 С 18 часов интенсивность одиночных взрывов на арсенале существенно снизилась, - Минобороны о ситуации под Ичней

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

После полудня, в результате усиления ветра произошло раздувание очагов тления на технической территории, что привело к увеличению интенсивности взрывов разбросанных на боеприпасов. С 18 часов благодаря принятым мерам, интенсивность отдельных взрывов существенно снизилась.

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С целью тушения очагов было осуществлено 47 выездов пожарных танков ВСУ, 16 сбросов воды самолетами ГСЧС, работали пожарные автомобили. Очистку дорог и подъездных путей осуществляли инженерные машины разграждения.

15 групп разминирования ВСУ провели поверхностную очистку административной территории арсенала от взрывоопасных предметов. Во второй половине дня указанные группы начали работу на технической территории арсенала.

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Квартирно-эксплуатационные подразделения ВСУ продолжают работы по восстановлению жизнедеятельности воинской части.