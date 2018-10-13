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 Путин провел Совбез по ситуации в церкви Украины

Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, на котором обсуждали положение РПЦ в Украине после решения о предоставлении автокефалии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента РФ.

"Участники совещания обменялись также мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения приступить к предоставлению автокефалии церкви Украины, отмене грамоты 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве", - говорится в сообщении.

Путин провел Совбез по ситуации в церкви Украины 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия будет защищать интересы православных": в Кремле заявили о возможности вмешательства в вопрос создания поместной церкви в Украине

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091226
 
 
 Топ комментарии
 
Украина делает геополитику, мокшане обсуждают результат. Пять лет назад было наоборот... Путин обсудил с Совбезом РФ положение РПЦ в Украине после решения Синода Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 8129
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Зверніть увагу, що мова йшла про РПЦ, а не УПЦ МП😊 Тобто карти розкриті і УПЦ МП ніколи не існувало. Тоді УПЦ МП треба зняти з державної реєстрації😁
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Тот попик который предлагал лишить сан Варфоломея, вероятно жириновский в церковных рядах, жаль сам гундяй того не сказал, а то в ответ на то што маскали насрали они должны по полной, но кацапы скажут: это мнение одного конкретного попика, который в аффекте сказал такое. А сами суки будут нивинные хари корчить как всегда. Гниды они, любят подставы и изоброжать невинность
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А що так, чому тільки "положение РПЦ в Украине". Їм взагалі то потрібно обговорювати "положение РПЦ в мире". Так як доля секти тяжка.
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Участники совещания обменялись также мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения приступить к предоставлению автокефалии церкви Украины, отмене грамоты 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве.
http://kremlin.ru/events/president/news/58813

Я в шоке! Мокшане уже начинают по троху называть вещи своими именами!
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Собирай свой совбез, чучело ботоксное, скрежещи в бессилии зубами и топай кривыми ногами, а с церковью у нас теперь всё в порядке.. и если совсем лаконично - не твоё козлячье дело
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Ошибка в названии статьи. "Путин провел Ликбез по ситуации в церкви Украины"
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какой ликбез- гундяй таньге лишается Путін провів Радбез щодо ситуації в церкві України - Цензор.НЕТ 2182
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- От облажався "сабіратєль, мля зємєль рюцкіх"! Путін провів Радбез щодо ситуації в церкві України - Цензор.НЕТ 4196
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Почему никто из паРашСМИ не возмущается, поче мон лезет в дела Церкви? Как они орали на Порошенко. Может наши зрадаботы им помогут?
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Русские (если их так можно назвать) всегда говорили о себе с приставкой "великие"... Великая страна, великий вождь, великий язык и все у них великое, а теперь еще добавилось одно величие - самая большая секта в мире.
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По русс-ТВ крики, что украинское государство вмешивается в дела церкви.
А в самой россии Совбез, т.е. высшее военно-политическое руководство страны, вмешивается не просто во внутрицерковные дела, а во внутрицерковные дела в зарубежной стране !!!
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У орды своя "церковь" в Украине есть.никто их не трогает,и пока не собирается.и главное что бы эти гандоны сами не сотворили мутняк!Речь идёт об автокефалии Наших двух церков!С какого боку тут долбаный путин,и его сраный совбез?О чём вообще можно пи..деть,как не о том ,что бы нам напаскудить?живоные..
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В лице Талькова убили не просто ГЕНИЯ, убили ПРОРОКА. Жаль... хороший был человек.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин провел Совбез по ситуации в церкви Украины
 
 
 
 
 
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