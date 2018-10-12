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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:оборона (1021) сотрудничество (642) Япония (936)

 В сфере обороны Украина будет сотрудничать с Японией

Первые украинско-японские консультации по вопросам безопасности состоялись в Токио.

Министерства обороны Украины и Японии подписали Меморандум о сотрудничестве и обменах в сфере обороны. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"12 октября 2018 года в Токио состоялись первые украинско-японские консультации по вопросам безопасности", – говорится в сообщении МИД.

Украинскую сторону представляли заместитель главы МИД Василий Боднар и заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции, генерал-лейтенант Анатолий Петренко.

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Японскую сторону представляли заместитель помощника министра иностранных дел, посол Хидеки Уяма и генеральный директор по вопросам международного сотрудничества Минобороны Хидео Сузуки.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе связанных с политикой безопасности и обороны их стран, ситуацию в области безопасности в соответствующих регионах, а также двустороннее сотрудничество", – отметили в ведомстве.

"Во время визита был подписан Меморандум между министерствами обороны Украины и Японии о сотрудничестве и обменах в сфере обороны", – добавили в МИД.

Стороны договорились продолжать консультации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091204
 
   
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У Японии опыт утилизации рускага мира есть.

В сфере обороны Украина будет сотрудничать с Японией - Цензор.НЕТ 6079
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Будуть стріляти одна по одній ракетами середньої дальності.
До участі запрошується також Казахстан.
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Надо переходить от меморандумов к более тесному сотрудничеству. Японская электроника может значительно усилить наши возможности в инновационных проектах. А враг общий.
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Ёбаный цензор сутками сидит и трёт комментарии. Свобода слова блять! При злом Яныыке такого не было. Пидарасы ебучие вы!
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