 Путин обсудил с Совбезом РФ положение РПЦ в Украине после решения Синода Константинопольского патриархата

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента РФ.
"Участники совещания обменялись также мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения приступить к предоставлению автокефалии церкви Украины, отмене грамоты 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
Потрібно знати, що замислив ворог.
нетерпеливая моль начала есть песца... еще при жизни.
Религию обсудили на Совбезе?
Или... Понимают, что одной из ячеек ФСБ/ГРУ пришёл писец...
Тогда да, совбез обязателен
а Растиковая Федераска?
Коленно-локтевая поза предназначена для хорошего пинка под зад еремлёвским
кэгэбистам в поповьих рясах . Гоу ин параша это ваш хоум .
а потом мокшане опять будут делать дурацкие глаза - не может быть чтобы такое было.