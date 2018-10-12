EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  1170  32
Материалы по теме:
Все про:МИД РФ (1170) минские соглашения (2475) Волкер Курт (316)

 Волкер работает на разрушение Минских соглашений, - МИД РФ

Министерство иностранных дел России обвинило спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера в "разрушении Минских соглашений".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Выступая на словах за Минские соглашения, Волкер на деле работает на их разрушение. Именно на это нацелена продвигаемая им концепция полной оккупации территории ДНР и ЛНР так называемыми "миротворцами" ООН, установления там международной военно-гражданской администрации с последующей принудительной передачей Донбасса под контроль киевских властей без предоставления региону особого статуса и обеспечения безопасности его населения, как было договорено в Минске", - завяили в российском МИДе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нам все равно суждено жить вместе", - в МИД РФ пожаловались на "русофобские пассажи Киева"

Также в РФ недовольны высказываниями Волкера об усилении санкционного давления на страну-агрессора.

"Постоянно демонстрируя агрессивный антироссийский настрой и энергичную поддержку реваншистских устремлений киевского режима в отношении Донбасса, ратуя за расширение поставок Киеву вооружений поражающего действия, спецпредставитель США явно не помогает урегулированию конфликта", - говорится в комментарии МИД РФ.

Также читайте: Все готовы поддержать миссию ООН по стабилизации ситуации на Донбассе. Только Россия блокирует размещение миротворцев, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3091224
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Окупація миротворцями ООН? Там на росії з глузду з'їхали, бо відомо який правовий статус мають миротворці?
 показать весь комментарий
 
 
Та предатель конечно.. Агент Западных спецслужб одним словом
 показать весь комментарий
 
 
Да этот Волкер, оказывается агент Госдепа. Волкер працює на руйнування мінських угод, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9934 И вообще, русофобию затевает. Волкер працює на руйнування мінських угод, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9934
 показать весь комментарий
 
 
МИД опять объелся горячего снега.
"оккупация миротворцами" ......
 показать весь комментарий
 
 
Да, это сильно... новый модный высер от коня и маши
 показать весь комментарий
 
 
Волкер працює на руйнування мінських угод, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 8654

ХЗ, как полный бред и комментировать?!
 показать весь комментарий
 
 
Тільки не "последующей принудительной передачей", ПОВЕРНЕННЯМ.
І забудьте по особий статус. Вам самім же простіше жити буде.
 показать весь комментарий
 
 
А где в минских про особый статус? Чет унылая Лошадь опять в хлам нанюхалась?
 показать весь комментарий
 
 
Походу Унылая Лошадь о чем-то догадываетьсяю Не даром наши летчики летали на американских самолетах. Порошенко договорился о ленд-лизе?
 показать весь комментарий
 
 
По ходу после учений Штаты просто забудут , естественно совершенно случайно, свои самолеты у нас.
 показать весь комментарий
 
 
Да, типа в Украине парковка дешевле для американских самолётов да и все )
 показать весь комментарий
 
ага, педрилла гундяев начинает на чаплинда вылазить
 показать весь комментарий
 
У кацапов вчера хорошо коротнуло, они ушли в полный маргинес.
 показать весь комментарий
 
 
та ясный пень - русофоб тот еще... безбашенный
 показать весь комментарий
 
 
Млять..говорящая лошадь совсем сдурела..То ли санкционных продуктов переела то ли моча в голову ударила.. Волкер працює на руйнування мінських угод, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 4462
 показать весь комментарий
 
По ходу после Томаса , Гундяй и Лошадь ушли в глубокий запой , и теперь с пьяну еще видимо дунули и начался бессвязный словесный бред. По тому что оккупанты -миротворцы это что то новое в мировой политике.
 показать весь комментарий
 
 
Именно на это нацелена продвигаемая им концепция полной оккупации территории ДНР и ЛНР так называемыми "миротворцами" ООН.

Это что МИД РФ хочет сказать, что ООН является организацией оккупантом.
МИД РФ нужно меньше пить.
 показать весь комментарий
 
 
Ну еще курит, нюхать и колоть бы бросить не мешало!
 показать весь комментарий
 
 
как шибануло то их...
от что Томос животворящий с бесами и демонами делает....
 показать весь комментарий
 
 
Чегой то маньки давно не слыхать. Видать трусы надела
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВолкер работает на разрушение Минских соглашений, - МИД РФ
 
 
 
 
 
 вверх