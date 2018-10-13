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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:журналистика (2307) исследование (369) СМИ (3121) ИМИ (6) операция Объединенных сил (615) Романюк Оксана (2)

 Больше всего новостей про ООС публикует "Цензор.НЕТ" - 10%, меньше всего - "Страна" и "Вести", - исследование ИМИ. ИНФОГРАФИКА

На сайте "Цензор.НЕТ" зафиксировано больше всего материалов про Операцию Объединенных Сил - - 10% от общего количества материалов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк, приводя данные соответствующего исследования

"В прошлом году мы проанализировали, откуда украинские СМИ черпают новости об АТО.
Ловите новый анализ на эту же тему, с интервалом в год, и теперь - про ООС.

Итог - стало и лучше, и хуже!

Количество информации об ООС в СМИ уменьшилась почти вдвое - от 7-9% от общего количества новостей в 2017 году, до лишь 4.5% в 2018-м.

Но, есть и позитивы: начали появляться собственные новости СМИ, которые составили 6% от общего количества новостей об ООС - а в прошлом году таких новостей в интернет-СМИ было ровно ноль.

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Нас удивили также некоторые редакционные особенности - например, при анализе мы не обнаружили ни одной официальной сводки ООС, или информации из штаба ООС на сайте "Вести".

По результатам исследования, больше всего материалов про ООС зафиксировано на сайте "Цензор" Юрия Бутусова - 10% от общего количества материалов, меньше всего - на "Стране" и "Вестях" (соответственно, лишь 2 и 2,5% материалов)".

Больше всего новостей про ООС публикует Цензор.НЕТ - 10%, меньше всего - Страна и Вести, - исследование ИМИ 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пиховшек в эфире "NewsOne" приравнял всех ветеранов АТО к убийцам: Маси Найем требует от ведущего принести извинения военнослужащим. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3091244
 
 
 Топ комментарии
 
Гордон он вобще загадочная зверушка от слова Гад. На первый взгляд он патриот а присмотришься вата!
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Война уходит на второй план . За звоном колоколов и кадилами куда ж нам помнить про проблемы войны, которые никуда не рассеялись.
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Гордон он вобще загадочная зверушка от слова Гад. На первый взгляд он патриот а присмотришься вата!
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ок, не нуль, а 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000001.
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от пока сам себя не похвалишь... ...никакая ж..... не похвалит!
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А может у них соцсоревнование среди изданий? Мы увеличили на 100,2%! Ну и шо? А мы на 103, чем перевыполнили взятые на себя обязательства вдвое !
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Ой, субботний юмор! Прямо "Кривое зеркало"
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Так они себя и не хвалят. Они показывают вам соцопрос, потому что здесь, скорее всего как вы, жалуются, что очень много подается информации о России, а от Украине нет.
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Мадам, разве я писал о том, что кто-то кого-то хвалит? Вы о чем, мадам?
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Нужно быть снисходительнее. Вчера пятница была...
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Мамзєль, вам ли писать о зеркалах? Про Росси ей много пишут Больше всего новостей про ООС публикует "Цензор.НЕТ" - 10%, меньше всего - "Страна" и "Вести", - исследование ИМИ - Цензор.НЕТ 9753

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Опечатку исправила. Не стоило себя так утруждать из-за одной буквы "И". Хотя, если делать больше нечего...
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Не исправила, а зашкерила. Кстати, в приличном обществе "россия" не пишут-с с большой буквы. Не комильфо знаете. Бижить опять "исправлять"
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Ой, извините, пожалуйста. А к кому надо обращаться, что бы дали разрешение на комментарий? Я смотрю, вы тоже в роли затычки здесь или вам позволили?
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Дело не всегда именно в количестве новостей про ООС. Многое зависит от того, что пишет то или иное издание про ООС. Если цензор публикует различную инфу о войне, то есть обстановку, события, историю, судьбы воинов и т. п. то, к примеру, корреспондент часто использует выборочные новости из ООС для нагнетания и увеличения срача.
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А если взять коменты на ЦН, то тут все засрали обосранные кацапы, бютоаналы и рыгоаналы.
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Война уходит на второй план . За звоном колоколов и кадилами куда ж нам помнить про проблемы войны, которые никуда не рассеялись.
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Больше всего о Украине и ООС пишут и говорят в мокшании. Сами кацапы репетуют, по этому поводу Больше всего новостей про ООС публикует "Цензор.НЕТ" - 10%, меньше всего - "Страна" и "Вести", - исследование ИМИ - Цензор.НЕТ 9547 Жизнь без Украины-не жизнь для кацапСМИ Больше всего новостей про ООС публикует "Цензор.НЕТ" - 10%, меньше всего - "Страна" и "Вести", - исследование ИМИ - Цензор.НЕТ 9547
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Цензор пишет о сводках оос,только читатели не комментируют свои мнения или по крайней мере очень мало
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332 года Украина ждала этой даты! Вам пох, мне нет! Да и что-то не припомню вас в сводках о погибших раненых...
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А то шо все церкви и храмы были генераторами безплатного атмосферного электричества
(потом на них понацепляли крестов и полумесяцев) никто не напишет.
И про Купол(небесная твердь),и Ледяной Барьер и про многое другое.
Идет одна чернуха с явным прицелом.
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Хороший новостной ресурс. Правильный. Респект и уважуха!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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Ну тут еще нужно отметить отсутствие серьёзных боевых действий.
Сепары и капацы угомонились пока шли выборы в Раше и чемпионат мира по футболу.
Наши, в свою очередь, решили не проводить крупных операций, которые могут привести к большим потерям в личном составе. Возможно оно и правильно.
Идёт вялотекущая полупартизанская борьба с относительно небольшими потерями.
Собственно писать почти не о чем.
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У тех "СМИ" задание другое. Им главное "критика" неугодных Кремлю и "отбеливание" угодных.
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Так шо теперь не критиковать петручио,а только восхвалять ,как царя на рашке?
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Критиковать конечно! Главное при этом стараться, чтоб ус не отклеился... Найбільше новин про ООС публікує "Цензор.НЕТ" - 10%, найменше - "Страна" і "Вести", - дослідження ІМІ - Цензор.НЕТ 434
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Больше - это в количественном выражении нужно считать. Потому что можно написать 2 статьи, из них одну по ООС и получить 50% на выходе.
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Больше всего новостей про ООС публикует наблюдательная миссия ОБСЕ, но половину из них, касающуюся поведения украинских военных, НИКОГДА не публикуют в украинской прессе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольше всего новостей про ООС публикует "Цензор.НЕТ" - 10%, меньше всего - "Страна" и "Вести", - исследование ИМИ. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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