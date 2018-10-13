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 Политика Украины
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 Порошенко призвал главу УАПЦ Макария участвовать в подготовке Архиерейского Собора для избрания главы украинской церкви

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви митрополитом Макарием.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко поздравил митрополита с важным решением Синода Вселенского Патриархата.

"Убежден, что вместе с днем ​​референдума, с днем ​​независимости, 11 октября войдет в историю Украины как день автокефалии Украинской поместной православной церкви", - отметил глава государства.

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Митрополит Макарий выразил надежду, что украинский народ это событие по достоинству оценит, потому что оно направлено ​​для будущих поколений.

Порошенко поблагодарил предстоятеля УАПЦ за твердую и принципиальную позицию в процессе создания поместной Церкви. По его словам, остался ответственный шаг - Архиерейский Собор, на котором будет избран предстоятель Церкви. Президент выразил надежду, что митрополит Макарий примет активное участие в подготовке Собора.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091231
 
 
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Сейчас сгони их их еще.
Каждый будет тянуть одеяло на себя.
Ну и как тут без Порошенка?

Арбитр нации
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ты кроме как, срать?
думать умеешь?
это ж надо столько гамна схавать)
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гавно вы все хаваете 27 лет.
А Порошенко пытается его разрести и вас от говноедства отучить.
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а ты откуда, жывотное???
давно с кукана слез?
свои мыслишки есть??
или по чужому гамну ездишь по привычке?
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жри свое говно дальше.
Всех не спасти
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дигибил?
ваще аргументов нет?
ничо, это попустит
схавай таблетку, тебя несет, вернее проносит
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какие тебе аргументы? Типа твоих?
Ну на:

Ты галимое жЫвотное без мазгов.
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так ты проффесор???
вместе с наполеоном и сталиным в палате??
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это тоже твои аргументы?
Да ты тот еще оратор
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молодец
выучил слово - аргумент)
чем еще повесилишь?
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порох пообещал, что государство защитит тех священнослужителей московского патриарахата, которые захотят перейти на сторону добра. В прошлом веке это звучало примерно так - "рус Иван, сдафайся"
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этой структуре уже больше 2х тысяч лет
каким х там порошок????
шо шо, а тут он свою работу делает
церква реально сейчас нуждается в защите государства
фсб попы умеют выполнять приказы, а приказы будут
и убийства будут, и интриги
охранять и защищать должно государство круглосуточно
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Утисків не буде: Філарет уточнив, якою мовою проводитимуть богослужіння після об'єднання

Втім, за словами Патріарха, "богослужбова мова принципово повинна бути українська"
https://youtu.be/3XiWvEwR8aU
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это хорошо
в Украине должны знать украинский
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко призвал главу УАПЦ Макария участвовать в подготовке Архиерейского Собора для избрания главы украинской церкви
 
 
 
 
 
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