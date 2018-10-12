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 Политика Украины, Общество
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 Всеукраинский объединительный собор хотят провести в храме Святой Софии в Киеве, - Евстратий (Зоря)

В соборе в том числе примут участие иерархи УПЦ МП, подписавшие обращение ко Вселенскому патриарху Варфоломею.

В УПЦ Киевского патриархата надеются, что в ближайшее время удастся провести Всеукраинский объединительный собор и избрать председателя Единой Поместной Украинской Церкви. Об этом в эфире "5 Канала" рассказал спикер Киевской Патриархии Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ.

"Наиболее логичным местом, где может состояться Объединительный собор, является Собор Святой Софии в Киеве как главная историческая митрополичья предстоятельская кафедра для Киевской Церкви. А когда – это будет зависеть от нас. Мы все будем делать для того, чтобы это произошло как можно быстрее, и хотелось бы, чтобы уже к следующему заседанию Священного Синода и Константинопольского Патриархата, который пройдет во второй половине ноября, мы уже могли прийти с хорошими плодами нашего домашней работы", – пояснил Зоря.

По его словам, все иерархи УПЦ Московского патриархата, которые подписали обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею, должны принять участие в соборе. В то же время, пресс-секретарь УПЦ КП добавил, что решение является добровольным, поэтому точное количество иерархов станет известно только на самом Соборе.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.



Источник: https://censor.net.ua/n3091215
 
   
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Не забудьте только подвал на предмет мешков с "сахаром" от ФСБ проверить. Всеукраинский объединительный собор хотят провести в храме Святой Софии в Киеве, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 7663
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Тогда, ты ошибся адресом. Средньевековье за перебриком.
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Не забудьте только подвал на предмет мешков с "сахаром" от ФСБ проверить. Всеукраинский объединительный собор хотят провести в храме Святой Софии в Киеве, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 7663
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да и вообще помещение на присутствие фсб проверить
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Головне - провести обряд екзорцизму, покропити святою водою, аби москальські чорти в рясах увійти не змогли.
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Собор потрібно проводити в головному храмі УГКЦ і обирати Патріархом української церкви потрібно патріарха УГКЦ Святослава!
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Я грекокатолик, але з мого погляду ти - просто дурень...
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ото, який ти грекокатолик, то ото, так от і пишуть...
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Яке ж ти грамотне... Просто сил нема.
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Игорь, это решают церькви, не надо советы.
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Це вирішують вірні української православної (греко-католицької) церкви, яка була розділена 600 років через московських чудських язичників! Прийшов час об'єднати церкву в історичному вигляді! Об'єднуватись потрібно навколо УГКЦ і обирати Святослава Патріархом об'єднаної української православної церкви! Це єдино правильний шлях створення української помісної церкви!
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Капец. Средневековье.
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Тогда, ты ошибся адресом. Средньевековье за перебриком.
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Ну то, что ты от туда, зарплата от туды, и все такое... Устраевает ответ?
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Для москалів ні, та й для половини українців також ні.
Якщо релігія - опіум для народу, то цей опіум повинен бути українського виробництва.
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Та для какой половины? Посмотри вокруг себя. Ты много видишь реально верующих, а не тех, которые на Пасху и Рождество радостно бухают?
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Так на що тобі того, як ти не від того? Тебе що гребе? Тебе що туди за бейца тягнуть? Справи віруючих - це є справи віруючих. І заміть - думка шеріфа їх ну зовсім не цікавить.
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Клоун, ты сам понял, что написал? Если это дело верующих, то какого хера подняли этот хай в светском государстве? Заняться больше нечем, кроме, как попов разводить?
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По-перше, я не клоун.
По-друге, якщо ти чогось не розумієш, то це не означає що всі такі.
По-третє, ти вже тут всю вітка загадив своїми вис*рами. Вже пізно, йди спати. Тебе почули.
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Короче, по существу не ответил. Пёрднул что-то разобиженно.
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Це Церква. Наша Сива і Свята Давнина.
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Да-да. Глаз не отвести. Во все времена любую власть в ж..у лизала, любую войну, этой властью развязанную, поддерживала, а народу в землю загнала - так это вообще без счёта.
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Не пишіть дурниць, це насправді знакова подія для України !!!
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Москва готує розкол у православному світі.
У мінську РПЦ оголосить про скликання надзвичайного "Всеправославного собору" на Москві для "загальноправославного" скинення Варфоломія і членів його синоду.
Скоріш за все зараз йдуть перемовини з іншими заколотниками які наважаться стати на бік єритиків з РПЦ щоб кинути виклик Матері Церкви.
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Закончится все тем, что рпц стане еретиком, если выйдет из сенода.
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так, але треба вжити запобіжні заходи.Вони хочуть створити свій вселенський синод на москві,а "Фанар" знищити.
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А чому путін саме зараз там перебуває?
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На Росії вже відкрито починають погорожувати нашому президенту. Просто з телевізора ведучій чергового шоу каже: "Нада памагать єму какім-та образом растваріца в історіі"

Оце їх Томос по голові торохнув! Порошенко довів русню до нестямиВсеукраїнський об'єднавчий собор хочуть провести в храмі Святої Софії в Києві, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 3026
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Щас зрадофилы начнуть орать, чта он агинт кримля, и все это он придумаль Всеукраїнський об'єднавчий собор хочуть провести в храмі Святої Софії в Києві, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 688
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Вы не слышали ? Говорят ,что Поклонская от известия о Томосе , замироточила !
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Бідний її муж, тепер мусить кілька днів постити.
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То, что украинские священослужители собираються созвать собор это конечно хорошо. Вот только одна проблема, кацапы тоже к нему будут готовится и учитывая слабость государства и продажность его чиновников, то серьезная провокация может поставить крест на автлкефалии
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- Изя, а ты знаешь, как на церковно-славянский переводится ФСБ?
- Я, Сёма в церковно-славянском не очень, но думаю, что РПЦ. Правильно? 😄
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"Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета. Источник: https://censor.net.ua/n3091215"

А впереди ж нас ещеждут и отмена письма Януковича "путен приди", и "референдумов" в Крыму, и на Донбассе ....И еще много-много чего другого....

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Кто-то может объяснить, зачем они зазывают этих подхуйловников?
Еле-еле от них избавились... Так какого х... опять их принимать в нашу Церковь?
Чтобы они продолжали шпионить???
Ничего не понимаю....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсеукраинский объединительный собор хотят провести в храме Святой Софии в Киеве, - Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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