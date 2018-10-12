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 Полковник ФСБ Гиркин объявил конкурс оскорблений Путина во "Вконтакте"

Бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) на своей странице в российской соцсети объявил конкурс оскорблений президента РФ Владимира Путина.

Об этом на своей странице в соцсети "Вконтакте" написал террорист, полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), передает Цензор.НЕТ.

"Предлагаю Владимиру Владимировичу варианты названий для его будущих мемуаров:

- "ПОПАЛ В ИСТОРИЮ И ТАМ ОБОСРАЛСЯ";

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По ночам регулярно подвыпивший Бородай спал с проститутками в вип-номере 5-звездочного отеля, - террорист Гиркин

- "НА МНЕ КОНЧИЛАСЬ РОССИЯ";

- "БАТЫЙ И ГИТЛЕР ТАКОГО НЕ СУМЕЛИ";

- "ОТ ЛУБЯНКИ ДО ГААГИ - ПУТЬ ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ"

- "МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ - Я И РОССИЯ. ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ОДИН".;

- "Я ПРОВОДИЛ РОССИЮ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ";

- "ЗАКАТ РОССИИ ВРУЧНУЮ - НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ ПРЕЗИДЕНТА";

- "МЫСЛИ НА РАЗВАЛИНАХ";

- "ВОСПОМИНАНИЯ О РАЗМЫШЛЕНИЯХ";

- "ПУТИН И РОССИЯ - МЫ УШЛИ ВМЕСТЕ".

- "Я ПЕРЕЖИЛ СВОЮ ГАЛЕРУ"

- "ТАК НЕ ДОСТАНЬСЯ-Ж НИКОМУ!"

- "ВСЁ РАДИ СПОРТА"

- "ЧЕМПИОН НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ"

- "КУДА ДЕЛАСЬ СТРАНА? - ИСТОРИЯ НЕПОНЯТОГО ГЕНИЯ"

- "ДОЛЬШЕ БРЕЖНЕВА!"

- "ПОСЛЕ МЕНЯ БЫЛ ПОТОП".

- "ПРИВЁЛ РОССИЮ К ФИНАЛУ"

- "МОЯ ЖИЗНЬ НА ПРЕСТОЛЕ. (СОРТИРЫ, СТЕРХИ, АМФОРЫ, БАТИСКАФЫ, ХОККЕЙ, ЩУКИ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЕЗДКИ)".

- "БЛАГОДАРЯ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ" (ЗАПИСКИ УСПЕШНОГО МЕНЕДЖЕРА)"

- "ВЕЛИКИЙ ЛИКВИДАТОР" (КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ЛИКВИДАЦИИ СТРАНЫ)"

- "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ"

- "НЕ ТОКМО КОРЫСТИ РАДИ, НО И ВОЛЕЮ ПОСЛАВШИХ МЯ".

- "СТРАНА ДЛЯ ДРУЗЕЙ".

- "БОЛЬШЕ НИКТО НЕ СМОЖЕТ!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты "Союз", решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ.

- "20 ЛЕТ НЕБЫВАЛОГО ПАРТНЕРСТВА".

- "ВОСПОМИНАНИЯ СКРОМНОГО ГЕНИЯ О СТРАНЕ, КОТОРУЮ ВЫ ПОТЕРЯЛИ".

- "ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА. ВЫДОИТЬ И ОБАНКРОТИТЬ!"

- " МНЕ НЕ ХВАТИЛО ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ И ТРИЛЛИОНОВ";

- "ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕ ИСКАЛ. ПРИЧИНЫ НАШЛИСЬ САМИ".

- "БАЛАНСИРУЯ НА КРАСНОМ КОВРЕ".

- "МОЯ ЭПОХА - ПОСЛЕДНЯЯ ДЛЯ ЭТОЙ СТРАНЫ"

- "ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВЬ И НЕДОСТОЙНЫЙ НАРОД".

- "ОПЯТЬ НЕ ТОТ НАРОД ДОСТАЛСЯ".

- "ВАМ - НЕБЛАГОДАРНЫЕ ПОКОЙНИКИ".

- "ЖИЗНЬ ПО ЗАВЕТАМ ЕЛЬЦИНА"

- "БЫЛ ВЕРЕН САМОМУ СЕБЕ".

- "В КОНЦЕ ПУТИ РОССИЮ Я ЗАМЕТИЛ
И В ГРОБ КЛАДЯ, - БЛАГОСЛОВИЛ!"

- "ЕЁ НАЗЫВАЛИ РОССИЯ. - ЗАПИСКИ ПРЕЗИДЕНТА, КОТОРЫЙ ВЫЖИЛ.

- "КТО Я ? ГДЕ Я? Я?"

Накидывайте варианты комментариях", - заявил российский террорист Гиркин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террорист Гиркин о деле "Боширова": "Или президент РФ соврал, или его подставили"

Полковник ФСБ Гиркин объявил конкурс оскорблений Путина во Вконтакте 01
Полковник ФСБ Гиркин объявил конкурс оскорблений Путина во Вконтакте 02
Полковник ФСБ Гиркин объявил конкурс оскорблений Путина во Вконтакте 03

Источник: https://censor.net.ua/n3091203
 
   
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Значит он скоро будет лично слушать Кобзона и весь хор им.Александрова.
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гиркин дурак.. Зачем что-то там придумывать, когда уже есть Х*уйло...?
с таким названием - бестселлер гарантирован: как в книжных магазинах, так и в сексшопах!
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забыл про "путин - хуйло", жополиз усатый.
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Жить надоело ?
Или это предчувствие скорой кончины пуйла? Полковник ФСБ Гиркин объявил конкурс оскорблений Путина во "Вконтакте" - Цензор.НЕТ 1613
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он кончиной хуйла, по утрам завтрак зипивает
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Рашка це країна з непередбачуваною історією.

Таке враження, що воні з іншого світу - про себе ні слова. Все на рашці крутиться навколо диктатора. Вони без диктатора та культа особи не можуть і ще довго не зможуть.
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Первенство за нами Полковник ФСБ Гиркин объявил конкурс оскорблений Путина во "Вконтакте" - Цензор.НЕТ 7201
Ла ла ла, ла ла, ла ла ла.........
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Харьковских ультра русне не переплюнуть никогда.
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Да пусть хоть голову пеплом посыпает - его место тюрьма. Убийца и подлец. Накормит его хуйло "Новичком" и ни разу не жалко
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у него дома наверно нет ручек дверных.. Полковник ФСБ Гиркин объявил конкурс оскорблений Путина во "Вконтакте" - Цензор.НЕТ 6855
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"Гиркину тоже можно сказать спасибо, он тоже сделал много для того, чтобы автокефалия состоялась. Может быть, он вообще тайный агент Сиона и сознательно в 2014 году разжигал войну, чтобы устроить "раскол" православия? На месте русских патриотов я бы подумал над этим… Ходаковский тоже немало сделал для того, чтобы это стало возможным. Спасибо и ему тоже", - написал Казанский.
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***
нетерпеливая моль начала есть песца еще при жизни.
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Наивный унылый чувак предложил "накидывать еще в комментах".
Интересно, что же там ему напишут Прям интрига.
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