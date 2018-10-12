 Порошенко анонсировал массовую благодарственную молитву за автокефалию на Софийской площади 14 октября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоритс в Фейсбуке Петра Порошенко.
В сообщении отмечается: "Ко мне обратилась группа уважаемых общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий. Они предлагают украинскому обществу совместно помолиться 14 октября за Украину, ее войско и единую церковь, которую творим вместе.
Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром приступим к благодарственной молитве за автокефалию для нашей Церкви.
Предлагаю собраться на историческом Софийской площади 14 октября в 9.30 утра. Нас объединяет Бог и Украина!"
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
свежак на ночь
https://www.youtube.com/watch?v=wTFedPAGqBk
Во время крестного хода вокруг монастыря Петр Алексеевич появился в длинной одежде зеленого цвета, обшитой золотом. Нес икону с изображением Троицы.
- В православной церкви есть традиция, по которой во время совершения крестного хода на престольный праздник храма или монастыря прихожане помогают духовенству в проведении этого праздника, - говорит архимандрит 37-летний Иона, наместник Киевского Свято-Троицкого Ионовского монастыря. - Они несут иконы, хоругви. Тем самым участвуют в этом торжестве. Петр Алексеевич как один из прихожан нашего храма тоже участвовал в совершении крестного хода в стихаре.
Объясняет, что это разновидность церковной одежды и его могут носить прихожане храма. Опровергает информацию СМИ о том, что Порошенко якобы был в рясе диакона.
- Стихарь для прихожан, и стихарь, который одевают диаконы, похожи. Но это не признак принадлежности к духовенству, - говорит архимандрит Иона.
Рассказывает, что Порошенко уже несколько лет прихожанин Свято-Троицкого Ионовского монастыря.
- Приходит на службу с женой и детьми, - говорит священник. - Молятся здесь, исповедуются, живет, как все православные христиане. Здесь у него свой духовник.
По словам архимандрита, Порошенко неоднократно жертвовал на нужды Ионовской обители.
https://gazeta.ua/ru/articles/politics-newspaper/_petr-poroshenko-hodil-vokrug-hrama-v-stihare/296559
Можливо, знову загримлять гармати,
І танк зімне пшеницю на лану,
І буде плакать і журитись мати,
Коли сини ітимуть на війну.
І хтось востаннє поцілує милу,
І хтось сльозу непрохану змахне,
А може, дехто втратить віру й силу,
Своє життя рятуючи одне.
Але не я... Я квиснути не стану,
Хоч як не буде боляче мені,-
За нашу землю, дорогу й кохану,
Я рад прийнять на себе всі вогні.
За тих дітей, що бігають до школи,
За матерів, змарнілих у труді,
За рідні наші верби довгополі,
За наші дні прекрасні й молоді.
І тут ні сліз, ні відчаю не треба,
І тут не треба страху і ниття -
Живе лиш той, хто не живе для себе,
Хто для других виборює життя.
Василь Симоненко
И не считаю это пиаром...
Без них скучно...
"Наиболее логичным местом, где может состояться Объединительный собор, является Собор Святой Софии в Киеве как главная историческая митрополичья предстоятельская кафедра для Киевской Церкви. А когда - это будет зависеть от нас. Мы все будем делать для того, чтобы это произошло как можно быстрее, и хотелось бы, чтобы уже к следующему заседанию Священного Синода и Константинопольского Патриархата, который пройдет во второй половине ноября, мы уже могли прийти с хорошими плодами нашего домашней работы", - пояснил Зоря.Источник:https://censor.net.ua/n3091215
За последнюю декаду удалость прочесть несколько статей упоротых врагов Украины, которые вылили на нас тонны грязи и, безусловно, выльют еще, пока проект Московия не будет окончательно списан и сдан в архив. Судя по творчеству этих персонажей, они потом напишут о том, как они в душе были против Путина и даже - боролись с ним средствами, которые были им доступны. Собственно говоря, некто Александр Невзоров бесплатно выложил все лекала, которыми его коллеги могут воспользоваться, и безусловно - воспользуются, для изготовления обуви, которую можно легко переобувать в прыжке.
Невзоров стал первопроходцем, потому что имеет неплохое чутье, и теперь престарелый имперец уже стал чуть ли не записным оппозиционером. Он интересен именно технологией переобувания, и нам надо иметь в виду, что очень скоро начнется массовая перекраска публики, которая будет приносить клятвы в вечной дружбе. Но надо помнить, что бывших имперцев, как и «бывших русских», не бывает. Это - неизлечимый диагноз, а мимикрия - одна из составляющих этого недуга.
Тем не менее, именно кандидаты в переобувальщики первой очереди уже выдали ряд статей об Украине и о последних событиях, в частности. Они в один голос говорят о том, что Украина выстояла, ее не удалось разрушить, и теперь любой нажим приводит лишь к уплотнению рядов и обретению новой степени жесткости. Они потихоньку приходят к выводу о том, что Крым, а особенно - Донбасс, оказались фатальной ошибкой Кремля.
Вместо того, чтобы продавить Украину и развалить ее на части, приложенная сила возымела обратный эффект. Были сметены те наслоения, которые накопились за 300 лет, и критическое количество активной части Украины обрело совершенно другой взгляд на историю, современность и главное - перспективы своей страны. Теперь те вещи, которые у россиян вызывают щенячий восторг, здесь воспринимаются с отвращением и презрением. Все, чем они гордятся, все символы империи или совка, тут стали восприниматься как некие клейма рабства, и уже не просто не работают в качестве скрепы, но напротив - вызывают решительное противодействие.
Эти выводы делают сами россияне, и вдруг выходят на уровень комментариев, которые выглядят и вовсе необычно. Они пришли к заключению, что прямо у них на глазах происходит процесс окончательного формирования нации, в самом прямом смысле этого слова. Кто-то связывает это с автокефалией, кто-то с новым языковым законом, но так или иначе, все эти рассуждения заканчиваются констатацией того факта, что они уже наблюдают эту самую нацию в том месте, где никак не ожидали ее увидеть.
Хуже того, сравнивая то, то происходит у нас и то, что окружают их, они понимают, что Московия никогда не имела, не имеет сейчас и не сможет уже никогда сформировать собственную нацию. А все дело в том, что правители любого цвета и вкуса, которые случались на Московии, всегда работали над тем, чтобы население страны превратить в антипод нации - быдло и это им вполне удалось.
Многовековая обратная селекция таки вывела гомункула, который уже не в состоянии сбросить путы раба просто потому, что они уже стали внутренним содержанием, и если их выкинуть, то больше просто ничего не останется. А такое состояние, именно для раба - хуже всего. Раб мечтает о добром хозяине, но всегда имеет хозяина злобного, подлого и алчного. Раб не понимает, что хозяин иным быть не может, поскольку отсутствие указанных качеств выключит в нем режим хозяина и случится самое ужасное - раб окажется без хозяина с плеткой. И если бывший хозяин перестанет быть таковым, раб ему этого не простит и уничтожит люто и беспощадно. Причем, лютовать будет до тех пор, пока среди лютующих не найдется кто-то запредельно лютый, и вот в нем-то рабы узнают своего нового хозяина. Но нет хуже хозяина, чем вчерашний раб.
В общем то, что цементирует нацию, а именно - борьба за свободу, на Московии невозможна в принципе, потому что там за нее никто бороться не станет. Борьба может быть со старым хозяином за нового хозяина, или между несколькими группами, поддерживающих разных хозяев, и она закончится победой одной группы рабов над другими. В результате, никакой свободы не будет, будет лишь градация рабов по сортам и тотальной внутренней ненавистью.
В Москве решили, что мы тоже включились в эту борьбу, и они впали в шок, когда поняли, что украинцы разорвали этот мертвый круг, а вернее - петлю, и двинулись к свободе. В большей своей массе они этого еще не осознали, но самые чуткие из них поняли, что на самом деле произошло.
Скрежеща зубами, они описывают радость или даже ликование, которое прокатилось по Украине от известия о возобновлении автокефалии.
В самом деле, большая часть украинцев отнеслись к этому известию не как к церковному событию, а как к некому акту освобождения от московского рабства.
Оказалось, что Киевский патриархат получил такую мощную поддержку потому, что он - часть нашей свободы от рабского ярма, с которым теперь всегда будет ассоциироваться Москва. Именно это единство в поддержке и показывает факт, который с ужасом обнаружили в Московии. Украина не просто ушла, она стала самой собой и это ей нравится. Ей нравится быть свободной и она будет свободной, а лепрозорий остается в своем рабском мраке и у него нет ни малейшего шанса из него вынырнуть.
Именно это вызывает у пациентов, которых мы упомянули в начале, лютую зависть и понимание своего места в этом мире.
DL
Так, подія стратегічно важлива, але можна без масових молитов?
Так би науку підтримували, як оце із попами носяться.
Попи собі раду дадуть, вони знають як заробляти на емоційній нестабільності та неуцтві мас.
Краще б громада та керівництво держави переймалося тим, аби попи платили податки зі своїх приватних підприємств з надання релігійних послуг та НДВ при продажу культових товарів.
раб і диякон (кому цікаве те дияконство спитайте у Гугла) церкви РП-МП-ГБ ПоРОШЕНко
здав з потрохами свою кантору і закликав "помолитись" за кантору нову,
яка, як йому з якогось бодуна здається, створить чюдо і продовжить його ганебне першосідіння на сідалі, у той час коли його чекає зовсім інша і цілком заслужена лава.