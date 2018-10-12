 Шесть политических партий получили 128 млн грн госфинансирования на 4 квартал, - НАПК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" получит средства в сумме 32,6 млн грн, политическая партия "Народный фронт" - 33 млн грн, политическая партия "Оппозиционный блок"- 14 млн грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 11,1 млн грн, политическая партия "ВО "Батькивщина"- 8,5 млн грн. Политическая партия "Объединение "Самопомич" получит 16,4 млн грн, а также дополнительно 12,8 млн грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.
Общая сумма государственного финансирования на 2018 год, распределена между политическими партиями, составляет 513,7 млн грн. Национальное агентство перечисляет средства на счета каждой партии ежеквартально.
В НАПК напоминают, что право на финансирование в 2018 году получили партии, которые на последних парламентских выборах в 2014 году получили не менее 5% голосов избирателей.
После следующих парламентских выборов будут финансироваться все партии, которые получили не менее 2 процентов голосов избирателей.
Политические партии ФРГ получают деньги из нескольких источников. Во-первых, это членские взносы. Партийцы, однако, вносят в казну родной организации, как правило, менее трети суммы, необходимой для их политической деятельности.
Примерно столько же они получают из государственного бюджета в соответствии с упомянутым законом о партиях. Формула расчета довольно сложная, она учитывает успехи на выборах, а также щедрость членов и спонсоров партий.
Средства из бюджета выплачивают только тем партиям, которые получают на общефедеральных выборах не менее половины процента голосов. При этом первые четыре миллиона избирателей "стоят" по 85 центов каждый, остальные - по 70 центов. Кроме того, к каждому евро, который вносит член партии в ее кассу, и к каждому, пожертвованному со стороны, государство доплачивает еще по 38 центов - до разумного, разумеется, предела, каковым считаются 3300 евро в месяц с физического лица.
Достали уже Имбицылы!
"пустячок"...а приятно..
на партии - миллионы
на компенсацию жилья нищебродам-миллионерам - миллионы
на зарплаты-премии-доплаты-приплаты-отпускные-проездные-оздоровление - миллионы
на содержание и обслуживание луноликих - миллионы
меня гнетут смутные сомнения... а надо ли оно нам?
тобто, спочатку - військо, лікарі, вчителі, бюджетники, хворі, діти, пенсіонери...борги...а ось нарешті і інші...захребетники... (розумію, що насмішу Вас...такого ніколи не буде)
ну, дуже вже великі і не контрольовані витрати...на вітер (просто шкода)