 В сфере обороны Украина будет сотрудничать с Японией

Министерства обороны Украины и Японии подписали Меморандум о сотрудничестве и обменах в сфере обороны. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"12 октября 2018 года в Токио состоялись первые украинско-японские консультации по вопросам безопасности", – говорится в сообщении МИД.

Украинскую сторону представляли заместитель главы МИД Василий Боднар и заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции, генерал-лейтенант Анатолий Петренко.

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Японскую сторону представляли заместитель помощника министра иностранных дел, посол Хидеки Уяма и генеральный директор по вопросам международного сотрудничества Минобороны Хидео Сузуки.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе связанных с политикой безопасности и обороны их стран, ситуацию в области безопасности в соответствующих регионах, а также двустороннее сотрудничество", – отметили в ведомстве.

"Во время визита был подписан Меморандум между министерствами обороны Украины и Японии о сотрудничестве и обменах в сфере обороны", – добавили в МИД.

Стороны договорились продолжать консультации.

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