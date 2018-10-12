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 За рубежом, Технологии
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Все про:Facebook (236) Россия (70730) слежка (122)

 Facebook удалил десятки российских аккаунтов за слежку за пользователями

Компания, которой принадлежали аккаунты, предоставляла аналитические услуги правительству РФ.

Соцсеть Facebook удалила несколько десятков учетных записей российской компании Social Data Hub за незаконный сбор данных пользователей. В Facebook отметили, что компания предоставляла аналитические услуги правительству РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

Facebook подозревает Social Data Hub в непредусмотренных в соглашении сборе и анализе данных пользователей.

"Мы отключили более 66 аккаунтов, профилей, страниц и приложений Social Data Hub от нашего сервиса и ожидаем, что можем найти и отключить еще больше учетных записей", – заявили в соцсети.

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Social Data Hub позиционирует себя как компанию, специализирующуюся на разработке систем искусственного интеллекта, которая собирает и анализирует данные, в том числе из открытых баз, с форумов и из мобильных приложений.

По словам основателя компании Артура Хачуяна, компания работает с госорганами по вопросам "поиска педофилов, дезертиров и других плохих людей".

Facebook удалил десятки российских аккаунтов за слежку за пользователями 01

Screenshot с сайта компании Social Data Hub

Его компания также помогла найти главного подозреваемого в деле о теракте 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова – по фотографии его оторванной головы.

Большой резонанс вызвал запуск сервиса Родительский контроль, который позволяет родителям следить за активностью детей в социальных сетях. Его лозунг "Лучше мы, чем ФСБ".

Представитель Facebook Мэтт Штайнфельд заявил, что для того, чтобы проводить работу по предотвращению сбора данных пользователей Facebook будет объединяться с другими компаниями и независимыми экспертами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091210
 
   
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Мышиная возня. Начиная с Pentium IV все процессоры не просто пронумерованы, а и предоставляют свои серийники по запросу через Сеть (дистанционно), так что вычислить и нейтрализовать "хакера" из Сколково и Ольгино - как два пальца.

Другой вопрос кому это интересно? Кто хочет прекратить интернет-хулиганство? Кому выгодно убрать такой раздражитель? Надо ли наводить в Сети порядок?
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мерзкую проститутку скобееву УКРАИНЦЫ дружно опустили и заткнули на совете пасе в страсбурге!вот так смотрел и смотрел бы вечно! Facebook удалил десятки российских аккаунтов за слежку за пользователями - Цензор.НЕТ 4598 Facebook удалил десятки российских аккаунтов за слежку за пользователями - Цензор.НЕТ 4598 Facebook удалил десятки российских аккаунтов за слежку за пользователями - Цензор.НЕТ 4598 https://www.youtube.com/watch?v=FbZZ-AkfwJ8
https://www.youtube.com/watch?v=wTFedPAGqBk

https://www.youtube.com/watch?v=Ou2g_KDYxJY

https://www.youtube.com/watch?v=c1wKVzELWOY
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всего закрыли 66 аккаунта? Завтра они сотни сделают.
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ФБ - такая же помойка как и ВК и ОК. Украинский сегмент контролируется кацапами и они банят украинцев без разбору.
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Ну следили, и шо с того ? Можно подумать ЦРУ, АНБ, МИ6 или Моссад этого не делают.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомFacebook удалил десятки российских аккаунтов за слежку за пользователями
 
 
 
 
 
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