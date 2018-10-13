EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  1331  23
Материалы по теме:
Все про:Путин (24280) РПЦ (424) церковь (899) автокефалия (188)

 Путин обсудил с Совбезом РФ положение РПЦ в Украине после решения Синода Константинопольского патриархата

Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, на котором обсуждали положение РПЦ в Украине после решения о предоставлении автокефалии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента РФ.

"Участники совещания обменялись также мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения приступить к предоставлению автокефалии церкви Украины, отмене грамоты 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия будет защищать интересы православных": в Кремле заявили о возможности вмешательства в вопрос создания поместной церкви в Украине

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091226
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как бы пох, шо там какой то путин шо то обсудил))
 показать весь комментарий
 
 
Так, та не так.
Потрібно знати, що замислив ворог.
 показать весь комментарий
 
 
Прийняте рішення перейменувати РПЦ на ППц
 показать весь комментарий
 
 
Пуйло назвал туда кучу силовиков для устрашения ))
 показать весь комментарий
 
 
Украина делает геополитику, мокшане обсуждают результат. Пять лет назад было наоборот... Путин обсудил с Совбезом РФ положение РПЦ в Украине после решения Синода Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 8129
 показать весь комментарий
 
 
Шоколадник нагибает путлера, имея куда меньшие ресурсы
 показать весь комментарий
 
 
Ну Ви що не знали, що шоколад корисніший для здоров'я ніж ягель.
 показать весь комментарий
 
 
Ну колись же ж вони були нашою колонією... Це просто відновлення історичної справедливості.
 показать весь комментарий
 
 
Моль собрала кагал. Кагал обсуждал проблемы каганата. Проблем было др хера Путин обсудил с Совбезом РФ положение РПЦ в Украине после решения Синода Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 2701
 показать весь комментарий
 
 
***
нетерпеливая моль начала есть песца... еще при жизни.
 показать весь комментарий
 
 
моль опять наступает на свои же грабли Путин обсудил с Совбезом РФ положение РПЦ в Украине после решения Синода Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 9685 ....церковь и политика отдельно, как мухи и котлеты.... Путин обсудил с Совбезом РФ положение РПЦ в Украине после решения Синода Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 9685
 показать весь комментарий
 
 
Ого!!!
Религию обсудили на Совбезе?
Или... Понимают, что одной из ячеек ФСБ/ГРУ пришёл писец...
Тогда да, совбез обязателен
 показать весь комментарий
 
 
безопасность раши... в опасности?! (простите за тавтологию...)
 показать весь комментарий
 
 
передаите дятлам, даже не пытаитесь, как бы ваш рассеискии сатанат не выгнали из всех мест, полностью из всех где ещё есть мацковскии сатанат.
 показать весь комментарий
 
 
сегодняшние маленькие и большие Победы Украины, стали возможны благодаря добровольческому порыву украинцев, и теперь уже сильной украинской Армии... и благодаря незримой, но очень ощутимой поддержки от иностранных государств и организаций
 показать весь комментарий
 
 
Зверніть увагу, що мова йшла про РПЦ, а не УПЦ МП😊 Тобто карти розкриті і УПЦ МП ніколи не існувало. Тоді УПЦ МП треба зняти з державної реєстрації😁
 показать весь комментарий
 
 
Цепропона ... осознало ?
а Растиковая Федераска?
 показать весь комментарий
 
 
Положение рюзькой православной церкви в Украине плавно перешло в позицию зю .
Коленно-локтевая поза предназначена для хорошего пинка под зад еремлёвским
кэгэбистам в поповьих рясах . Гоу ин параша это ваш хоум .
 показать весь комментарий
 
опять у совета федераций будет разрешения на ввод войск в Украину просить?
а потом мокшане опять будут делать дурацкие глаза - не может быть чтобы такое было.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин обсудил с Совбезом РФ положение РПЦ в Украине после решения Синода Константинопольского патриархата
 
 
 
 
 
 вверх