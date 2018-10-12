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 Большая идея, которую мы начали в 90-х на финише, - Кравчук о решении Синода Константинопольского патриархата

Первый президент Украины Леонид Кравчук поздравил всех с началом предоставления автокефалии украинской церкви.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Кравчука.

В тексте отмечается: "Поздравляю украинцев с принятием Святым и Священным Синодом Вселенского Патриархата исторического решения о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви!

Процесс борьбы за автокефалию не прекращался никогда, я хочу отдать должное Патриарху УПЦ КП Филарету, который систематически проводил эту работу, общался с представителями православных церквей Украины и делал попытку объединиться в одну поместную церковь, однако, тогда и Украинская Автокефальная Церковь, и Московская Православная Церковь - не были готовы к этому.

Сегодня вопрос о Украинской автокефальной церкви поднялся на новую ступень и и большая идея, которую мы начали в 90-х годах, что украинское независимое государство должна иметь Украинское независимое церковь, на финише! Подчеркну, еще одно важное решение, то Священный Синод снял анафему с Патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария и их последователей.

Наблюдая за высказываниями в СМИ некоторых политиков, справедливо ли решение Священного Синода, соответствует ли оно историческим канонам, я убежден, что политики не могут брать на себя ответственность и толковать каноничность решений Синода.

Наша задача не допустить противостояний, что и записано в документе Синода: "Обратиться ко всем сторонам с призывом избегать присвоения храмов, монастырей и другой собственности, а также воздерживаться от любых других актов насилия и мести с тем, чтобы во всем были мир и любовь Христовы".

То есть мы украинцы, церковь и власть, должны организовать жизнь и деятельность в Украине так, чтобы не провоцировать любых конфликтов. Мы руководствоваться принятым в 1991 году Законом Украины "О свободе совести и религиозных организациях", в котором отмечается, что все церкви в Украине, все конфессии имеют равные возможности, никто никого не может принуждать выбирать в какую церковь ходить, или же какую веру исповедовать это решает только сам человек

Я обращаюсь к верующим, именно Конституцией Украины и настоящим Законом гарантируется свобода вероисповедания, а те, кто побуждают вас к другим действиям, грубо нарушают церковные нормы и Закон Украины, за что обязательно должны нести ответственность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договорились о сотрудничестве, чтобы не допустить религиозной вражды, - Аваков провел встречу с главой УПЦ МП Онуфрием и представителем УПЦ КП Евстратием

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091223
 
 
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Ты, даже не с 90-ых, а с детства научен примазываться
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Комуняка навіть на похороні матері не був, а ідею в 90-х починав...
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воно просрало майбутнє наших дєток,а своїм --зробило файне.
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да леонид макарович ,у вас это была только идея ,а воплотить вы ее боялись потому что сцали рашку..... так что заслуга извините не ваша!!!
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Так! Кто ещё не успел примазаться к Томосу?
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Идеолог и член политбюро комапартии УССР Кравчук начал идею создания поместной УПЦ, по его словам...
Ага... верю ему )))
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пан Володир Мик, ну, буквально с языка сняли !

Когда я начал писать свой текст, в рубрике не было ещё ни одного сообщения, а когда отправил, то увидел, что Вы уже уделали товарища Кравчука, продажного коммуняку, прислужника московских оккупантов с 40-летним стажем...
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секретарь ЦК Коммунистической партии по идеологии(научный коммунизм+атеизм+интернационализм), всю жизнь прослуживший оккупационным властям Москвы на высших должностях в партаппарате, тов. Кравчук, оказывается был убеждённым борцуном за православие и за независимость Украины...
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Никакой агрессии! Москве просто красиво указали её место. Но Москва по мирному никак не может...
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и свои 5 копеек вкинул, от же ж хитрый рыжий лисяра
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Макарыч, ты запомнишься "кравчучками", а Порошенко - автокефалией.
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Так так оно и будет , через 20 лет не кто не вспомнит , про Липецк , Ротердамы и прочее , а Томас это уже история Украины , которая будет в учебниках.
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кстати, просматриваю щас рашка/сайты.. они в шоке!!!! они в тупом шоке и они ненавидят Пукина, за то, то тот умудрился просрать 300 летние достижения царской Рашки..
на Пукина сейчас просто вал говна от его недавних почитателей...
я думаю, в Рашке ФСБ скоро дома начнет взрывать, что бы переключить внимание
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ага...вкупе с медведчуком,шуфричем,шурмой,суркисами...всё помним .
смэрэкы заморылысь чэкаты...
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Дєдуля, в чергу примазавшіхся ставай. Он 125-тим будеш. Зразу за бабцею Йулею.
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макарыч не иначе как собрался из идеологов в патриархи. Но нахрена уравнял в правах церковь древнюю материнскую и мокшинский оккупационный сатанат ? Че, опять в бога перестал партеец верить ?
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Ты хорошо окончил: отдать всё ядерное оружие + прорезать стратегические Ту-160 и сдать все гарантии в обмен на бессмысленный меморандум... работник коммунистической партии и будет про бога рассуждать - шлюхи и марионетки вы все комуняки !
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Опа, выполз нафталиновый старый лис из своей норы. При каком президенте Лавру отдали именно гундяевам на 49 лет в аренду? Не удивлюсь, что при этом предателе национальных интересов Украины.
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Ты хорошо окончил: отдать всё ядерное оружие + прорезать стратегические Ту-160 и сдать все гарантии в обмен на бессмысленный меморандум... работник коммунистической партии и будет про бога рассуждать - шлюхи и марионетки вы все комуняки !
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Так всегда бывает ..... Кравчук, Юля : мы пахали ...
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я ожидаю, что скоро появится резонансное выступление Олега Ляшко, который скажет: "Да! Сосал! но это ж ради Томоса!!!"
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