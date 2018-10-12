 Жители Армянска опять жалуются на самочувствие, но теперь их не спасают, а называют провокаторами, - "Новая газета"

Жители оккупированного Армянска вновь сообщают о выбросах с кислотонакопителя завода "Титан", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету". Но теперь оккупационные власти не хотят помогать им и называют провокаторами.

В редакцию "Новой" обратилась жительница Армянска Екатерина Пивовар, жалующаяся на кашель, пятна на коже и опухшие глаза. Ее жалобы подтвердили и другие жители города, пишет издание. Кроме того, на ухудшение самочувствия начали жаловаться и жители соседних с Армянском сел, а также расположенного в 20 километрах от Армянска города Красноперекопска.

Через несколько часов после появления на сайте "Новой газеты" новости о ситуации в Армянске со ссылкой на Пивовар домой к ней пришли сотрудники полиции. "Они вручили мне предостережение о недопущении нарушения российского законодательства о митингах", — рассказала женщина. Ведь в статье упомянули, что она собирается прийти к зданию администрации Армянска и добиться встречи с ее "главой" Василием Телиженко.

Пивовар и еще семи горожанам все же удалось побывать на встрече с оккупационным "главой администрации" Армянска. Но после этого женщина неожиданно увидела себя в сюжете новостей на местном телеканале. Авторы материала называли ее "ударным форвардом фейковых новостей" и "любительницей самопиара". А "глава администрации" жаловался, что люди в соцсетях пытаются дестабилизировать ситуацию.

Жители Армянска в социальных сетях возмущаются сюжетом, пишет "Новая газета".

"А чего воняет так жестоко, если все хорошо?", – удивляется горожанин Роман Карпенко.

"Это видео просто шок. Пока дошла домой с работы, то думала, что без носа останусь. Я, конечно, извиняюсь, может очень чувствительная стала. Но страшно за детей, за себя, хочется видеть действия, а не "такие видео", – пишет местная жительница Татьяна Галецкая.

"Что касается решения ситуации с новыми выбросами, то план действий властей пока неясен", – подводят итог журналисты "Новой". В оккупационном Совмине Крыма заявляют, что никакого ухудшения экологии в Армянске нет.

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровиться в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.