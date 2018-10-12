 Большая идея, которую мы начали в 90-х на финише, - Кравчук о решении Синода Константинопольского патриархата

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Кравчука.

В тексте отмечается: "Поздравляю украинцев с принятием Святым и Священным Синодом Вселенского Патриархата исторического решения о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви!

Процесс борьбы за автокефалию не прекращался никогда, я хочу отдать должное Патриарху УПЦ КП Филарету, который систематически проводил эту работу, общался с представителями православных церквей Украины и делал попытку объединиться в одну поместную церковь, однако, тогда и Украинская Автокефальная Церковь, и Московская Православная Церковь - не были готовы к этому.

Сегодня вопрос о Украинской автокефальной церкви поднялся на новую ступень и и большая идея, которую мы начали в 90-х годах, что украинское независимое государство должна иметь Украинское независимое церковь, на финише! Подчеркну, еще одно важное решение, то Священный Синод снял анафему с Патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария и их последователей.

Наблюдая за высказываниями в СМИ некоторых политиков, справедливо ли решение Священного Синода, соответствует ли оно историческим канонам, я убежден, что политики не могут брать на себя ответственность и толковать каноничность решений Синода.

Наша задача не допустить противостояний, что и записано в документе Синода: "Обратиться ко всем сторонам с призывом избегать присвоения храмов, монастырей и другой собственности, а также воздерживаться от любых других актов насилия и мести с тем, чтобы во всем были мир и любовь Христовы".

То есть мы украинцы, церковь и власть, должны организовать жизнь и деятельность в Украине так, чтобы не провоцировать любых конфликтов. Мы руководствоваться принятым в 1991 году Законом Украины "О свободе совести и религиозных организациях", в котором отмечается, что все церкви в Украине, все конфессии имеют равные возможности, никто никого не может принуждать выбирать в какую церковь ходить, или же какую веру исповедовать это решает только сам человек

Я обращаюсь к верующим, именно Конституцией Украины и настоящим Законом гарантируется свобода вероисповедания, а те, кто побуждают вас к другим действиям, грубо нарушают церковные нормы и Закон Украины, за что обязательно должны нести ответственность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договорились о сотрудничестве, чтобы не допустить религиозной вражды, - Аваков провел встречу с главой УПЦ МП Онуфрием и представителем УПЦ КП Евстратием

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.