслуживает армию США. Усрешься от удивления.
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Ради прикола сравни бюджеты и рациональное использование денежных средств В українській армії служать 55 тис. жінок, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2070
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Дуже погано. Даёшь гендерну рівність! А борцуны и борцухи?
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В 300 тыс армии (ВСУ+Нацгвардия) 55 тыс женщин (в основном обслуга) - ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТСЯ.
По советской традиции на каждого раба по два прораба.
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пєца, 6;%:9*!!!!!!!!!!!!!! Та вони там служать, бо жрать нема шо!!!! А на панель не проштовхнутись!!!! От і служать - їх мають, а вони спиваються...
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Их еще заставляют с каждой з/п по 2 кг шоколадных рошенок, кило карамелек и печенек в нагрузку покупать под роспись. Просто твари.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ украинской армии служит 55 тыс. женщин, - Порошенко
 
 
 
 
 
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