EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  294  12
Материалы по теме:
Все про:армия (7139) Мариуполь (3565) медицина (1692) Порошенко (15570)

 За время боевых действий на Донбассе погибло 46 военных медиков, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что за время боевых действий на Донбассе погибло 46 военных медиков.

Об этом Порошенко сказал в Мариуполе, посещая 61 военный мобильный госпиталь,информирует Цензор.НЕТ со ссылкойна пресс-службу президента.

"Непосредственное участие в оказании медицинской помощи в зоне боевых действий и на переднем крае обороны приняли почти 4 тысячи военных медиков. К сожалению, не все вернулись с поля боя - 46 военных медиков погибли. Мы склоняем головы перед врачами, фельдшерами, медицинскими сестрами, которые отдали свою жизнь, выполняя свой воинский долг ", - отметил глава государства.

Порошенко напомнил, что в 2014 году у военных не было элементарных аптечек, не говоря уже про бронированный транспорт или санитарную авиацию для эвакуации раненых.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памятник военным медикам, погибшим в ходе военных действий на Донбассе, открыли в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж

"На сегодняшний день обеспеченность личного состава боевых бригад индивидуальными медицинскими аптечками составляет 100%. Уже давно. Так же как и обеспечение бронежилетами, разгрузками и всем необходимым, чтобы защитить Родину. Нами была восстановлена инфраструктура военной медицины. И сейчас по моему заданию мы не просто восстановили инфраструктуру, а еще и адаптируем ее в соответствии с Законом о национальной безопасности к стандартам НАТО", - подчеркнул президент.

Порошенко в пятницу передал военным медикам 20 модернизированных санитарных автомобилей. По его словам, до конца года медицинская служба получит еще 100 автомобилей, адаптированных к эксплуатации в тяжелых полевых условиях.

Также смотрите: Порошенко посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе и вручил награды морпехам: "Спасибо за безупречную службу в непростые времена". ФОТО

Президент возложил цветы к памятной стеле погибшим военным медикам и вручил награды медицинским работникам и раненным военным.

Источник: https://censor.net.ua/n3091216
 
 
 Топ комментарии
 
Хтось скажіть Петру Олексійовічу, що це не досягнення. А то якось не удобно получається...
 показать весь комментарий
 
И не одного сына депутата , прокурора и судьи . Чисто повезло .
 показать весь комментарий
 
46...
**

Смерть не хочет щадить красоты,
Ни весёлых, ни злых, ни крылатых,
Но встают у неё на пути
Люди в белых халатах...
.......................................
Сколько раненых в битве крутой,
Сколько их в тесноте медсанбатов
Отнимали у смерти слепой
Люди в белых халатах.
..........................................
Вечный подвиг, он вам по плечу,
Ваши руки бессонны и святы.
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах.

Л. Ошанин
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Хтось скажіть Петру Олексійовічу, що це не досягнення. А то якось не удобно получається...
 показать весь комментарий
 
 
А Ви хоть прочитали про що написано. Чи просто сказати аби сказати, щоб зарахувалося.
"К сожалению, не все вернулись с поля боя - 46 военных медиков погибли. Мы склоняем головы перед врачами, фельдшерами, медицинскими сестрами, которые отдали свою жизнь, выполняя свой воинский долг"
 показать весь комментарий
 
 
Головы мы то склоняем, но торговых партнеров как то не обижают
...
 показать весь комментарий
 
Ви знаєте, є напевне теми, де розводити срач якось не пасує.
 показать весь комментарий
 
Иногда сочувствие это просто хорошо замаскированное злорадство.
 показать весь комментарий
 
 
И не одного сына депутата , прокурора и судьи . Чисто повезло .
 показать весь комментарий
 
 
46...
**

Смерть не хочет щадить красоты,
Ни весёлых, ни злых, ни крылатых,
Но встают у неё на пути
Люди в белых халатах...
.......................................
Сколько раненых в битве крутой,
Сколько их в тесноте медсанбатов
Отнимали у смерти слепой
Люди в белых халатах.
..........................................
Вечный подвиг, он вам по плечу,
Ваши руки бессонны и святы.
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах.

Л. Ошанин
 показать весь комментарий
 
 
За час бойових дій на Донбасі загинуло 46 військових медиків, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5793

За час бойових дій на Донбасі загинуло 46 військових медиків, - Порошенко - Цензор.НЕТ 686 Elen‏ @Velena502 11 окт.
Проект "Рани".
Без сліз на фото дивитись не можливо.
Ось такою ціною ми маємо мир в оселі

За час бойових дій на Донбасі загинуло 46 військових медиків, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4278

За час бойових дій на Донбасі загинуло 46 військових медиків, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2210

За час бойових дій на Донбасі загинуло 46 військових медиків, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2162
 показать весь комментарий
 
 
То, что это гибридное лживое и двуличное понимают многие. И его крокодиловы слезы как не волнуют.
 показать весь комментарий
 
 
Стрічкоріз у своєму репертуарі -

"Порошенко в пятницу передал военным медикам 20 модернизированных санитарных автомобилей.Источник: https://censor.net.ua/n3091216"

А ще розповів як вони, читай Петро Олексійович ПоРОШЕНко - далі знов буде цитата:
"...Уже давно. Так же как и обеспечение бронежилетами, разгрузками и всем необходимым, чтобы защитить Родину. Нами была восстановлена... Источник: https://censor.net.ua/n3091216"

і далі вже звична брехня типу Вже Живем по Новому - х*й його зна що це означає, але ПОП вважае що це публіку вставляє.

Ну ну вже невдовзі побачимо. Як саме і кого вставляє...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа время боевых действий на Донбассе погибло 46 военных медиков, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх