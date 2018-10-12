 С 2014 года граждане США усыновили 1 169 украинских детей, - Минсоцполитики

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, информирует Цензор.НЕТ.
Так в 2014 году гражданами США усыновлено 431 ребенок, в 2015 г. - 299 детей, в 2016 г. - 301 ребенок, за 9 месяцев 2018 г. - 138 детей.
Из общего количества детей, 25% составляют дети с особыми потребностями и почти 50% - подростки.
Ну, правильно. Дети заканчиваются.
"Статистика усыновления российских детей иностранными гражданами
В прошедшем году россияне усыновили и удочерили 7082 ребенка, иностранцы - 3355 детишек. Причем детей - инвалидов и больных ребят иностранные граждане усыновляют намного чаще, чем российские.".