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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 "Пион", "Оплот", "Бук-М1", "Дозор - Б": Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины. ФОТОрепортаж

Накануне 14 октября - Дня защитника Украины - на Михайловской площади в центре Киева открылась выставка военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Всего на выставке представлено около 60 единиц техники Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Среди представленных образцов - самоходная пушка "Пион", танк БМ "Оплот", боевая бронированная колесная машина "Дозор - Б", зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1", пиротехническая машина легкого типа "Казак ПМ-Л", санитарная машина.

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Кроме того, посетители могут ознакомиться с несколькими видами бронетранспортеров, танков, бронированных боевых машин, грузовых автомобилей.

Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 01
Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 02
Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 03
Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 04
Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 05
Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 06
Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 07
Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 08
Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 09

Источник: https://censor.net.ua/n3091250
 
   
 Топ комментарии
 
Вы без него уже и рассвет не встретите.Работает Петро Киевский.Вон попов рпцшных на днях головой вниз с яблони скинул.Армия -боинг стала.Или вы реально слепые.А всем зрадникам и козломордым есть предложение носки дырявые ему заштопать и брюки отутюжить...
Слава Украине1Дзякуй Америка! И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнушке.....
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Начинайте вой про "Во всем Киеве уничтожен ВЕСЬ асфальт, после парада военной техники".
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«А самальоти вижглі увєсь кісларод !!! А танк перепугалі сабачєк і кошєчєк !!!!»

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А где Порошенко с ножницами ?
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Вы без него уже и рассвет не встретите.Работает Петро Киевский.Вон попов рпцшных на днях головой вниз с яблони скинул.Армия -боинг стала.Или вы реально слепые.А всем зрадникам и козломордым есть предложение носки дырявые ему заштопать и брюки отутюжить...
Слава Украине1Дзякуй Америка! И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнушке.....
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Я вот и волнуюсь. Два часа дня, а он ещё ничего не открыл и никого не поздравил. И Гройсман тоже. Может случилось что ?
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Начинайте вой про "Во всем Киеве уничтожен ВЕСЬ асфальт, после парада военной техники".
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«А самальоти вижглі увєсь кісларод !!! А танк перепугалі сабачєк і кошєчєк !!!!»

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а что там с Семочко?
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"Пион"?!?!Так министр обороны Полторак заявил же после взрыва в Ичне,что у нас его нет на вооружении!
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Это он сам с собою говорил, клиника у него.
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В выступлении по поводу ассортимента боеприпасов утраченных в арсенале Ични.На этом же сайте на днях.Сам читал.
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Возможно.Но сам чмтал и был удивлен:эти системы были и есть у нас на вооружении.
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"Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым" © Джохар Дудаев﻿
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Кадырка не смотря ни на что помнит эти заветы. Поэтому послал своих смертничков,отчитался перед путлером и быстренько забрал обратно, попутно по-тихому закопав половину "грузов200".
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Нам ещ' прийд'тся поискать там наших граждан в рабстве.
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Выучите, суки крымские и даунбасские! Я еще увижу, как вас будут грузить на баржи...
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У авторов этих басенок столько знакомых в россии, шо пятый год войны звонят не переставая. Пора бы уже разобраться в знакомствах. Не?
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БУК - это типа Большой Украинский Крематорий.
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Зрадой...бы уже подъехали или еще в пути? ))
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"Піон", "Оплот", "Бук-М1", "Дозор - Б": Виставка військової техніки відкрилася в Києві до Дня захисника України - Цензор.НЕТ 637 Вітаю Всіх Українців з наступаючим святом!!!.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Пион", "Оплот", "Бук-М1", "Дозор - Б": Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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