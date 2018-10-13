 Путин провел Совбез по ситуации в церкви Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента РФ.

"Участники совещания обменялись также мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения приступить к предоставлению автокефалии церкви Украины, отмене грамоты 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве", - говорится в сообщении.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.