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 Политика Украины
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Все про:партия (402) финансирование (1282) НАПК (620)

 Шесть политических партий получили 128 млн грн госфинансирования на 4 квартал, - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило около 128 млн гривен из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности 6 политических партий в IV квартале 2018 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" получит средства в сумме 32,6 млн грн, политическая партия "Народный фронт" - 33 млн грн, политическая партия "Оппозиционный блок"- 14 млн грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 11,1 млн грн, политическая партия "ВО "Батькивщина"- 8,5 млн грн. Политическая партия "Объединение "Самопомич" получит 16,4 млн грн, а также дополнительно 12,8 млн грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК обнаружило нарушения в отчетах девяти политпартий

Общая сумма государственного финансирования на 2018 год, распределена между политическими партиями, составляет 513,7 млн грн. Национальное агентство перечисляет средства на счета каждой партии ежеквартально.

В НАПК напоминают, что право на финансирование в 2018 году получили партии, которые на последних парламентских выборах в 2014 году получили не менее 5% голосов избирателей.

Также читайте: НАПК направило в суд 45 админпротокола о нарушениях, допущенных политпартиями при получении взносов

После следующих парламентских выборов будут финансироваться все партии, которые получили не менее 2 процентов голосов избирателей.

Источник: https://censor.net.ua/n3091222
 
 
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Йульке перепало меньше всего. Возьмет рейтингами Шесть политических партий получили 128 млн грн госфинансирования на 4 квартал, - НАПК - Цензор.НЕТ 3099
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Интерестно. В Германии тоже есть финансирование политических партий от государства? А в США ?
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Если интересно то гугл в помощь. И нам расскажешь!
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Ни в Германии ни в США ничего подобного нет
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Займись самообладанием или погугли на крайняк Шість політичних партій отримали 128 млн грн держфінансування на 4 квартал, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5935
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Финансовая арифметика

Политические партии ФРГ получают деньги из нескольких источников. Во-первых, это членские взносы. Партийцы, однако, вносят в казну родной организации, как правило, менее трети суммы, необходимой для их политической деятельности.

Примерно столько же они получают из государственного бюджета в соответствии с упомянутым законом о партиях. Формула расчета довольно сложная, она учитывает успехи на выборах, а также щедрость членов и спонсоров партий.

Средства из бюджета выплачивают только тем партиям, которые получают на общефедеральных выборах не менее половины процента голосов. При этом первые четыре миллиона избирателей "стоят" по 85 центов каждый, остальные - по 70 центов. Кроме того, к каждому евро, который вносит член партии в ее кассу, и к каждому, пожертвованному со стороны, государство доплачивает еще по 38 центов - до разумного, разумеется, предела, каковым считаются 3300 евро в месяц с физического лица.

Достали уже Имбицылы!
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А кто банковал? В смысле смету составлял по количеству едоков---что ли?
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Театр абсурда трудится без каникул. Зловонный фронт, рейтинг которого - смотреть смешно, получает больше всех Шість політичних партій отримали 128 млн грн держфінансування на 4 квартал, - НАЗК - Цензор.НЕТ 3784
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нормально так...
"пустячок"...а приятно..
на партии - миллионы
на компенсацию жилья нищебродам-миллионерам - миллионы
на зарплаты-премии-доплаты-приплаты-отпускные-проездные-оздоровление - миллионы
на содержание и обслуживание луноликих - миллионы
меня гнетут смутные сомнения... а надо ли оно нам?
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Можливо, що так не треба робити. Зараз лише виконується закон, змінити який пропонували лише у частині зменшення до 2% голосів виборців за партії, що будуть фінансуватися.
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чомусь дуже б хотілось, щоб такі витрати фінансувались по залишковому принципу
тобто, спочатку - військо, лікарі, вчителі, бюджетники, хворі, діти, пенсіонери...борги...а ось нарешті і інші...захребетники... (розумію, що насмішу Вас...такого ніколи не буде)
ну, дуже вже великі і не контрольовані витрати...на вітер (просто шкода)
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прикольно, мы еще и кормим эту камарилью из руссоблока и партии геев....
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Ну за кого проголосовали тех и кормим. Перед следюющими выборами забери у бабушки паспорт!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШесть политических партий получили 128 млн грн госфинансирования на 4 квартал, - НАПК
 
 
 
 
 
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