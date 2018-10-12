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 С 18 часов интенсивность одиночных взрывов на арсенале существенно снизилась, - Минобороны о ситуации под Ичней

На территории 6-го арсенала в Черниговской области продолжаются мероприятия по ликвидации очагов тления. В течение дня наблюдалось изменение обстановки в связи с погодными условиями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

После полудня, в результате усиления ветра произошло раздувание очагов тления на технической территории, что привело к увеличению интенсивности взрывов разбросанных на боеприпасов. С 18 часов благодаря принятым мерам, интенсивность отдельных взрывов существенно снизилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧП под Ичней: люди начали активно возвращаться в свои дома, поступило 34 сообщения о фактах обнаружения боеприпасов, - Нацполиция

С целью тушения очагов было осуществлено 47 выездов пожарных танков ВСУ, 16 сбросов воды самолетами ГСЧС, работали пожарные автомобили. Очистку дорог и подъездных путей осуществляли инженерные машины разграждения.

15 групп разминирования ВСУ провели поверхностную очистку административной территории арсенала от взрывоопасных предметов. Во второй половине дня указанные группы начали работу на технической территории арсенала.

Читайте также: Разминирование территории в районе арсенала под Ичней могут усложнить погодные условия, - Зубко

Квартирно-эксплуатационные подразделения ВСУ продолжают работы по восстановлению жизнедеятельности воинской части.

Источник: https://censor.net.ua/n3091214
 
 
 Топ комментарии
 
за все ВСУ говорить не буду..., но эти крысы складские достали своей жопорукостью всю страну уже...
И рядовые крысы, и их начальники....
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Как говорится,-твои слова ,да богу в уши....А,на самом деле,много семей осталось без домов.........
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точно также 2 дня назад писали....., а потом существенно возрасла....
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Есть верное средство- привезите туда Петра Бляхэра. Он на фронте тишину почти на сутки сделал, так что с каким то складом расправится еще до приезда.
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Обосрались до не могу, а теперь съезжают, как могут. В основном нелепо....
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Дайте ведра с водой и мокрые тряпки начальнику склада и его подчиненным пускай сами и гасят.
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Они что там регулировочный кран поставили. К вечеру уменьшают, с утра добавляют что бы побольше бабок списать?
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OSCE SMM Ukraine‏ @OSCE_SMM

У непідконтрольному урядові районі Донецької області неподалік від кордону з Російською Федерацією БПЛА СММ знову виявив колону вантажівок, що посеред ночі їхали ґрунтовою дорогою, де відсутні прикордонно-пропускні пункти. Одна з вантажівок перевозила зенітну установку.С 18 часов интенсивность одиночных взрывов на арсенале существенно снизилась, - Минобороны о ситуации под Ичней - Цензор.НЕТ 5330
С 18 часов интенсивность одиночных взрывов на арсенале существенно снизилась, - Минобороны о ситуации под Ичней - Цензор.НЕТ 3247
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за все ВСУ говорить не буду..., но эти крысы складские достали своей жопорукостью всю страну уже...
И рядовые крысы, и их начальники....
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botoks - петя уже ложечки ворует...

Вот прочитал - в шоке... Радио Свобода пишет.... - позор на весь мир...

https://twitter.com/cxemu/status/1050671645851975680

В Адміністрації президента не знають, куди поділися подарунки Порошенку від Білого дому

С 18 часов интенсивность одиночных взрывов на арсенале существенно снизилась, - Минобороны о ситуации под Ичней - Цензор.НЕТ 6355



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Как говорится,-твои слова ,да богу в уши....А,на самом деле,много семей осталось без домов.........
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС 18 часов интенсивность одиночных взрывов на арсенале существенно снизилась, - Минобороны о ситуации под Ичней
 
 
 
 
 
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