 С 2014 года граждане США усыновили 1 169 украинских детей, - Минсоцполитики

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, информирует Цензор.НЕТ.

Так в 2014 году гражданами США усыновлено 431 ребенок, в 2015 г. - 299 детей, в 2016 г. - 301 ребенок, за 9 месяцев 2018 г. - 138 детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 лет в Украине усыновили более 27 тыс. детей-сирот, из них 8,2 тыс. усыновили иностранцы, - Минсоцполитики

Из общего количества детей, 25% составляют дети с особыми потребностями и почти 50% - подростки.