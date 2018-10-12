 За 9 месяцев 2018 года Украина сократила импорт газа из ЕС на 25%

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала 2018 года импорт газа из стран Европы уменьшился на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это произошло благодаря значительному запасу газа в ПХГ, который был создан за счет ресурса НАК "Нафтогаз Украини" и других клиентов до начала сезона отбора", - говорится в сообщении АО "Укртрансгаз".

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Отмечается, что за январь-сентябрь текущего года из стран ЕС поступило 8,1 млрд кубометров природного газа, что на 2,6 млрд кубометров меньше, чем за этот же период в прошлом году. Наибольшие объемы были импортированы по газотранспортному коридору из Словакии - 5,0 млрд кубометров (-36% к показателю на эту дату в прошлом году), а также из Венгрии - 2,5 млрд кубометров (+28%) и Польши - 0,5 млрд кубометров (-37%).

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову за три квартала 2018 года составляли 65,4 млрд кубометров. Это на 4,9 млрд кубометров, или на 7%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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