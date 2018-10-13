 В украинской армии служит 55 тыс. женщин, - Порошенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента.

"День защитника Украины, который мы будем праздновать завтра, перестал быть праздником исключительно мужчин. Сегодня 55 тыс. девушек служат в рядах ВСУ. Поздравляю всех защитников Отечества, которые крепко держат оружие в руках. С такими героями Украины способна преодолеть любые вызовы и угрозы", - заявил Порошенко.

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