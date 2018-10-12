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 Общество, За рубежом
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 Священник, призывающий к свержению Варфоломея, в 2014 году надеялся, что Путин захватит Украину, - журналистка Ромалийская

Андрей Новиков вел переговоры с Глазьевым и мечтал, что оккупация не ограничится Крымом.

Священник, призывающий к свержению Варфоломея, в 2014 году надеялся, что Украину захватит Путин. Об этом в блоге на Цензор.НЕТ пишет журналистка Ирина Ромалийская.

"Ах, какая милая деталь - священник, который сейчас в Москве призывает низвергнуть Варфоломея, одесский же! В 2014 лично вел переговоры с Глазьевым, беспокоился очень о том, чтобы российские войска не остановились на Крыме, а взяли всю Украину", - утверждает Ромалийская.

По словам журналистки, священник Андрей Новиков, предложивший лишить сана Константинопольского патриарха Варфоломея, в 2014 активно поддерживал "русскую весну" и фигурировал в "пленках Глазьева" (записях телефонных переговоров советника Президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева, которые делала украинская разведка).

Ромалийская пишет, что до апреля 2014 года Новиков был секретарем Одесской епархии, клириком Одесского Успенского кафедрального собора. Потом бежал в Москву и стал там настоятелем храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах.

По словам журналистки, в обнародованных частях "пленок Глазьева" Новиков упоминается дважды. Первый раз — когда российский православный пропагандист Кирилл Фролов сообщает Глазьеву, что "наши удерживают Николаев. Перекрыли мост, не пускают украинскую технику", и что связь с этими людьми нужно держать через "отца Андрея Новикова". А второй — когда сам Новиков беседует с Глазьевым 1 марта 2014 года (в это день Совет Федерации РФ разрешил Путину использовать российские войска на территории Украины, – ред.).

Ромалийская приводит цитату из их беседы.

"Отец Андрей: Скажите, а вот этот указ Путина, он касается всей же Украины? Там не написано, что только Крым?

Глазьев: Какой именно указ?

Отец Андрей: Ну, сейчас в Совете Федерации рассматривается - Путина представление "Об использовании войск Российской Федерации на территории Украины до наведения там общественно-конституционного порядка!

Глазьев: Ну... да, это касается всей Украины, конечно".

"Не высказываюсь о Томосе, ибо атеист. Но вот в таких случаях очень хочется, чтоб украинские православные поскорее отмежевались от московской церкви. Аминь", – подытоживает журналистка.

Источник: https://censor.net.ua/n3091213
 
   
 Топ комментарии
 
Навіщо коментувати шизоїдну маячню кацапських фсб-шників, переодягнених у ряси?
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ничего. После разочарования в россии нас уже ничто не испугает Священник, призывающий к свержению Варфоломея, в 2014 году надеялся, что Путин захватит Украину, - журналистка Ромалийская - Цензор.НЕТ 2022
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Навіщо коментувати шизоїдну маячню кацапських фсб-шників, переодягнених у ряси?
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А ВОТ ЗА ЭТО БАТЮШКА, И ПАРТБИЛЕТ НА СТОЛ ПОЛОЖИТЬ МОЖНО
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да нет Новиков это в прошлом журналист газеты Сегодня.. и вдруг пошел в монахи.... крутился пресс-секретарем самого Агафангела.... а потом когда против него начались уголовные подвижки за Новороссию сбежал у Москву
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Этот поц сбежал, а его начальник- поцище "Агафангел" остался срать Украине.
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- Это самосуд! Я требую, чтобы вопрос автокефалии УПЦ решался по нашим, церковным, канонам!
- А покупал ты её по церковным канонам? Или, может, по церковным канонам ты её воровал? Прекратим эту бесполезную дискуссию. Сестра, принесите Томос. Начнём.
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РФ поступит с Украиной еще хуже- Она даст ей разочароваться в Европне.
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ничего. После разочарования в россии нас уже ничто не испугает
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Вы уверены? Я вижу другое, вам впрыснули яд, и наблюдаюд...
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Понаехали ваши в Эстонию, и работают....
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Главное,что мы разочаровались в московии, поняли кто есть кто! Уроки хорошо выучили. Теперь мы кровные враги! И да, Украина - это Европа!
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и после всего этого сидят старые калоши на ток-шоу на "Прямом" и гордо блеют, что "как они ходили в Лавру, так и будут ходить"!!! Это неизлечимо! невозможно слушать!! так бы и улупил ей в харю микрофоном!
Единственное, что успокаивает, что в худшем случае, на Лавре будет табличка что это русская церковь, и наши примут закон о деятельности иностранных церквей в Украине, после чего они загнутся сами собой.
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на Лавре будет табличка что это русская церковь
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В Україні, за законом, церковне майно належить церковним громадам. За винятком історичних пам'яток, які є державною власністю і можуть передаватися віруючим лише для тимчасового користування.

Києво-Печерська Лавра - це історична пам'ятка і, я вважаю, вона не мож бути у власності будь-якої церкви. Але після створення Єдиної Помісної Української церкви Лавра має бути передана у користування саме їй.
Бо москалі не мають жодного стосунку до нашої культурної спадщини.
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причем здесь священик,где этот новиков и где святость.ЭТО ордынец в рясе
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Красная звезда на спасской башне уже не актуальна , приходит жёлтый полумесяц .
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путін розбереться. треба то й орально накаже
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Ложь пропагандонов Орда-брехун-ТВ непонятна только ватникам: в Православную церковь ходят молиться Иисусу Христу, а не Путину и Кириллу: главное, чобы это была ПЦ, а не католическая или мечеть.
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Канонизировать Макзепу!!!Геракл Украины!И один в поле воин!Он тогда предвидел сегодняшние проблемы Украины!!!
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Так москва хоче повторити спробу усунення Варфоломія1 та знищити "Фанар"!

Стало відомо, що один член "Синодальної біблійно-богословської комісії РПЦ" (А.Мілер)проговорився яке питання будуть виносити на організованому синодальному соборі РПЦ 15 жовтня у Мінську.
"Богослов" вважає за необхідне оголосити константінопольцев єретиками і розкольниками, після чого висунути ультиматум іншим помісним церквам: «Якщо вони в призначений строк не розірвуть євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом, то Московський патріархат і з ними також розриває євхаристійне спілкування».Одночасно член Синодальної комісії пропонує почати системну роботу по розкладу і руйнування ворожого табору, залучаючи на свою сторону «консервативну опозицію» всередині Константинопольського патріархату і його «сателітів». Щоб ці "здорові сили" не залишилися без духовного підживлення на колишній канонічній території Фанара, там слід відкривати парафії Московського патріархату. Але і цим, на думку Мілера, обмежуватися не варто. Карфарен, сиріч Константинополь, повинен бути зруйнований! Потрібно поставити питання про створення Турецької православної церкви, яка цілком може бути підтримана найбільш адекватною частиною кемалістів. Останній пункт цього масштабного плану контрнаступу присвячений «п'ятій колоні»: «Позбавити сану всіх священнослужителів, які відкрито беруть участь в підтримці Фанара».
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Та в нього ж на харі написано, що ВОНО кацап.
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я знову ж, в 2264-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!﻿
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Верю в мощь ВСУ и помощь наших союзников-американцев, поэтому мне плевать на высказывания всяких еретиков и мразей из-за поребрика.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСвященник, призывающий к свержению Варфоломея, в 2014 году надеялся, что Путин захватит Украину, - журналистка Ромалийская
 
 
 
 
 
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