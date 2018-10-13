 Больше всего новостей про ООС публикует "Цензор.НЕТ" - 10%, меньше всего - "Страна" и "Вести", - исследование ИМИ. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк, приводя данные соответствующего исследования.
"В прошлом году мы проанализировали, откуда украинские СМИ черпают новости об АТО.
Ловите новый анализ на эту же тему, с интервалом в год, и теперь - про ООС.
Итог - стало и лучше, и хуже!
Количество информации об ООС в СМИ уменьшилась почти вдвое - от 7-9% от общего количества новостей в 2017 году, до лишь 4.5% в 2018-м.
Но, есть и позитивы: начали появляться собственные новости СМИ, которые составили 6% от общего количества новостей об ООС - а в прошлом году таких новостей в интернет-СМИ было ровно ноль.
Нас удивили также некоторые редакционные особенности - например, при анализе мы не обнаружили ни одной официальной сводки ООС, или информации из штаба ООС на сайте "Вести".
По результатам исследования, больше всего материалов про ООС зафиксировано на сайте "Цензор" Юрия Бутусова - 10% от общего количества материалов, меньше всего - на "Стране" и "Вестях" (соответственно, лишь 2 и 2,5% материалов)".
Протягом доби на Донбасі бойовики 26 разів обстріляли позиції українських військових - штаб операції Об'єднаних сил Сьогодні 08.07
https://m.gordonua.com/ukr/news.html
Безпілотники ОБСЄ три ночі поспіль фіксували переміщення конвоїв через кордон України з Росією - Хуг
Сьогодні 02.51
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(потом на них понацепляли крестов и полумесяцев) никто не напишет.
И про Купол(небесная твердь),и Ледяной Барьер и про многое другое.
Идет одна чернуха с явным прицелом.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Сепары и капацы угомонились пока шли выборы в Раше и чемпионат мира по футболу.
Наши, в свою очередь, решили не проводить крупных операций, которые могут привести к большим потерям в личном составе. Возможно оно и правильно.
Идёт вялотекущая полупартизанская борьба с относительно небольшими потерями.
Собственно писать почти не о чем.