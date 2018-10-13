 Представленные Путиным гиперзвуковые ракеты "Авангард" горят в атмосфере, - разведка США

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом телеканалу CNBC сообщили источники, знакомые с соответствующим отчетом американской разведки.

Как утверждается, используемое сейчас углеводородное волокно недостаточно надежно и не обеспечивает необходимую теплозащиту, о чем известно производителям. "Корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе (в атмосферу. - Ред.), из-за чего внутренние системы дают сбой", - констатировал один из собеседников CNBC.

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В то же время, как отмечают источники телеканала, разработка ракет "Авангард" является для Москвы приоритетной задачей, и власти РФ по-прежнему ожидают, что программа будет завершена к 2020 году.

Представитель Минобороны США Эрик Пэхон заявил, что Пентагон наблюдает за российскими попытками разработать высокотехнологичное оружие, но пока "видит больше громких заявлений об успехах, чем реальных доказательств".

Отметим, это сообщение CNBC опровергает утверждения российских властей, которые еще в июле 2018 года объявили о завершении разработки гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" и начале его серийного производства. Эти ракеты вместе с другими видами вооружений Владимир Путин презентовал 1 марта во время послания Федеральному собранию.

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