 Возобновлено электро- и водоснабжение всех населенных пунктов в зоне ЧП на арсенале под Ичней, - Черниговская ОГА

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.

"По состоянию на 18 часов 12 октября подача электроэнергии обеспечена ко всем населенным пунктам в зоне чрезвычайной ситуации на Ичнянщине. Сегодня соответствующими службами в зоне чрезвычайной ситуации в полном объеме обеспечен водоотвод и водоснабжение", - говорится в сообщении.

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В ОГА отметили, что во всех населенных пунктах зоны ЧП также есть стационарная телефонная связь.

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

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