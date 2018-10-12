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 Политика Украины
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Все про:дети (3342) США (14245) усыновление (46) Министерство социальной политики (593)

 С 2014 года граждане США усыновили 1 169 украинских детей, - Минсоцполитики

США является одним из стратегических партнеров Украины в сфере усыновления детей, однако, , в последние годы наблюдается постепенное уменьшение количества детей, которые усыновляются гражданами США.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, информирует Цензор.НЕТ.

Так в 2014 году гражданами США усыновлено 431 ребенок, в 2015 г. - 299 детей, в 2016 г. - 301 ребенок, за 9 месяцев 2018 г. - 138 детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 лет в Украине усыновили более 27 тыс. детей-сирот, из них 8,2 тыс. усыновили иностранцы, - Минсоцполитики

Из общего количества детей, 25% составляют дети с особыми потребностями и почти 50% - подростки.

Источник: https://censor.net.ua/n3091201
 
 
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...наблюдается постепенное уменьшение количества детей, которые усыновляются гражданами США.

Ну, правильно. Дети заканчиваются.
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гринкарта кому до 16))) Надо провести в детдомы интернеты и пускай дети сами ищут приёмных пока не выросли и не раздали им документ, который подтверждает гражданство самой нищей страны Европы и мира.
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Очень удобно, что американцы могут подбирать детей удалённо, притом указав нужную группу крови. Это очень хорошая реализованная инициатива Супрун.
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А что ты скажешь насчёт этого, подхуйлошное? Цитата:
"Статистика усыновления российских детей иностранными гражданами
В прошедшем году россияне усыновили и удочерили 7082 ребенка, иностранцы - 3355 детишек. Причем детей - инвалидов и больных ребят иностранные граждане усыновляют намного чаще, чем российские.".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 2014 года граждане США усыновили 1 169 украинских детей, - Минсоцполитики
 
 
 
 
 
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