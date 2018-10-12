 "Провокация, поддерживаемая США", - в МИД РФ отреагировали на решение Синода Вселенского патриарха

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия патриарха Константинопольского Варфоломея по предоставлению автокефалии украинской церкви провокацией, поддерживаемой Соединенными Штатами. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД России.
По его словам, "эта провокация задумана с тем, чтобы использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине (УПЦ КП и УАПЦ, – ред.), ...которые в интересах этой провокации, созвав на днях Священный Синод в Константинополе, Патриарх Варфоломей признал каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви".
"Украинская Православная Церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает Патриарх константинопольский Варфоломей при прямой публичной поддержке из Вашингтона", – подчеркнул Лавров.
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Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
В РПЦ в ответ заявили, что собираются разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
п.с.
https://www.youtube.com/watch?v=jMPXCbWy-uE
Невзоров для руссоязычного Американского тв.канала 2018 10 11 2
Дивись на те хто ВЖЕ хоть щось в цьому плані зробив. По факту.
Що він ніколи не зробить це викинути всі козирі одразу. Розтягне на всю гру.
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Ты не прав Конь, Патриарх затевает агалтелую русафобию !!!
И, да, "не звертаймо уваги"(с) на написанное мною слово верующие. К ним оно не имеет абсолютно никакого отношения.
И-го-го! - поет лошадка.
- Спи, мышонок, сладко-сладко,
Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок.
Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
Нет, твой голос нехорош.
Очень страшно ты поешь!
человеческим голосом (ну, кроме, конечно, змея) - это Валаамова ослица. Таким образом
ослы отмечены особым Божьим благословением. А раз так, то христианам вполне понятно,
что можно поклонятся и такому святому - Святому Ослу. Тому ослу, на котором въехал
в Иерусалим Иисус: "До сих пор в Вероне поклоняются реликвиям святого осла, которые
благоговейно хранятся в алтаре церкви Ортской богоматери. Дважды в год совершается
торжественное шествие: по улицам проносят его достославные кости"
(1). Мощи Святого Осла присутствуют
не только в Вероне: "Так, Генуя купила ослиный хвост, заплатив за него, не торгуясь,
тысячу экю золотом. Хвост якобы принадлежал ослу, на котором Иисус въехал в Иерусалим.
История с хвостом особенно ценна тем, что продавцом оказался один из церковных иерархов,
которому нельзя было не верить" (2).
А ведь существуют и кости тех тощих коров, которые приснились библейскому фараону
(Бытие, 41:17-21).
Впрочем "ослиные мощи" могли появляться, так сказать, инкогнито. Людовик четырнадцатый
переслал в Рим значительную сумму для закупки реликвий, которые король собирался
распределить по разным церквам Парижа. Вот как вскрывалась посылка: "Надпись на
первом ящике гласила, что в нем лежат останки двух знаменитых мучеников. Однако,
когда кости были извлечены, оказалось, что из них можно составить три скелета вместо
двух.
Кардинал объяснил это тем, что писец допустил описку, поставив вместо слова "три"
"два".
Когда перешли ко второму ящику, обнаружился новый сюрприз: кроме человеческих
костей были три ослиные бедренные кости, две собачьи голени и другие кости, принадлежавшие
домашним животным.
Кардинал, посвященный в тайны Ватикана, конечно, хорошо знал цену реликвиям и
с трудом сдерживал смех, душивший его. Но, чтобы спасти положение, он придумал следующее
объяснение: "Вероятно, сатана сунул эти кости в останки почитаемых святых. Козни
дьявола совершенно не поддаются учету. Братья мои, он хотел испытать вашу веру.
Мы обманем его надежды и забудем об инциденте. Перейдем к третьему ящику".
Надпись на последнем гласила: "Голова святого Фортуната". Его вскрыли и действительно
обнаружили прекрасно сохранившуюся голову покойника. Кардинал сиял: слава богу,
обошлось без новых неожиданностей, которые вряд ли можно было бы объяснить вмешательством
дьявола. Нет, то была настоящая голова, и никто не смог доказать, что она не принадлежала
святому Фортунату. На беду, один из врачей, заметив в ней что-то подозрительное,
бросил голову в кипяток. Почти тут же череп стал расползаться и потерял всякую форму:
голова была сделала из картона". Но, чтобы не допустить ненужных слухов и не выглядеть
идиотом Людовик предпринимает следующее: "присланные кости, за исключением испорченной
картонной головы, были разосланы по разным церквам Парижа. И если нам скажут, что
ослиные и собачьи кости творили чудеса, то мы не удивимся"(4). Создается впечатление,
что античные обвинения христиан
в ослопоклонстве возникли не на пустом месте.
Такая же история и появлением "плащаниц". Уже к XV столетию в христианском мире
исторически было зафиксировано 40 "оригинальных" Плащаниц Иисуса Христа.\\\\\\\\\\\\\\\\\
в Христа веруешь, лошадь скрепная, или токмо в рюзьге мир и в КГБ-РПЦ?
1 год ·
Московити сильні.
Їхня сила то не сила вільних людей, але вона могутня.
Московити готові на великі жертви, на відмінність від більшості Європи.
Московити не вагаються вбивати, брехати, зраджувати тих, хто для них не є своїми.
Вони терплячі. Вони готові воювати. Вони готові витримувати бідність заради своєї військової перемоги. І ніякими перемовинами їх не здолати, якщо за цими перемовинами нема більш рішучої і більш завзятої сили.
Такою силою не є нинішня українська влада. Ні формальна, ні фактична.
Лавров выразил свое возмущение Томасом в ООН.