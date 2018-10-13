 Путин провел Совбез по ситуации в церкви Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента РФ.
"Участники совещания обменялись также мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения приступить к предоставлению автокефалии церкви Украины, отмене грамоты 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
http://kremlin.ru/events/president/news/58813
Я в шоке! Мокшане уже начинают по троху называть вещи своими именами!
А в самой россии Совбез, т.е. высшее военно-политическое руководство страны, вмешивается не просто во внутрицерковные дела, а во внутрицерковные дела в зарубежной стране !!!