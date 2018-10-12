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 НАБУ и САП пиарятся на задержании человека, который сам к ним пришел, - адвокат. ВИДЕО

НАБУ и САП устроили очередное пиар-шоу вокруг так называемого "дела Мартыненко". В помещении САП 11 октября был задержан Павел Скаленко, который вернулся в Украину почти неделю назад (!) и добровольно пришел в САП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналистам адвокат Александр Усович, который представляет интересы Павла Скаленко.

"НАБУ сегодня заявило как о своей победе о задержании очередного человека, которого искусственно пытаются привязать к делу, в котором фигурирует экс-депутат Николай Мартыненко. Этого человека зовут Павел Скаленко – и он никуда не прятался, а находился за границей на медицинской реабилитации. Как только ему позволило состояние здоровья, он вернулся в Украину – еще в прошлую субботу, 6 октября. Его никто не остановил на границе, НАБУ и САП полностью игнорировали его пребывание в Украине. И это - несмотря на заявления о розыске", - сообщил адвокат.

По его словам, "еще в понедельник, 8 октября, Скаленко как законопрослушный гражданин сам обратился в САП. Он удивлен фигурированием своего имени и был готов ответить на любые вопросы. Однако САП вначале даже не хотела с ним общаться. Скаленко и я как его адвокат настаивали – и лишь в четверг, 11 октября, ему назначили допрос в САП. После чого НАБУ в помещении САП задерживает человека, которые сам к ним пришел, и выдают это за свою победу. Наверное, это происходило под прикрытием бронетранспортера и спецназа НАБУ", - иронично отметил адвокат.

Пресс-служба адвоката также распространила видео, где Скаленко перед зданием САП заявляет о добровольном приходе туда 11 октября (также скрин на подтверждение даты и места снятого видео).

НАБУ и САП пиарятся на задержании человека, который сам к ним пришел, - адвокат 01

Защитник отметил, что НАБУ и САП пытаются выдать обычные процессуальные действия за свою победу. "НАБУ и САП не только непрофессиональны – они сознательно фальсифицируют дела. При этом "дело Мартыненко" было передано в суд лишь через 2,5 года и под давлением защиты. Все обвинения будут документально опровергнуты в судах. А все виновные в фальсификация понесут криминальную ответственность", - подчеркнул Усович.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее НАБУ заявило, что задержан подозреваемый по делу Мартыненко, он открывал счета, на которые перечисляли "откаты".

Источник: https://censor.net.ua/n3091209
 
 
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НАБУ и САП наші захисники. Вони допомагають Петру Олексійовичу боротися з коррупцією.
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Все верно - наши борцы с коррупцией только играют ради пиара вокруг таких громких дел, при этом в Бюджет вернули вообще мизер за три года) зато активно пытаются всеми силами Бюро назвать конфискацию денег Януковича и его соратников и возврат их в бюджет незаконным. Как это вообще быть может?
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это малята нам урок - хотите посетить силовые ведомства Украины, берите с собой на всякий случай адвоката, фотографа, газетчика и пару верных друзей...
А то закроют ни за что.... НАБУ и САП пиарятся на задержании человека, который сам к ним пришел, - адвокат - Цензор.НЕТ 8662
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Я смотрю что это уже типичный сценарий для САП и НАБУ - абы делать пиар ни на чем) вернее главная их задача создать шум вокруг любого своего дела, чтоб были камеры и интервью. Так они поддерживают уровень "цитируемости" себя в СМИ, проще говоря создают каринку. Помнится также было и с Мартыненко - его ж тоже - то не приняли на прием, чтоб озвучить подозрения, а потом вместе с адвокатами на выходе ловили) видимо камеры ждали ? )) честно, такой цирк уже от этих детективов, чтоб диву даешься. Кто их на работу туда набрать? Работают за хорошие денежки между про чим, только толку никакого.
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ну как то дорого для страны этот цирк обходится, из бюджета уже выделено более 2 млрд. грн. на содержание НАБУ, а они шоу устраивают или закрывают дела за откаты, как это сделал Сытник с Углавой, когда "слили" дело по артемсоль за 500 тыс.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ и САП пиарятся на задержании человека, который сам к ним пришел, - адвокат. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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