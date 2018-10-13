 Представленные Путиным гиперзвуковые ракеты "Авангард" горят в атмосфере, - разведка США

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом телеканалу CNBC сообщили источники, знакомые с соответствующим отчетом американской разведки.
Как утверждается, используемое сейчас углеводородное волокно недостаточно надежно и не обеспечивает необходимую теплозащиту, о чем известно производителям. "Корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе (в атмосферу. - Ред.), из-за чего внутренние системы дают сбой", - констатировал один из собеседников CNBC.
В то же время, как отмечают источники телеканала, разработка ракет "Авангард" является для Москвы приоритетной задачей, и власти РФ по-прежнему ожидают, что программа будет завершена к 2020 году.
Представитель Минобороны США Эрик Пэхон заявил, что Пентагон наблюдает за российскими попытками разработать высокотехнологичное оружие, но пока "видит больше громких заявлений об успехах, чем реальных доказательств".
Отметим, это сообщение CNBC опровергает утверждения российских властей, которые еще в июле 2018 года объявили о завершении разработки гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" и начале его серийного производства. Эти ракеты вместе с другими видами вооружений Владимир Путин презентовал 1 марта во время послания Федеральному собранию.
Н.А.Некрасов: «Люди холопского звания - сущие псы, иногда: чем тяжелей наказание, тем им милей господа»
А.С.Пушкин: «О, как груб наш русский язык!»
Л.Н.Толстой: "Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная."
Ф.Н.Достоевский: "Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения."
М.Н.Булгаков: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев."
А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость".
С.Т.Аксаков: "Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".
И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
И.С.Шмелев: "Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально... готовый в любой момент угнетать все и вся".ШМЕЛЕВ
А.С.Пушкин: "Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей
справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое
достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной
мысли?.
Aкaдeмик И.П.Павлов: "Должен высказать свой печальный взгляд на русского
человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать
действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные
рефлексы координированы не с действиями, а со словами". 1932 год.
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
ваты нужно напихать, скрепной. да побольше)
В показанном мультике всё прекрасно летало.
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Врет америкашка! Есть у росиси материалы!
В Якутии уже начали строить ракеты из навоза.
А вот чего, чего, а ДЕРЬМА в мордоре шибко много - Особенно во власти.
Индия решила купить у России С-400 на $5 млрд вопреки угрозе санкций США
Москва и Нью-Дели пришли к итоговому соглашению по покупке С-400, подтвердили в Кремле. Контракт вызывает обеспокоенность Вашингтона, который не исключил введения санкций против Индии
https://www.rbc.ru/politics/02/10/2018/5bb393a99a794771cd24fb7c/?utm_source=amp_textincutes
" об этом телеканалу CNBC сообщили источники, знакомые с соответствующим отчетом американской разведки."
Но как только встаёт вопрос о серийном производстве или даже доведении до серийного, тут сразу показывается голая жопа. Нет ресурсов. Например, Су-57 или Армата. Сделали 10-20 штук предсерийных, и застыло всё... Собственно, есть ощущение, что всё это чисто для понта.
над землей туман стоит,
нулевая видимость.
у ларька мужик лежит -
русская недвижимость.
в ответ на заявления главы роскосмоса о причине катастрофы
ракетоносителя Протон с тремя спутниками Глонасс,
действующие на орбите спутники Глонасс выстроились в надпись "не звизди!"