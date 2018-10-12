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Все про:Лавров (1557) МИД РФ (1170) автокефалия (188)

 "Провокация, поддерживаемая США", - в МИД РФ отреагировали на решение Синода Вселенского патриарха

Лавров подчеркнул, что УПЦ МП выступает против "провокаций, которые сейчас затевает Патриарх константинопольский Варфоломей".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия патриарха Константинопольского Варфоломея по предоставлению автокефалии украинской церкви провокацией, поддерживаемой Соединенными Штатами. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД России.

По его словам, "эта провокация задумана с тем, чтобы использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине (УПЦ КП и УАПЦ, – ред.), ...которые в интересах этой провокации, созвав на днях Священный Синод в Константинополе, Патриарх Варфоломей признал каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви".

"Украинская Православная Церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает Патриарх константинопольский Варфоломей при прямой публичной поддержке из Вашингтона", – подчеркнул Лавров.

Читайте на Цензор.НЕТ: В РПЦ предлагают низложить патриарха Варфоломея и создать свои приходы и епархии в Константинополе

Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

В РПЦ в ответ заявили, что собираются разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3091200
 
 
 Топ комментарии
 
старик Варфоламей еще тот русафоб оказался.. с огоньком взялся за дело!
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Тебе кобылячья бошка Америка везде мерещится . Под кроватью у себя проверь нет ли там руки ГосДепа. И доче своей позвонить не забудь .Предупредить про коварную Америку которая за ней буквально по пятам ходит. То есть она у неё прямо за окнами находится .Проголосую на выбоах за того кандидата который первым своим указом НАСТОЯЩИЙ визовый режим с паРашей введёт
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Коняка у своєму репертуарі, не вистачає ще ІДІЛу для повного фен-шую.
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для кацапов само существование Украины- это провокация
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нет никакой "Украинская Православная Церковь Московского патриархата", а есть Расейска правоскрепная Церкве...
п.с.
https://www.youtube.com/watch?v=jMPXCbWy-uE
Невзоров для руссоязычного Американского тв.канала 2018 10 11 2
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не, ну ясный-красный "Провокация, поддерживаемая США", - в МИД РФ отреагировали на решение Синода Вселенского патриарха - Цензор.НЕТ 6483кто еще, мог такую шнягу замутить? тут к аргентинскому коксу не ходи...........
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старик Варфоламей еще тот русафоб оказался.. с огоньком взялся за дело!
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Давайте краще поговоримо по сектантну сущність мóцковського патріархату, якій взагалі не має Томосу. А його ватажки автоматично знаходяться під анафемою, за те, що незаконно по політичних мотивах наклали анафему на людей.
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мид рф идет накуй или садится на бутылку.Ну или кокс если не закончился... "Провокация, поддерживаемая США", - в МИД РФ отреагировали на решение Синода Вселенского патриарха - Цензор.НЕТ 2891
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Точно. В штате Айова дела идут не айова.
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Тебе кобылячья бошка Америка везде мерещится . Под кроватью у себя проверь нет ли там руки ГосДепа. И доче своей позвонить не забудь .Предупредить про коварную Америку которая за ней буквально по пятам ходит. То есть она у неё прямо за окнами находится .Проголосую на выбоах за того кандидата который первым своим указом НАСТОЯЩИЙ визовый режим с паРашей введёт
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Думка правильна, але як ти перевіриш? Вони ж не виконують обіцянок.
Дивись на те хто ВЖЕ хоть щось в цьому плані зробив. По факту.
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Дивлюсь .Не він. Він не піде на це НІКОЛИ. Хтось інший це зробить , але не він .Отаке .
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Порошенко? Кондітер ще й не таке зможе зробити.
Що він ніколи не зробить це викинути всі козирі одразу. Розтягне на всю гру.
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Він же ж наш барига. А наші бариги люблять грати в довгу...
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Уже сказано было. Им же.Не введёт. Аргумент- кацапы не представляют для Украины миграционной опасности. То есть для Украины опаснее какие нибудь Джамшуты и Равшаны а не фсбшники в зелёных костюмчиках, малиновых пинжачках и поповских рясах .Партнёры они ему. Торговые.Отаке
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Лавров подчеркнул, что УПЦ МП выступает против "провокаций, которые сейчас затевает Патриарх константинопольский Варфоломей".Источник:https://censor.net.ua/n3091200

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Ты не прав Конь, Патриарх затевает агалтелую русафобию !!!
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А у самого в кармане небось айфон лежит. Безумная лошадь. На шкуродерню падлу.
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а у дочери американский самотык под кроватью "Провокация, поддерживаемая США", - в МИД РФ отреагировали на решение Синода Вселенского патриарха - Цензор.НЕТ 6202
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ДА, НЕ ТОТ УЖ СТАЛ, СТАРИК КОЗЛОДОЕВ!!!
"Провокация, поддерживаемая США", - в МИД РФ отреагировали на решение Синода Вселенского патриарха - Цензор.НЕТ 3136

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Да успакойте коня, церкви уже канонические
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Скавчать? Ну й нехай скавчать ці нехрещені байстрюки.. Не звертаймо уваги..
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Если посмотреть на все со стороны, то это ж - белая горячка. Как могут верующие быть против создания единой поместной церкви? И какая разница, где, в какой стране это происходит? Верующих это должно только порадовать! Я в шоке, до чего они дошли. Уже и не шифруются. Нет, не удивлена, конечно, но привыкнуть к идиотизму не так просто.
И, да, "не звертаймо уваги"(с) на написанное мною слово верующие. К ним оно не имеет абсолютно никакого отношения.
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лавров-кацапская тварь,прибить его-мало
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а в это время пока мы стебемся над лавровым,ольгинские тролли лихорадочно штудируют методички на тему как бы сюда Порошенко со зрадой приплести? "Провокация, поддерживаемая США", - в МИД РФ отреагировали на решение Синода Вселенского патриарха - Цензор.НЕТ 9132
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Овес на завтрак вновь был забористый...Впрочем и в обед и ужин.
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***
И-го-го! - поет лошадка.
- Спи, мышонок, сладко-сладко,
Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок.
Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
Нет, твой голос нехорош.
Очень страшно ты поешь!
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У таёжной Папуасии в кармане -крымская вошь на аркане!
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у гебешной лошади она всегда причем.
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У них же США во всем виноваты. Даже в том что им стекломой подливают в стакан вместо Божьей росы. Или в том что не-доливают тоже виноваты США
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ШИЗА косит ваши ряды негоспода КАЦАПЫ
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МИД расеи "Провокация, поддерживаемая США", - в МИД РФ отреагировали на решение Синода Вселенского патриарха - Цензор.НЕТ 8595? А как же вопли нашей ваты -Новинского, Вилкула, Бойко и Ко что религия вне государства? Твари двуличные

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как и любой христоед, а особенно мощеславный
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\\\\\\\\\\\\\Библия вообще неравнодушна к ослам. Единственное животное, говорящее в Библии
человеческим голосом (ну, кроме, конечно, змея) - это Валаамова ослица. Таким образом
ослы отмечены особым Божьим благословением. А раз так, то христианам вполне понятно,
что можно поклонятся и такому святому - Святому Ослу. Тому ослу, на котором въехал
в Иерусалим Иисус: "До сих пор в Вероне поклоняются реликвиям святого осла, которые
благоговейно хранятся в алтаре церкви Ортской богоматери. Дважды в год совершается
торжественное шествие: по улицам проносят его достославные кости"
(1). Мощи Святого Осла присутствуют
не только в Вероне: "Так, Генуя купила ослиный хвост, заплатив за него, не торгуясь,
тысячу экю золотом. Хвост якобы принадлежал ослу, на котором Иисус въехал в Иерусалим.
История с хвостом особенно ценна тем, что продавцом оказался один из церковных иерархов,
которому нельзя было не верить" (2).
А ведь существуют и кости тех тощих коров, которые приснились библейскому фараону
(Бытие, 41:17-21).

Впрочем "ослиные мощи" могли появляться, так сказать, инкогнито. Людовик четырнадцатый
переслал в Рим значительную сумму для закупки реликвий, которые король собирался
распределить по разным церквам Парижа. Вот как вскрывалась посылка: "Надпись на
первом ящике гласила, что в нем лежат останки двух знаменитых мучеников. Однако,
когда кости были извлечены, оказалось, что из них можно составить три скелета вместо
двух.

Кардинал объяснил это тем, что писец допустил описку, поставив вместо слова "три"
"два".

Когда перешли ко второму ящику, обнаружился новый сюрприз: кроме человеческих
костей были три ослиные бедренные кости, две собачьи голени и другие кости, принадлежавшие
домашним животным.

Кардинал, посвященный в тайны Ватикана, конечно, хорошо знал цену реликвиям и
с трудом сдерживал смех, душивший его. Но, чтобы спасти положение, он придумал следующее
объяснение: "Вероятно, сатана сунул эти кости в останки почитаемых святых. Козни
дьявола совершенно не поддаются учету. Братья мои, он хотел испытать вашу веру.
Мы обманем его надежды и забудем об инциденте. Перейдем к третьему ящику".

Надпись на последнем гласила: "Голова святого Фортуната". Его вскрыли и действительно
обнаружили прекрасно сохранившуюся голову покойника. Кардинал сиял: слава богу,
обошлось без новых неожиданностей, которые вряд ли можно было бы объяснить вмешательством
дьявола. Нет, то была настоящая голова, и никто не смог доказать, что она не принадлежала
святому Фортунату. На беду, один из врачей, заметив в ней что-то подозрительное,
бросил голову в кипяток. Почти тут же череп стал расползаться и потерял всякую форму:
голова была сделала из картона". Но, чтобы не допустить ненужных слухов и не выглядеть
идиотом Людовик предпринимает следующее: "присланные кости, за исключением испорченной
картонной головы, были разосланы по разным церквам Парижа. И если нам скажут, что
ослиные и собачьи кости творили чудеса, то мы не удивимся"(4). Создается впечатление,
что античные обвинения христиан
в ослопоклонстве возникли не на пустом месте.
Такая же история и появлением "плащаниц". Уже к XV столетию в христианском мире
исторически было зафиксировано 40 "оригинальных" Плащаниц Иисуса Христа.\\\\\\\\\\\\\\\\\
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о, еще один большой рашистский специЯлист по православию.) дебил, плять.))

в Христа веруешь, лошадь скрепная, или токмо в рюзьге мир и в КГБ-РПЦ?








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"Провокация, поддерживаемая США", - в МИД РФ отреагировали на решение Синода Вселенского патриарха - Цензор.НЕТ 9478 Министр иностранных дел мордора на родине.
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Дурна коняка... https://twitter.com/i/status/1050691481818857472
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Зараз по 112 каналі *похресник * баригі .(.падлюка касабська ) Новінський - смердить !!!
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повторює усі слова своїх запоребрікових кураторів. відчуваю непереборне бажання задушити цю тварюку. та й спалити цей 112.
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"Провокация, поддерживаемая США", - в МИД РФ отреагировали на решение Синода Вселенского патриарха - Цензор.НЕТ 2212Святослав Стеценко

1 год ·
Московити сильні.

Їхня сила то не сила вільних людей, але вона могутня.

Московити готові на великі жертви, на відмінність від більшості Європи.

Московити не вагаються вбивати, брехати, зраджувати тих, хто для них не є своїми.

Вони терплячі. Вони готові воювати. Вони готові витримувати бідність заради своєї військової перемоги. І ніякими перемовинами їх не здолати, якщо за цими перемовинами нема більш рішучої і більш завзятої сили.

Такою силою не є нинішня українська влада. Ні формальна, ні фактична.
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Лавров выразил свое возмущение Томасом в ООН.
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Лавруша пей боярышник три раза в день как доктор прописал сойдешь за полоумного "Провокация, поддерживаемая США", - в МИД РФ отреагировали на решение Синода Вселенского патриарха - Цензор.НЕТ 9702
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рашкомидовское недоразумение изрыгнуло очередное внегалактическое нечто похожее внешне на дерьмо "Провокация, поддерживаемая США", - в МИД РФ отреагировали на решение Синода Вселенского патриарха - Цензор.НЕТ 3733
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...скоро у вас будет самая каноническая справедливая единственная церьковь в мире! Радоваться надо! Бог наш!!!
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о як коня пучить, мабуть щось та вставило йому)) антихристи кляті ці маскавітські попи та ко. гебнява...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Провокация, поддерживаемая США", - в МИД РФ отреагировали на решение Синода Вселенского патриарха
 
 
 
 
 
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