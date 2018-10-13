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 За сутки наемники РФ совершили 26 обстрелов, один воин ВСУ получил легкое ранение, уничтожены двое террористов, - штаб ООС

За минувшие сутки российско-террористические войска 26 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, один военнослужащий получил легкое ранение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"Российские оккупанты 26 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями…В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение" - говорится в сводке.

За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка, Новозвановка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Марьинка, Тарамчук, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское

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"Опорные пункты наших войск в районе Новолуганского оккупанты обстреливали из минометов 120-го калибра, артиллерийских орудий калибра 100 мм и вооружения боевых машин пехоты. Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись защитники Троицкого и Светлодарска"- отметили в штабе ООС.

"С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников нет" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, в течение суток двое боевиков НВФ уничтожены и еще двое получили ранения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091232
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! Одужання пораненному воїну та гарного полювання на рогатих окупантів!!!!!
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спасибо, что живые!
легке поранення - щвидке загоєння! тримайся синку
доброго легкого спокійного ранку і теплої днини - захисникам України
пекла в кожному окопі ворогам нашим - щезніть, як роса на сонці!
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, в населенной пункт Валуйское, который находится под контролем ВСУ, приехали до 40 наемников, предположительно, из Польши и Грузии. Все они экипированы оружием иностранного производства

у страха глаза велики. Так что держитесь и берегите себя, украинцы!
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Подсвинкам и оккупантам из клоаки-параши - работящих червяков.
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Смерть клятим бандам путлера ! Слава українським захисникам ! Слава Україні !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки наемники РФ совершили 26 обстрелов, один воин ВСУ получил легкое ранение, уничтожены двое террористов, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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