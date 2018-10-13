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 На территории арсенала возле Ични прекратилась детонация боеприпасов, - ГСЧС

На территории арсенала Минобороны Украины в Черниговской области прекратилась детонация боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 10:00 13 октября, в течение последнего часа, на территории арсенала хранения боеприпасов, детонация боеприпасов не наблюдается", - говорится в сообщении.

В течение дня 12 октября самолетами Ан-32П и вертолетом Ми-8 ГСЧС продолжалось тушение отдельных очагов пожара, осуществлено 39 сбросов воды (186 тонн), всего с начала работ - 85 сбросов (554 тонн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 18 часов интенсивность одиночных взрывов на арсенале существенно снизилась, - Минобороны о ситуации под Ичней

Пожарно-спасательными подразделениями обеспечена бесперебойная заправка водой пожарных танков Минобороны.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС продолжается очистка 16-километровой зоны прилегающей к арсеналу. В течение суток проводилась очистка 16 населенных пунктах расположенных вокруг арсенала, завершены работы в 6 населенных пунктах (Заудайка, Малая Девица, Обычев, Буримка, Безбородькив, Шеловичи).

Также читайте: Возобновлено электро- и водоснабжение всех населенных пунктов в зоне ЧП на арсенале под Ичней, - Черниговская ОГА

Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

Источник: https://censor.net.ua/n3091253
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и когда, Вальцмана, Муженка и Полторака кастрировать будем? На территории арсенала возле Ични прекратилась детонация боеприпасов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9994
Ведь кто-то отвечать из этой шайки же должен наконец-то?
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Ну так не ерунда какая-то... с днём рождения своего портнера вову хуйла поздравили.
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Красиво погуляли. Таких шикарных и частых салютов не может себе позволить даже нищая Омерика.
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Ну так не ерунда какая-то... с днём рождения своего портнера вову хуйла поздравили.
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Ну и когда, Вальцмана, Муженка и Полторака кастрировать будем? На территории арсенала возле Ични прекратилась детонация боеприпасов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9994
Ведь кто-то отвечать из этой шайки же должен наконец-то?
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пусть даже если и правда это диверсия рашки. почему она была допущена В ПЯТЫЙ РАЗ ? кто за это отвечает? где снятия с долждностей и суды?
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отвечает Петр Лексеевич и его назначенцы включая идиота Мкуженко.....

Да, они ох--ли..., ну и что?
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Ну вот видите а вы боялись. Так и запишем, склад с боеприпасами на несколько миллиардов долларов выбросили в пропасть. Все равно у Пети Безальтернативного кроме миролюбного плана больше альтернатив нет.
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Сколько бабосов в трубу улетело.Заправка самолёта,100 лямов на восстановление,стоимость самого БК...и нихто неувиноват
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Как же, вроде уже Хуйла виновым объявили, а остальные чисты ако ангелы.
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Ну,а кого ж ще?!В случае пожара,разбей стекло(вали все на Пуйла)И волки сыты и овцы целы.В Донбабве на Укр.ДРГ всё вешают,а в нас на Пуйло На території арсеналу біля Ічні припинилася детонація боєприпасів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7403
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По- моему об этом два дня назад объявили первый раз. Так прекратилась или прекратилась? И оставьте один случайно взарвавшийся встретить Петю.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа территории арсенала возле Ични прекратилась детонация боеприпасов, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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